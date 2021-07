Grimmaer Helfer rücken in rheinland-pfälzische Katastrophen-Region aus

Grimma

Nach der Flutwelle in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit den schweren Zerstörungen und zahlreichen Toten rollt jetzt Welle der Hilfsbereitschaft an. Die Stadt Grimma, die bei den Jahrhundertfluten an der Mulde 2002 und 2013 selbst große Hilfe erfuhr, schickt am Freitag zwei drei- bis vierköpfige Teams ins Krisengebiet der Eifel. Sie werden den Menschen in der rheinland-pfälzischen Gemeinde Baar unter die Arme greifen, informiert Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos). Feuerwehrleute, die im städtischen Bauhof arbeiten, und Privatpersonen machen sich auf die siebenstündige Reise und sollen zunächst bis Dienstag zum Einsatz kommen. Berger zufolge schließen sich ihnen auch ein oder zwei Teams aus Colditz an. Vor Ort werden sie sich vermutlich selbst ihre Einsatzstellen suchen.

Die Helfer haben schweres Gepäck dabei. Sie nehmen Schaufeln, Hochdruckreiniger, Kettensägen und Schmutzwasserpumpen mit, erläutert der Grimmaer Rathauschef. „Das haben wir da, und die Leute kennen sich damit aus.“ Aus leidlicher Erfahrung wissen die Grimmaer, dass der braune Schlamm so schnell wie möglich aus den Häusern muss. Alte Möbel raus, Putz abhacken, „das muss rasch passieren“, so Berger, der noch am Donnerstag mit seinem Bürgermeisterkollegen in Baar telefonieren wollte. „Eventuell würden wir nach dem Dienstag neue Teams schicken“, denkt der Oberbürgermeister schon voraus.

Jahrhunderthochwasser 2002:.Während der Flut und erst recht danach rückten viele Helfer in Grimma an. Quelle: Thomas Kube

Die Stadt Grimma hat auch in der Vergangenheit in von Hochwasser betroffenen Regionen geholfen. Mehrfach. 2016 zum Beispiel griffen sechs Männer des Bauhofes einer Familie im bayerischen Simbach unter die Arme, die Opfer einer Sturzflut geworden war.

In Grimma sind die Bilder von den Fluten der Jahre 2002 und 2013 noch allgegenwärtig. Die Menschen an der Mulde möchte etwas zurück geben von der Solidarität, die sie damals erfuhren.

Von Frank Prenzel