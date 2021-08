Dresden

Die Umwelt- und Klimaschützer von Greenpeace haben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu einem der 31 „schlimmsten Klimabremser der Großen Koalition“ gekürt. Das geht aus einer Analyse hervor, die die Organisation jüngst veröffentlicht hat und in der sie die 31 Politiker kurz porträtiert.

„Sympathie für den Klimakiller Braunkohle“

Greenpeace wirft Kretschmer darin unter anderem eine „besondere Sympathie für den Klimakiller Braunkohle“ vor: „Auch er sprach sich in der Ausstiegsdiskussion für eine lange Übergangszeit von 20 Jahren aus und spielte mit Ängsten, dass sich ein wirtschaftlicher Zusammenbruch wie nach dem Ende der DDR ,bei der Kohle keinesfalls wiederholen’ dürfe.“ Die Organisation erinnert auch daran, dass Kretschmer das Klimapaket der Bundesregierung als „Inländer-Diskriminierung“ empfand.

Auch Kritik an Kretschmers Vorgänger

Die Umweltschützer sehen Kretschmer in einer sächsischen Tradition. „Als Ministerpräsident von Sachsen knüpft Kretschmer an die Anti-Klimapolitik seines Vorgängers an. Stanislaw Tillich hat sich als Ministerpräsident immer wieder für die Kohleindustrie stark gemacht“, schreiben sie.

Auch als Co-Vorsitzender der Kohlekommission habe Tillich „kräftig auf die Bremse getreten und sich seine kohlefreundliche Haltung im Nachhinein mit einem Wechsel zum Braunkohlekonzern Mibrag versilbern lassen“. Tillich war im September 2019 Aufsichtsratschef des Konzerns geworden.

Drei weitere Sachsen im Fokus

Neben Kretschmer nennt Greenpeace auch weitere Sachsen „Klimabremser“. Die Bundestagsabgeordneten Arnold Vaatz und Veronika Bellmann (CDU) zählt die Organisation zur Gruppe der klimaskeptischen Querschießerinnen und Querschießer. Bellmann habe als eine von wenigen CDU-Abgeordneten sowohl gegen den Kohleausstieg als auch das Klimapaket gestimmt, heißt es zur Begründung.

Vaatz wird als „einer der schärfsten Kritiker der Energiewende“ charakterisiert. Auch der Bundestagsabgeordnete Andreas Lämmel (CDU) findet sich in der Analyse: „Einen einflussreicher Fürsprecher für die Braunkohle“ nennt Greenpeace ihn.

Von Kai Kollenberg