Großauftrag für Suhler Waffenschmiede – Lehmann hofft auf Impulse für Mitteldeutschland

Ein Raunen ging gestern durch die Rüstungs- und Lobbyisten-Szene: Der prestigeträchtige Millionenauftrag für das neue Bundeswehr-Sturmgewehr soll nicht etwa an den langjährigen Hersteller Heckler & Koch (H&K) vergeben werden. Vielmehr wurde der Platzhirsch von einem Außenseiter ausgestochen – dazu auch noch von einem ostdeutschen.

Die Suhler Waffenschmiede C.G. Haenel konnte sich im aufwendigen Bieterverfahren des Verteidigungsministerium durchsetzen. Das Sturmgewehr der Thüringer sei nicht nur etwas besser, sondern auch wirtschaftlicher, als das der Konkurrenz, hieß es aus Berlin. Was für Heckler & Koch an Majestätsbeleidigung grenzt, könnte für die Suhler Firma der große Durchbruch werden.

Vollends freuen über den 250 Millionen Euro schweren und 120.000 Schusswaffen umfassenden Großauftrag können sich die Thüringer allerdings noch nicht. Denn einerseits muss der Bundestag dem Deal noch zustimmen – wahrscheinlich in einer Sitzung am Jahresende. Andererseits will sich die düpierte Konkurrenz nicht geschlagen geben, kündigte bereits juristische Schritte an.

Vorgänger mit „Macken“

Seit 1959 war die „Braut des Bundeswehrsoldaten“, das Sturmgewehr der Truppe fest in der Hand der Baden-Württemberger – zuletzt mit dem Modell G36. Weil sich die Waffe bei Tests aber als anfällig erwies, ließ die damalige Verteidigungsminister Ursula von der Leyen ( CDU) bereits 2015 insgesamt 167 000 Exemplare ausmustern und nach Ersatz Ausschau halten. Fünf Jahre später stiegen im Bieterverfahren nach und nach Heckler & Kochs größte Konkurrenten aus. Nicht so die Außenseiter von C.G. Haenel. Das sollte sich letztlich für die Firma aus Suhl auszahlen.

Ein halbautomatisches Gewehr des Typs CR 223 vom Thüringer Hersteller C.G. Haenel (Suhl). Das Sturmgewehr MK 556 weißt Parallel dazu auf. (Archivfoto) Quelle: Daniel Karmann/dpa

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee ( SPD) freute sich gestern vorsichtig. „Das stärkt den Standort und trägt zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei.“ Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann ( CDU) hoffte im Verteidigungsausschuss „lange, das es so kommen wird“. Von diesem Auftrag werde nicht nur Suhl, sondern die ganze Region profitieren. „Ich gehe davon aus, dass man 120.000 Gewehre nicht in einer Fabrik bauen wird. Das ist ein sehr gutes Zeichen für ganz Mitteldeutschland“, so Lehmann

Den Namen C.G. Haenel gibt es bereits seit 1840 in Suhl. Anfangs hatte die Firma auch Fahrrädern im Programm, mit den Weltkriegen wurden immer mehr Waffen produziert. Unter Rigide des Maschinengewehr-Pioniers Hans Schmeisser erlebte C.G. Haenel den größten Aufschwung. Bis 1945 wurden Zehntausende Gewehre und Pistolen für den deutschen Vernichtungskrieg produziert. Dann kamen die Alliierten und legten die Produktion still – bis 2008 die Lizenz auch mit Hilfe ausländischer Investoren erneuert wurde.

Firmengeflecht aus Abu Dhabi

Dass die Thüringer zum Konsortium der Caracal International LLC mit Sitz in Abu Dhabi ( Vereinigte Arabische Emirate) gehören, sorgte gestern für manche Irritation. Wolfgang Hellmich ( SPD), Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, sieht aber kein Problem. „Es ist ein deutsches Unternehmen und wenn man sich bei der Konkurrenz die Besitzverhältnisse anschaut, geht es ja auch bis nach Barbados“, so Hellmich.

Der Erfolg im Bieterverfahren kommt für den Experten auch nicht überraschend. Seit 2016 stellt man bei dieser Firma bereits Scharfschützengewehre für die Bundeswehr her, die sächsische Polizei ist mit Waffen ausgerüstet, die fast baugleich zum Typ sind, der jetzt auch bei der Bundeswehr zum Standard werden sollen.

