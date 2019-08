Grimma

Die Bilder gingen um die Welt, als die Mulde im August 2002 die Altstadt von Grimma verschlang. Bis zu 3,50 Meter hoch stand der Fluss in den historischen Straßenzügen, dramatische Rettungsszenen spielten sich ab. Die Bilanz war verheerend. Das Hochwasser hinterließ einen Schaden von rund 220 Millionen Euro. 687 Gebäude, 400 Gewerbebetriebe und weite Teile der Infrastruktur wurden durch die Wassermassen in Mitleidenschaft gezogen.

Baustart für Grimmaer Anlage im August 2007

Der Freistaat Sachsen reagierte nach dem Flutjahr 2002 und stellte für alle Gewässer erster Ordnung Hochwasserschutz-Konzepte auf – so auch für die Mulde. Schon wenig später begannen die ersten Planungen, um Grimma vor einem Hochwasser zu schützen, das statistisch alle 100 Jahre vorkommt (HQ 100). Offizieller Baustart für die 2,2 Kilometer lange Schutzanlage war schließlich am 10. August 2007.

2013 wirft ein neues Hochwasser die Grimmaer aus der Bahn

Trotz der Eile ging Grimma noch einmal in den Fluten unter. Im Juni 2013, als die Mulde erneut über die Ufer trat, befand sich die Anlage noch mitten im Bau. Erneut waren 650 Gebäude und 400 Gewerbe betroffen, zum zweiten Mal bauten die Grimmaer ihre Stadt wieder auf. Nun, zwölf Jahre nach dem Baustart, ist der Schutzwall fertig gestellt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Umweltminister Thomas Schmidt (beide CDU) kommen am 2. August nach Grimma, um die Anlage, in die Land, Bund und EU 57 Millionen Euro investierten, feierlich in Betrieb zu nehmen. Es ist ein historischer Tag für die Muldestadt.

Grimma liegt im Tal der Vereinigten Mulde und ist deshalb besonders stark von Hochwasser bedroht. Die Vorwarnzeit ist kurz. 2002 wuchs der Fluss innerhalb von Stunden massiv an. Nach Angaben von Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) flossen damals in der Spitze pro Sekunde rund 3000 Kubikmeter Wasser die Stadt entlang. An normalen Tagen führt die Mulde etwa 50 Kubikmeter je Sekunde.

Technologische und architektonische Herausforderung

Grimmas Flutschutz nahm zunächst an einem Modell Gestalt an. An der TU Dresden wurde die Altstadt im Maßstab von 1:50 nachgebaut. Mit 57 mal 25 Metern ist es in Sachsen das bisher größte physikalische Modell für Untersuchungen zum Hochwasserschutz – 2005 und 2006 wurde so die Vorzugsvariante für Grimma herausgearbeitet. Mit einem geschlossenen, 150.000 Liter umfassenden Wasserkreislauf analysierten die Experten damals Hochwasser-Situationen. Die Landestalsperrenverwaltung als oberster Bauherr schrieb dann mit der Genehmigung die Planungen für die fünf Bauabschnitte aus und betreute fortan das aufwändige Baugeschehen.

Den jetzt fertig gestellten Schutzwall lobt der Rathauschef in den höchsten Tönen. „Es ist mehr als eine Mauer, es ist ein gestalterisches Element für die Stadt.“ Grimma solle froh sein, eine Anlage in dieser Dimension und Optik bekommen zu haben. Erste Vorstellungen, einfach eine Mauer vor die reizvolle Altstadt zu stellen, waren in Grimma auf wenig Gegenliebe gestoßen und schnell verworfen worden. „Das sah aus wie eine hochgeklappte Autobahn“, erinnert sich Berger. Und so entstand eine Anlage, die sich in das historische Stadtbild harmonisch einfügt.

