Grippe in Sachsen: 25 Todesopfer – RKI: Höhepunkt überschritten

Leipzig

Die Grippe macht Sachsen weiter zu schaffen. Die Zahl der neuen Fälle stieg innerhalb einer Woche um 1793 auf insgesamt 12.172 an. Das sind allerdings deutlich weniger Neuerkrankungen als in der Woche davor – da waren es 2536 neue Fälle.

Seit Beginn der Saison sind 25 Todesfälle im Freistaat zu beklagen, wie das Ministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in Dresden mitteilt. Wobei in der vergangenen Meldewoche vier Todesfälle sowie acht Nachmeldungen aus der Woche davor übermittelt worden sind.

Bei den Verstorbenen handelt es sich um 16 Männer und neun Frauen im Alter zwischen 20 und 94 Jahren (Altersmedian: 77). Alle registrierten Todesfälle litten an Vorerkrankungen. Bis auf drei Fälle waren die Betroffenen nicht geimpft.

In Dresden und Leipzig die meisten Erkrankungen

Von den infizierten Patienten mussten elf Prozent im Krankenhaus behandelt werden. Überwiegend stecken sich Menschen an, die nicht gegen Influenza geschützt sind, heißt es aus dem Ministerium weiter.

Lesen Sie auch: So rüstet sich Sachsen für den ersten Corona-Fall

Aus Kindereinrichtungen und Schulen in unterschiedlichen Regionen wurden Krankheitshäufungen gemeldet, die vor allem durch Influenza A, vereinzelt auch durch Influenza B verursacht waren. Die meisten Grippeerkrankten hat Leipzig mit 1982, gefolgt von Dresden (1801) und dem Erzgebirgskreis (1481).

In Thüringen hat sich die Zahl der nachgewiesenen Grippe-Todesfälle in diesem Winter auf vier erhöht. Zugleich ging die Zahl der Neuerkrankungen in der vergangenen Woche zurück, wie das Gesundheitsministerium in Erfurt mitteilt. Seit Beginn der Grippesaison im Herbst erkrankten 4176 Thüringer, von denen jeder zehnte im Krankenhaus behandelt werden musste.

Bundesweit 161 Patienten an Grippe gestorben

Bundesweit ist die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen gesunken, heißt es beim Robert-Koch-Institut ( RKI) in Berlin. Seit Beginn der Grippesaison wurden insgesamt 98.442 (Vorwoche: 79.263) labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das RKI übermittelt. In 17 Prozent aller Fälle mussten die Patienten im Krankenhaus behandelt werden. Es wurden bisher 301 Ausbrüche mit mehr als fünf Fällen übermittelt, darunter 53 Ausbrüche in Krankenhäusern. Die Zahl der an Influenza Verstorbenen hat sich auf 161 erhöht.

„Die Grippewelle hat in Deutschland in der 2. Kalenderwoche 2020 begonnen und hält seitdem an, der Höhepunkt der diesjährigen Grippewelle scheint überschritten zu sein“, wie das RKI mitteilt.

Die Grippewelle 2017/18 war laut RKI die schlimmste seit 30 Jahren. Das Institut schätzt, dass rund 25 000 Menschen bundesweit an der Influenza starben. Die Grippewelle 2018/2019 verlief dagegen vergleichsweise moderat, so das Institut weiter.

Von Andreas Dunte