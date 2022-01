Große Impflücken in Sachsens Zahnarztpraxen – Schließungen drohen

Leipzig/Dresden

Viele Zahnärztinnen und Zahnärzte in Sachsen haben offenbar große Probleme mit der beschlossenen Impfpflicht in Gesundheitsberufen. In einem gemeinsamen Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) berichten die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZVS) und die Landeszahnärztekammer (LZKS) von „besorgten, aber auch erbosten Rückmeldungen“, die täglich bei den Verbänden eingingen. Sollte die Nachweispflicht der Corona-Impfungen aller Mitarbeitenden am 15. März umgesetzt werden, müsse mit einer Abwanderung des Personals und in der Folge auch mit zahlreichen Praxisschließungen in Sachsen gerechnet werden.

Eine interne Umfrage der Landesärztekammer, an der sich gut ein Viertel aller sächsischen Praxen beteiligten, ergab: Etwa 25 Prozent der sächsischen Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie 40 Prozent ihrer Mitarbeitenden sind bisher nicht gegen Corona geimpft. Die Hälfte der Befragten fürchtet zum Start der Impfpflicht Kündigungswellen. Jede vierte Praxis (26 Prozent) will ab März generell schließen, weil die Ärztinnen und Ärzte selbst die Corona-Impfung ablehnten. Ein großer Teil der Älteren will zudem früher in den Ruhestand gehen, weil ihnen das Personal ausgehe. Zusammengerechnet deutete demnach mehr als die Hälfte der befragten sächsischen Zahnarztpraxen an, angesichts der Impfpflicht nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Viele ungeimpfte Zahnärzte in Sachsens Metropolen

Regional stechen vor allem Leipzig, Dresden und Chemnitz, aber auch Aue und Bautzen mit vielen ungeimpften Zahnärztinnen und Zahnärzten heraus, so die Landeszahnärztekammer. In den ländlichen Regionen der Sächsischen Schweiz, rings um Meißen, im Weißeritzkreis, im Leipziger und Zwickauer Land, in Freiberg sowie im Göltzschtalkreis entstünden mit der Impfpflicht zudem erhebliche Personalprobleme unter den Mitarbeitenden.

In einer nicht repräsentativen LVZ-Umfrage am Dienstag in mehreren Zahnarztpraxen bestätigten sich die Prognosen oftmals. So hieß es aus einer Dependance in der Dresdner Neustadt, die wie alle anderen anonym bleiben wollte: „Bei uns ist etwa die Hälfte geimpft. Das wollen manchmal auch Patienten wissen, aber das geht eigentlich niemanden etwas an. Impfen ist Privatsache. Sollte es eine Impfpflicht geben, werden wir schließen müssen, weil uns dann einfach die Mitarbeiter fehlen. Da führt kein Weg daran vorbei“, so die Auskunft.

Praxis-Mitarbeitende melden sich beim Arbeitsamt

In einer Zahnarztpraxis im Leipziger Westen ist von einer Schließung zwar nicht die Rede, allerdings sind die Probleme auch hier bekannt. „Wir befürchten einen starken Einbruch, sollte die Impfpflicht kommen. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Praxen werden sich eine andere Arbeit suchen – soviel ich weiß, haben sich etliche bereits beim Arbeitsamt gemeldet, um einen anderen Beruf zu ergreifen“, so die Inhaberin gegenüber der LVZ. Sie selbst sei gegen Corona geimpft, aber sie wisse auch von vielen im Kollegenkreis, die eine solche Impfung für sich selbst strikt ablehnten.

Dass viele Stomatologen nun aufgeben wollen, sei allerdings nicht nur der kommenden Impfpflicht in den Gesundheitsberufen geschuldet. Es gebe seit Jahren große Probleme aufgrund der Überalterung und der generell wachsenden Anforderungen. Digitalisierung samt der damit verbundenen hohen Kommunikationsanforderungen (Telematikinfrastruktur) stellten die Älteren oft vor unlösbare Probleme. „Mancher, der ohnehin schon unter Druck ist, wird seine Praxis nun angesichts der Impfpflicht noch eher aufgeben als geplant“, so die Leipziger Zahnärztin. Nachwuchs sei meist nicht in Sicht. Dies führe letztlich auch dazu, dass die verbliebenen Praxen noch mehr Patientinnen und Patienten aufnehmen müssen als bisher schon.

Nicht in allen am Dienstag befragten sächsischen Zahnarztpraxen war die Resonanz auf die angekündigte Impfpflicht so negativ. „Bei uns sind inzwischen alle geimpft, das ist überhaupt kein Problem“, hieß es etwa aus einer Einrichtung im Dresdner Osten. Entsprechend sei dort auch nicht ab 15. März mit Einbußen durch Personalmangel zu rechnen.

Sozialministerium: Berufe mit besonderer Verantwortung

Sachsens Sozialministerium setzt auf Information, Aufklärung und die eigene Impfkampagne. Man gehe davon aus, dass sich die Bereitschaft, sich schützen zu lassen, insbesondere auch mit dem neuen Impfstoff von Novavax noch schrittweise verbessern lässt. „Dass die mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht verbundenen Debatten schwierig sind, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Betreffenden seit Monaten an der Belastungsgrenze arbeiten, ist uns bewusst“, hieß es am Dienstag auf LVZ-Nachfrage aus Dresden.

Allerdings komme gerade auch dem Personal in Gesundheitsberufen und in der Pflege eine besondere Verantwortung zu, „da es intensiven und engen Kontakt zu Personengruppen mit einem hohen Risiko für einen schweren, schwersten oder gar tödlichen Covid-19-Krankheitsverlauf hat. Ein hoher Schutz vor dem Coronavirus durch eine sehr hohe Impfquote bei dem Personal in diesen Berufen ist besonders wichtig, denn so wird das Risiko gesenkt, dass sich die besonders gefährdeten Personengruppen mit dem Coronavirus infizieren“, so das Sozialministerium.

Mit dem im Dezember im Bundestag beschlossenen „Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19“ müssen alle Beschäftigten in Gesundheits- und Pflegeberufen ihrem Arbeitgeber bis zum 15. März einen Nachweis erbringen, dass sie gegen Corona geimpft oder genesen sind. Falls der Nachweis nicht vorliegt, muss das Gesundheitsamt informiert werden. Ab 16. März ist eine Tätigkeit in den Berufen ohne Nachweis untersagt. Ausgenommen sind Mitarbeitende, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Diese müssen das per ärztlichem Attest nachweisen.

Von Matthias Puppe