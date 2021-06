Torgau

Der Waldbrand bei Torgau ist gelöscht. Am Samstagabend gegen 18 Uhr stellte ein von der Bundespolizei bereitgestellte Hubschrauber die Löscharbeiten ein, nachdem fast alle Glutnester so gut wie erloschen waren. Ein Überflug mit einer Wärmebildkamera hatte jedoch noch vereinzelt Stellen im betroffenen 4000 Quadratmeter großen munitionsverseuchten Waldgebiet aufgezeigt, die mit dem Wasser aus der 2000 Liter fassenden Löschtonne des Hubschraubers nicht erreicht werden konnten.

Mit vier Wasserwerfern

Genau diesen Stellen widmeten sich am Sonntag noch einmal mehrere Feuerwehren. Etwa 60 Kameraden waren hierzu nach Angabe des Dommitzscher Stadtwehrleiters Bernd Schlobach mit vier Wasserwerfern im Einsatz. Jene Fahrzeuge können das Löschwasser bis zu 60 Meter weit auf Brand- und Glutnester werfen. Seit Donnerstag hielt ein Brand in einem mit Munition belasteten Waldgebiet in der Nähe der Motocross-Rennstrecke zwischen Neiden und Süptitz bei Torgau zahlreiche Rettungskräfte der Region in Atem.

Pendelflug zur Elbe

Bereits am Samstagmittag hatte sich angedeutet, dass es in Sachen Brandbekämpfung gut aussieht. Ein Hubschrauber flog im Pendelverkehr zwischen Brandherd und Elsniger Elbufer hin und her. Nach einem ersten Testflug, der die Löschwasserbetankung direkt in der Elbe zur Folge hatte, war am Elbufer ein großer mobiler Wassertank errichtet worden, um dem Löschwasser ein sogenanntes Netzmittel beimischen zu können, das ein besseres Eindringen des Wassers in den Boden ermöglicht. Mit Hilfe von Drohnen war regelmäßig der Löscherfolg begutachtet worden.

Gebiet immer noch abgesperrt

Das Gebiet ist noch immer weiträumig abgesperrt, betroffen ist eine Fläche von rund 4000 Quadratmetern.

Kräfte aus Eilenburg, Delitzsch und Oschatz vor Ort

Der Kampf gegen die Flammen gelang mit vereinten Kräften: So sandte auch der Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Südbrandenburg Unterstützung. Fachberater und Drohnenpiloten unterstützten die nordsächsischen Einsatzkräfte. Aus der Region Eilenburg und Delitzsch waren ebenfalls Einsatz- oder Führungskräfte vor Ort, so von den Feuerwehren Authausen, Löbnitz, Delitzsch, Mockrehna und Doberschütz. Auch aus Oschatz waren Helfer der Freiwilligen Feuerwehr an den Einsatzort ausgerückt.

500 Portionen Essen für Helfer

Sie unterstützten unter anderem beim Wassertransport, dem Wässern von Waldrändern oder bei der Koordination des Einsatzes vor Ort. Kräfte des DRK-Kreisverbandes Delitzsch lösten am späten Freitagabend die Helfer des Kreisverbandes Torgau-Oschatz ab, die auf dem Gelände der Feuerwehr Torgau eine Versorgungsstation aufgebaut hatten, an der pro Durchgang rund 500 Essensportionen ausgeteilt werden können.

Von Kathrin Kabelitz/Christian Wendt