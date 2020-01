Grimmaer Provinzfotograf mit weltweiter Beachtung: Gerhard Weber wird 80

Grimma

Seine erste Kamera kaufte er sich 1958 vom ersten sauer verdienten Geld. Eine Pentona für 106 Mark. Seine erste hochklassige Spiegelreflexkamera leistete er sich zwei Jahre später. Eine Praktika FX2, die auf 500 DDR-Mark gesenkt war. Es war der Zeitpunkt, an dem Gerhard Weber mit bewusster Fotografie begann. „Ich wollte Bilder machen, die auch andere interessieren.“ Am heutigen 9. Januar feiert der Grimmaer seinen 80. Geburtstag –und er blickt zugleich auf 60 Jahre fotografischen Schaffens. Zeit seines Lebens ist der Mann hinter der Kamera ein Provinzfotograf geblieben – und errang dennoch deutschland- und weltweite Beachtung.

Gerhard Weber wurde 1940 in Berlin-Kreuzberg geboren. Mitten im Krieg. Sein Vater fiel 1944 bei Leningrad an der Ostfront, nur Wochen später holte die Großmutter die Familie nach Nordhausen. Glück im Unglück, das Berliner Haus wurde kurz darauf ausgebombt. Allerdings mussten Webers die Harz-Stadt bald wieder verlassen – wie alle anderen Fremden. Vermutlich fürchteten die Nazis Spionagetätigkeiten wegen der nahe gelegenen Produktion der „V2-Wunderwaffe“. Webers Mutter suchte sich Gößnitz als neue Heimat heraus, 1947 zog die Familie nach Altenburg.

Der Grimmaer Fotograf Gerhard Weber wird am 9. Januar 2020 stolze 80 Jahre alt. Quelle: Thomas Kube

Hier lernte Weber den ungeliebten Beruf des Spitzendrehers, den er schon nach einem halben Jahr wieder aufgab. Stattdessen verpflichtete er sich für sechs Jahre bei der Transportpolizei. Eigentlich wollte er Kriminaltechniker werden, durfte aber wegen der Westverwandtschaft nicht studieren. „Deshalb habe ich mich auf die Fotografie gestürzt“, erzählt der 80-Jährige, dessen Interesse fürs Bild schon der Vater weckte. So eignete sich Weber zunächst als Autodidakt das Einmaleins der Fotografie an und wurde Mitglied in einer Altenburger Fotogruppe.

Frau am Tag des Mauerbaus kennen gelernt

Am Tag des Mauerbaus im August 1961 lernte Weber seine Frau Brigitte kennen, zwei Jahre später gaben sie sich das Ja-Wort. Und nach seinem Polizeidienst 1964 zog Weber zur Frau nach Colditz – und wurde Muldentaler. Bis 1970 arbeitete er nun am Kreiskulturhaus Grimma, zunächst als Fachmethodiker für Volkskunst, dann als Leiter, ehe er zur LVZ-Lokalredaktion Grimma wechselte. In der Zeit absolvierte Weber an der Hochschule für Grafik und Buchkunst ein vierjähriges Fernstudium in der Kunstrichtung Fotografie. „Ich war bei der Aufnahme einer der fünf Glücklichen von 120 Bewerbern.“

17 Jahre als Pressefotograf Geld verdient

17 Jahre lang verdiente sich Weber in Grimma und Wurzen als Pressefotograf seine Brötchen. Weil ihm Mitte der 80er-Jahre die „ideologischen Vorgaben“ immer mehr gegen den Strich gingen, entschied er sich, der Parteizeitung 1986 den Rücken zu kehren und freiberuflicher Fotograf im Muldental zu werden. 1997 zog er mit seiner Frau schließlich nach Grimma – und wurde 2002 nicht nur Beobachter hinterm Sucher, sondern selbst ein Opfer der Mulde-Jahrhundertflut.

Zu Webers Biografie gehört auch, dass er sich 1971 von der DDR-Staatssicherheit als IM anwerben ließ. Im Nachhinein sprach er vom größten Fehler seines Lebens. Schon wenige Wochen später habe er seinen Fehltritt bemerkt und wohl „nie was Konkretes geliefert“.

