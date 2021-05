Leipzig

Die Wettervorhersage ist günstig, in vielen Gärten in Sachsen stehen die Grills für das kommende Wochenende schon bereit. Sollte am Freitag die Corona-Ausnahmen-Verordnung auch den Bundesrat passieren, dann könnten schon am Sonnabend die Kontaktbeschränkungen mit einem Schlag gelockert und sich der Kreis für eine erlaubte Gartenparty erhöhen.

Kontaktbeschränkungen sollen gelockert werden

Derzeit gilt: Privat dürfen sich nur die Angehörigen eines Haushalts mit einer weiteren Personen treffen. Nicht mitgezählt werden Kinder bis zum 14. Geburtstag. Mit der neuen Bundesverordnung sollen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene wegfallen. Bei Treffen mit anderen Personen würden sie genau wie Kinder nicht mehr mitgezählt. Für mögliche Kontrollen sollten die Besucher aber einen Impfausweis oder einen PCR-Test über die Erkrankung, der mindestens 28 Tage alt ist, bei sich führen.

Also könnten sich damit auch in Regionen mit hohen Infektionszahlen nicht geimpfte Menschen mit einer weiteren Person und einer unbegrenzten Zahl Geimpfter oder Genesener treffen.

Ausgangssperre gilt teilweise

Allerdings müssen die Gäste genau aufpassen, wie lange sie bei der Grillparty bleiben. Da die Inzidenz nach wie vor in allen Landkreisen und kreisfreien Städten über 100 liegt, gilt weiter eine Ausgangssperre. Für Geimpfte und Genesene soll auch diese nicht mehr gelten.

Der nicht geimpfte Gast des weiteren Hausstandes müsste dagegen bis 22 Uhr zu Hause sein, während der Rest ohne Zeitgrenze weiter feiern dürfte. Es gibt aber noch eine Hintertür: Für Bewegung an frischer Luft oder dem Gassi gehen mit dem Hund gilt die Ausgangssperre von 22 bis 24 Uhr noch nicht.

Am Wochenende nach Himmelfahrt könnte mit größeren Grillpartys aber schon wieder Schluss sein. Sollte Leipzig in den nächsten Tagen wirklich dauerhaft unter die Inzidenzgrenze von 100 rutschen, könnte kommende Woche die am Montag in Kraft tretende Corona-Schutzverordnung des Freistaates gelten. Im Punkt Kontaktbeschränkungen ist sie wieder strenger als die Bundesverordnung und hätte damit Vorrang.

Im Freistaat dürfen sich danach Personen aus zwei Haushalten treffen. Die Grenzen liegen bei fünf Menschen innen und zehn Menschen außen. Kinder bis 14 Jahre zählen ebenfalls nicht mit, Geimpfte und Genesene aber schon.

Was macht Sachsen?

Das würde zu einem kuriosen Ergebnis führen. Bei einer Inzidenz über 100 dürften sich in Sachsen wegen der Bundesregelung mehr Personen zu einer Grillparty treffen, als bei einem niedrigeren Wert. Gut möglich, dass der Freistaat in diesem Punkt bei seiner Corona-Schutzverordnung kurzfristig noch einmal nachbessert.

Von Matthias Roth