Gebäude in Ufernähe der Grimmaer Mulde in die Anlage integriert

In Ufernähe stehende historische Gebäude wie das Alte Amtsgericht, die Klosterkirche, das Gymnasium St. Augustin und das Schloss, in dem sich heute das Amtsgericht befindet, wurden ertüchtigt und so in die Anlage eingefügt, dass ihre Strahlkraft nicht verloren geht. Vor die alte Stadtmauer mit ihren hübschen Mauerhäuschen wurde eine flutsichere Wand gesetzt und mit Natursteinen verblendet. Zwischen Klosterkirche und Gymnasium entstand eine sogenannte Pergola, die an den alten Wandelgang der Mönche erinnern soll. Ein 35 Meter langes Teilstück der Wand ist sogar begehbar, so dass Spaziergänger von der Pöppelmannbrücke auf der Mauerkrone zum neu gestalteten Muldeufer gelangen.

Technische Details der Hochwasserschutzmauer von Grimma Länge: Die Grimmaer Mauer erstreckt sich über eine Länge von zwei Kilometern. Sie reicht von der Polizei, integriert die alte Stadtmauer und endet am Tempelberg. Höhe: An ihrer höchsten Erhebung misst die Mauer 4,5 Meter. Tiefe: Die unterirdische Dichtwand reicht bis 12 Meter in die Erde. Technische Details: In die Mauer wurden 20 Tore eingebaut, die im Hochwasserfall verschlossen werden. Die größten Tore befinden sich an der Großmühle – es wiegt 12 Tonnen und am Schloss (5,2 Tonnen). Acht Türen und 50 Fenster in den für den Hochwasserschutz ertüchtigten Gebäuden werden im Notfall mit Schotts verschlossen. Grundwasser-Kommunikation: Acht Brunnen mit einer Tiefe von zehn Metern, anderthalb Kilometer lange Drainagestränge sowie je ein Auslaufrohr mit Rückstoßklappe Richtung Mulde regulieren den Austausch zwischen dem Grundwasser der Stadt und der Mulde. Investition: 57 Millionen Euro Bauzeit: Inklusive der Erarbeitung des Hochwasserschutzkonzeptes sowie der Planungen und Genehmigungen vergingen bis zur Fertigstellung der Anlage 16 Jahre. Im August 2007 war offizieller Baubeginn.

Altstadt von Grimma auch unterirdisch geschützt

Der Bau war aber nicht nur gestalterisch, sondern auch technisch anspruchsvoll. Die mittelalterliche Stadt ist auf einer Ansammlung aus Kies und Geröll gebaut, so dass die Fachleute vor allem auch in die Tiefe mussten. Etwa 2500 Löcher wurden gebohrt und verfüllt und Grimma bis zu zwölf Meter tief von der Mulde abgeschottet. Weil die Dichtwand den natürlichen Grundwasserstrom beeinflusst, wurde ein aufwändiges System mit acht sogenannten Horizontalfilterbrunen und 1,5 Kilometer Drainagesträngen errichtet. Projektleiter Thomas Zechendorf von der Landestalsperrenverwaltung bezeichnet diese Grundwasserkommunikation sogar als das Herzstück der Anlage. Wohl nicht minder anspruchsvoll war der Bau des Schöpfwerkes für den Thostgrundbach, der in die Mulde fließt. Mit dem Bauwerk wird im Ernstfall ein Rückstau des Baches verhindert.

78 Öffnungen verteilen sich im Schutzwall – vom größten Tor am Mühlenkomplex bis zur Schießscharte im einstigen Schloss. Jedes Verschlusselement ist anders. Das letzte Tor an der Pöppelmannbrücke war am 17. Juni eingebaut worden. Wenn die Stadt den Alarm auslöst, rücken Feuer- und Wasserwehrleute aus und machen die Anlage innerhalb von zwei Stunden dicht. Die Fluttore sind sogar mit einer zweiten Schutzebene versehen.

An ihrem südlichen Ende ist die Mauer übrigens 25 Zentimeter höher und fällt dann ab. Sollte das Wasser mit einer Wucht wie 2002 anrauschen, würde die Stadt vom Norden her langsam geflutet. Vor einem Hochwasser wie 2013 ist das über 800-jährige Grimma aber fortan geschützt.

