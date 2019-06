Leipzig

Das Festival „ Kosmos Chemnitz – Wir bleiben mehr“ nimmt immer mehr Gestalt an. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, haben inzwischen eine Reihe namhafter Künstler fest zugesagt. Demnach werden am 4. Juli Herbert Grönemeyer, Alligatoah, Tocotronic, Joris und Zugezogen Maskulin auf der Bühne stehen.

Die Konzerte sind eine Fortsetzung von #wirsindmehr aus dem vergangenen Jahr. Damals engagierten sich Künstler nach Neonazi-Ausschreitungen gegen Fremdenhass. Rund 65.000 Besucher pilgerten nach Chemnitz. Bands wie die Toten Hosen, Kraftklub oder Feine Sahne Fischfilet gaben ein viel umjubeltes Konzert. Im jüngsten sächsischen Verfassungsschutzbericht wird die Veranstaltung allerdings im Bereich Linksextremismus geführt.

Kosmos Chemnitz ist in diesem Jahr noch mehr. Dahinter steht ein offenes Konzept, bei dem lokale Akteure aus vielen künstlerischen Sparten, aus der Musik, dem Sport und der Wirtschaft an einem Strang ziehen und gemeinsam ein Programm aus Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Panels und Diskussionen präsentieren. Alle Angebote sind kostenfrei auf mehr als 40 Spielflächen in der Innenstadt.

Bestätigte Programmpunkte:

Musik

Herbert Grönemeyer - Alligatoah - Tocotronic - Joris - Omar Souleyman - Stimming - Perel - Zugezogen Maskulin - Fatoni - Lary - No Fun At All - DYSE - Byetone - Cantico Chemnitz - D.I.S. - DEAF - DJ Ron - DRENS - Endstation Chaos - Franko x Felix - Gianni Mae - Lin Baker & Ted Braun - ma:sa - Mauli - Mia Morgan - Mittagskonzert - Musikpicknick - Open Air mit dem Studio W.M. - Pabst - Parkpunkphilosophen - Provinz - Reich für immer x Berries - Riegert & Sender - Ron & Shusta - Shelter Boy - Tereza - Urlaub in Polen - Van Holzen - Wasmirbleibt

Kultur

Auf dem Jakobsweg von Sachsen nach Santigo (Ausstellung) - Bauhaus. Textil und Grafik (Ausstellung) - Chemnitzer Stadtgeschichte_n (Performative Lesung) - D-Mark, Einheit, Vaterland (Film Preview) - Ein Neger darf nicht neben mir sitzen (Lesung) - DDR - Kunst & Architektur (Diskussion) - Fan der Menschheit (Ausstellung) - Fototour mit Philipp Gladsome & Max Muench Hutfestival (Performance Art) - Im Mittelpunkt der Mensch No. 2 (Performance Art) - Fragil - Im Mittelpunkt steht das Licht (Ausstellung) - Inside Y-Kollektiv (Film & Diskussion) - Kunstmarkt am Wall (Marktplatz) - LEAVINGHOMEFUNKTION (Ausstellung) - Lugau City Lights - Ein DDR-Dorf schreibt Popgeschichte (Film Preview) - Museum für Werte (Ausstellung) - Neue Sachlichkeit. Kunst in der Weimarer Republik (Ausstellung) - Propaganda - The Art Of Selling Lies (Film Preview) - Rausch (Performance Art) - Siegfried & Joy (Zaubershow) - universal landscapes (Ausstellung) - urban sozial normal (Lesung) - Urgesellschaft (Ausstellung) - Wall of Femme (Street Art) - Zeit-Sichten (Ausstellung) - ... 70 ... 80 ... JUBILÄEN (Ausstellung)

Gesellschaft

#unteilbar / #wannwennnichtjetzt ( Infostand) - 17Ziele ( Infostand) - Aidshilfe Chemnitz (mobiler Bauchladen) - Aufbruch Ost - Junge Perspektiven (Diskussion) - Basketball Contest (Aktion) - Chemnitz-zieht-an (Info-Lounge) - differentpeople e.V. ( Infostand) - Dorf der Jugend - Grimma ( Infostand) - Erlebnismobil Kletterzentrum Chemnitz (Aktion) - EXIT Deutschland ( Infostand) - Förderverein Tolerantes Sachsen e.V. ( Infostand) - Hope For The Day ( Infostand) - Kinderrechte (Workshop) - Kinderstadt Chemnitz ( Infostand) - Landesausstellung Industriekultur 2020 (Aktion) - Mission Lifeline ( Infostand) - Music cities - Die Soziale Inklusion einer Stadt stärken durch Musik (Panel) - Oxfam ( Infostand) - Peta2 ( Infostand) - Planspiel Stadtrat (Aktion) - Recht auf Schutz vor Diskriminierung (Workshop) - Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. ( Infostand) - Sea Shepherd ( Infostand) - Sea Watch ( Infostand) - Skate Contest (Aktion) - SOS Mediterranee ( Infostand) - Umbau Stadthallenkomplex (Diskussion) - Unicef - Hochschulgruppe Chemnitz ( Infostand) - Wie Demokratien sterben / engl. (Lesung) - Wie wollen wir leben in unserer Stadt? (Diskussion) - Zukunft Stadtmobilität erleben (Aktion) - Zukunftsblick Freiwilligendienste ( Infostand)

Von mro