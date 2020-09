Groitzscher Becken bei Eilenburg: Schlamm und tote Fische

Groitzsch

Risse im Boden, wo einst das Wasser stand. Alte Wurzeln ragen heraus, Steine und Muscheln liegen herum, die man sonst nicht sieht. Das Groitzscher Becken, beliebtes Angelgewässer in Groitzsch bei Eilenburg und ebensolches Ausflugsziel, wenn man die Ruhe in der Natur sucht und spazieren will, ist in einem schlimmen Zustand: Der Teich ist wegen der Hitze trocken gefallen. Nur noch ein ganz schmaler Bereich am Ufer führt Wasser. Von Fischen keine Spur mehr.

Vor ein paar Wochen war der Anblick noch schlimmer, berichteten jüngst Vertreter des Gemeinderates. Tote Fische lagen herum, 50 bis 60 Zentimeter seien sie groß, der Gestank unerträglich gewesen. Auch in den sozialen Netzwerken zeigen sich Einwohner empört, sprechen von einem „Trauerspiel“. Alljährlich würde der Teich erheblich Wasser verlieren und trotzdem würden immer wieder Fische eingesetzt und, so schreibt eine Frau auf Facebook, „somit dem Überlebenskampf und den Qualen ausgesetzt“.

Ursachen für Trockenheit und Fischsterben bekannt

Tote Fische liegen im Angelgewässer Groitzscher Becken. Quelle: privat

Für die Probleme am Groitzscher Becken gibt es mehrere Ursachen, und die seien alle bekannt. Geht es um die Trockenheit, bringt es Alexander Bley auf den Punkt. Er ist Sachbearbeiter der Stabsstelle Medien und Kommunikation im Landkreis Nordsachsen und kennt sich als Angler mit der Thematik aus: „Mittlerweile ist es in den vergangenen drei Jahren an der Tagesordnung, dass viele kleine Teiche, die keinen Zufluss haben, austrocknen. Weil einfach nicht genug Wasser von oben kommt, dass das quasi kompensiert.“ Wie die Trockenheit mit dem Fischsterben zusammenhängt, erklärt Eckhard Rexroth, Umweltdezernent des Landkreises Nordsachsen: „Wie an vielen anderen Gewässern im Landkreis auch hat die seit mehreren Jahren anhaltende Trockenheit die Situation verschärft. Fehlender Niederschlag, milde Winter, fallender Wasserstand – und damit hohe Wassertemperaturen und fehlender Sauerstoff setzen den Fischen zu.“

Schlammschicht am Boden verhindert Fischrettung

Für den Anglerverband Leipzig, der das Groitzscher Becken regelmäßig als Angelgewässer für verschiedene Fischarten wie Barsche, Hechte oder Karpfen nutzt, wäre dies alleine kein großes Problem. So könnte man die Fische einfach aus dem Wasser holen und woanders hin transportieren. Der Verband teilte auch mit, dass er dies bereits Mitte August versucht habe. Die Aktion sei allerdings missglückt, da die Schlammschicht am Boden des Teichs bereits zu mächtig gewesen sei. „Wenn sie über 30 Grad Lufttemperatur haben und 27 Grad Wassertemperatur und Wassertiefen von 30 Zentimetern oder weniger, dann wirbeln sie schon beim Einlegen eines Netzes so viel Schlamm auf, dass die Sauerstoffzehrung die Fische eigentlich augenblicklich tötet“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer Matthias Kopp. Außerdem könne bei einer Schlammtiefe von über zwei Metern nicht für die Sicherheit der Leute garantiert werden, die sich zum Abfischen ins Wasser begeben.

Entlandung als mögliche Lösung

Matthias Kopp, stellvertretender Geschäftsführer des Anglerverbandes Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Gibt es etwas, das man gegen das Problem tun kann? Eine Möglichkeit ist laut Matthias Kopp eine sogenannte Entlandung. Bei einer solchen Aktion würde das Groitzscher Becken trocken gelegt und anschließend der Schlamm herausgebaggert werden. Alexander Bley merkt allerdings an, dass dabei gewisse Richtlinien zu beachten sind. So müsste der Schlamm, der aus dem Becken geholt wird, immer speziell entsorgt werden. „Durch die Nähe zur Mulde, die zu Ostzeiten ein dreckiger Fluss war, ist immer eine Belastung da. Schlamm ist fast immer Sondermüll, der muss auf spezielle Deponien gebracht werden.“ Das ist aufwenig und kostet viel Geld.

Antrag noch nicht eingegangen – Gespräche laufen noch

Zudem verweist er auf das Wasserhaushaltsgesetz, das einerseits die besagte Entsorgung regelt. Zum anderen sei dort festgeschrieben, dass eine Entlandung beim Landratsamt angemeldet werden muss. Laut Eckhard Rexroth wurde eine Unterhaltungsmaßnahme oder eine Entschlammung im Groitzscher Becken bei der unteren Wasserbehörde des Landratsamtes bisher allerdings noch nicht angefragt oder angezeigt.

Wie geht es nun weiter? Das Umweltamt erklärt, dass es zu der Thematik weiterhin Gespräche mit dem Anglerverband gäbe. Laut Matthias Kopp gibt es im Oktober ein Treffen der beiden Akteure, bei dem weiteres geklärt werden soll. Er zeigt sich motiviert: „Wir würden die Chance jetzt nutzen.“

Von Tobias Wagner und Nico Fliegner