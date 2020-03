Leipzig

Die Grippe holt in Sachsen noch einmal aus. Die Zahl der neuen Fälle ist mit 1999 gegenüber der Vorwoche (1793) leicht angestiegen. Insgesamt verzeichnet Sachsen seit Beginn der Grippesaison im Herbst vergangenen Jahres 14.180 Influenza-Erkrankungen.

Laut Gesundheitsministerium in Dresden ist die Zahl der an Grippe Verstorbenen in der Vorwoche nicht weiter angestiegen: Seit Beginn der Saison sind 28 Todesfälle im Freistaat zu beklagen. Bei den Verstorbenen handelte es sich um 18 Männer und 10 Frauen im Alter zwischen 20 und 95 Jahren.

Meistens Grippefälle in Leipzig

Von den infizierten Patienten mussten elf Prozent im Krankenhaus behandelt werden. Überwiegend stecken sich Menschen an, die nicht gegen Influenza geschützt sind, heißt es aus dem Ministerium weiter. Die meisten Grippeerkrankten hat Leipzig mit 2238, gefolgt von Dresden (2035) und dem Erzgebirgskreis (1704).

Wie das Robert-Koch-Institut ( RKI) in Berlin mitteilt, gibt es bundesweit insgesamt 119.280 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle – ein Anstieg von 22.833 in einer Woche. Etwa 17 Prozent der Fälle mussten im Krankenhaus behandelt werden. Es wurden bisher 349 Ausbrüche mit mehr als fünf Fällen an das RKI übermittelt, darunter 62 Ausbrüche in Krankenhäusern.

In 202 Fälle führte die Infektion zum Tode. Das RKI bleibt bei seiner Aussage, dass der Höhepunkt der diesjährigen Grippewelle überschritten zu sein scheint.

Von Andreas Dunte