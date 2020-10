Großer Teich in Torgau: Kormorane und Biber führen zu Fischsterben

Nordsachsen/Torgau

Der Auftakt der Abfischsaison der Teichwirtschaft Wermsdorf wird getrübt von Verlusten am Großen Teich bei Torgau. Dabei sind die Widersacher der Fische ganz klar auszumachen: So sind bis zu 1000 Kormorane am Gewässer. Nach Angaben von Thomas Plate, Torgauer Betriebsleiter der Teichwirtschaft Wermsdorf, so viele wie noch nie. „In diesem Jahr haben dort sehr viele Karpfen gelaicht und auch der Nachwuchs bei den Wildfischen ist offensichtlich sehr gut. Abgesehen davon, dass die Kormorane sich satt fressen, verstecken sich die Jungfische im Schilf und den Gräben“, so Plate. Deshalb seien tausende Fische im Zulaufgraben Richtung großes Verteilerbauwerk aufgestiegen.

Aus dieser Richtung kam den Jungfischen aber bereits Wasser entgegen, weil der Biber im Südumfluter einen hohen Damm gebaut hatte. „Das wirkt wie ein Lockstrom“, beschrieb der Betriebsleiter. Deshalb starben sehr viele Jungfische an Sauerstoffmangel.

Anzeige

Übrige Gewässer nicht betroffen

Auch wenn an den übrigen Gewässern, die von der Wermsdorfer Teichwirtschaft bewirtschaftet werden, hier und da ebenfalls Kormorane oder Spuren von Bibern gesichtet werden, hat sich die Situation an anderer Stelle aber nicht wiederholt. „Das Problem gibt es so nur am Großen Teich“, sagte Geschäftsführer Georg Stähler. Deshalb könne man sich ganz auf das aktuell laufende Abfischen der Gewässer konzentrieren.

„Jetzt hat die Zeit für frischen, regionalen Fisch begonnen“, betont er. Wer ein gesundes, heimisches Produkt in seiner Küche verarbeiten will, finde in der Hälteranlage Göttwitz und in der Torgauer Verkaufsstelle am Großen Teich eine große Auswahl.