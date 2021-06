Torgau

Das ganze Wochenende über hat ein Brand in einem mit Munition belasteten Waldgebiet in der Nähe der Motocross-Rennstrecke zwischen Neiden und Süptitz bei Torgau zahlreiche Rettungskräfte der Region in Atem gehalten. Das Gebiet war auch am Wochenende weiträumig abgesperrt, betroffen ist eine Fläche von rund 4000 Quadratmetern. Seit Donnerstag waren die Helfer zum Einsatz vor Ort. Am Samstagabend schließlich konnte das Feuer schließlich gelöscht werden, zur Sicherheit waren allerdings am Sonntag noch vier Wasserwerfer im Einsatz, um den Boden zu tränken.

Glutnester glimmen immer wieder auf

Zwar konnte noch am Donnerstag der Brand weitgehend unter Kontrolle gebracht werden, Glutnester flammten immer wieder auf, auch am Sonnabend noch. Wegen Sicherheitsbedenken des Kampfmittelräumdienstes hatten sich die Feuerwehr-Kameraden weitgehend zurückziehen müssen. Seit Freitagnachmittag war ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz. Er pendelte vom Ufer der Elbe bei Elsnig zum Brandherd Am Österreicher.

Nach Test Bassin für Löschwasser

Nach einem Testflug über der Elbe tankte dann ständig der Hubschrauber in einem großen, rund 2000 Liter fassenden Wasserbehältnis nach, das von der Feuerwehr Elsnig befüllt wurde. Dem Wasser wurde ein Netzmittel beigefügt, damit es besser in den Boden eindringen kann, wo es weiterhin Glutnester gab. Hilfe sandte zudem der Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Südbrandenburg. Fachberater und Drohnenpiloten unterstützten die nordsächsischen Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr Elsnig hat nach dem ersten Test in der Elbe nun ein Bassin gefüllt, aus dem der Hubschrauber Löschwasser holen konnte. Quelle: Feuerwehr Elsnig

Am Samstag wechselte die Flugbereitschaft, seit dem Vormittag hat ein anderen Hubschrauber der Bundespolizei übernommen. Laut Auskunft der Rettungskräfte habe der Einsatz aus der Luft einen spürbaren Erfolg gebracht. Die Bodentemperatur am Brandherd konnte heruntergekühlt werden. Mit einer Wärmebildekamera wurde die aktuelle Lage regelmäßig kontrolliert. Elsnigs Bürgermeister Stefan Schieritz schätzte ein, dass der Einsatz der Wärmebildkamera die richtige Entscheidung gewesen wäre.

Kräfte aus der Region um Eilenburg und Delitzsch vor Ort

Auch aus der Region Eilenburg und Delitzsch waren oder sind Einsatz- oder Führungskräfte vor Ort, so von den Feuerwehren Authausen, Löbnitz, Delitzsch, Mockrehna und Doberschütz. Auch die Kameraden der Feuerwehr Oschatz waren zum Einsatz ausgerückt.

Das DRK hat auf Gelände der Torgauer Feuerwehr eine Versorgungsstation aufgebaut, von hier aus wurden die Helfer verpflegt. Quelle: Christian Wendt

Sie unterstützten unter anderem beim Wassertransport, dem Wässern von Waldrändern oder bei der Koordination des Einsatzes vor Ort. Kräfte des DRK-Kreisverbandes Delitzsch lösten am späten Freitagabend die Helfer des Kreisverbandes Torgau-Oschatz ab, die auf dem Gelände der Feuerwehr Torgau eine Versorgungsstation aufgebaut hatten, an der pro Durchgang rund 500 Essensportionen ausgeteilt werden können.