26 Bildbände und mehrere Auszeichnungen

In den 60 Jahren fotografischen Schaffens sammelte Weber mehrere Auszeichnungen ein, gab 26 Bildbände heraus und zog die Menschen mit ungezählten Ausstellungen in den Bann seines Könnens. Als die „vielleicht erfolgreichste Arbeit meine Lebens“ wertet er „Die Leute im Dorf Erlln“ – ein freies Auftragswerk des DDR-Kulturbundes. Von 1983 bis 1985 fotografierte er die Menschen im 100-Seelen-Dorf, wie sie sind. Die Bilder gingen um die halbe Welt, waren von 2003 bis 2006 sogar in den USA, aber auch in Japan, im Nahen Osten und natürlich in europäischen Ländern zu sehen.

Meilensteine in Webers fotografischer Arbeit

Mit der Arbeit „Colditzer Familienporträts“ – einer Milieu-Studie – bewarb sich Weber um Aufnahme in den DDR-Verband Bildender Künstler. Heute ist sie ihm genauso wichtig wie die Erlln-Dokumentation. Nach der Friedlichen Revolution arbeitete Weber mit seiner Frau Brigitte an einem Langzeitprojekt über das Alltags- und Arbeitsleben der Landbevölkerung. In zwölf Jahren entstanden für die LVZ menschelnde Reportagen aus 450 Dörfern im Leipziger Land und Muldental. Auch dieses gewaltige Werk nennt Weber als schöpferischen Meilenstein. Das Ehepaar gewann 1995 für die Dorf-Impressionen einen Sonderpreis bei der Vergabe des Lokaljournalistenpreises der Konrad-Adenauer-Stiftung.

Gerd Weber in einem seiner Arbeitszimmer. Ab 18. Januar zeigt er anlässlich seines 80. Geburtstages Landschaftsfotos. Quelle: Thomas Kube

„Ich habe immer die ganz einfachen Menschen im Fokus gehabt“, sagt der 80-Jährige. „Das hat meine Arbeit geprägt.“ Er habe den Menschen nicht nur ins Gesicht, sondern immer auch ein Stück in die Seele schauen wollen. Und Weber prägt einen weiteren entscheidenden Satz für seine Tätigkeit: „Ich will aus der Subjektivität in die Objektivität kommen.“ Er zeige das Leben ungeschminkt und ungeschönt, arbeite ehrlich und wahrhaftig. Dieses Credo wurde zu Webers Handschrift.

Zwei Ausstellungen zum Jubiläum

Die Rathausgalerie Grimma widmet dem Fotografen zum runden Geburtstag ab 18. Januar (Eröffnung 11 Uhr) ihre nächste Ausstellung. Weber zeigt hier allerdings keine Menschen, sondern unter dem Motto „Schau ins Land“ ausschließlich Landschaftsmotive aus dem Muldental. „Es ist eine Verbeugung vor unserer schönen Heimat“, sagt der Grimmaer. Er zeige die Landschaft aus seiner persönlichen Sicht. Darunter ist auch ein nahe Colditz entstandenes Bild von 1962, mit dem er seinen ersten internationalen Preis gewann.

Seine Jubiläumsausstellung ist dann im Sommer zu sehen – als Freilicht-Schau am Zaun des Grimmaer Polizeireviers. Unter dem Titel „Draußen im Land – Drinnen im Dorf – Mitten in der Stadt“ werden ab 6. Juni großformatige Fotos aus 30 Jahren DDR und aus den 30 Jahren seit dem Mauerfall zu sehen sein. Die Ausstellung wird vom Kunst- und Fotoverein Grimma präsentiert. Dessen Vorläufer, den Fotoclub Grimma, gründete Weber 1964.

Übrigens: Gerhard Weber wurde 2011 als erster Fotograf im Deutschen Verband für Fotografie mit dem Deutschen Fotopreis des Verbandes geehrt.

Von Frank Prenzel