Großes Drachenfest in Schönbach: So baue ich selbst einen Drachen

Seinen ersten Drachen bastelte Klaus Hempel, als er acht Jahre alt war. Aus Zeitungspapier und Holzleisten. Als Leim mischte er sich Mehl und Wasser zusammen. „Das hielt nicht lange, beim ersten Sturz war er futsch“, erinnert sich der heute 77-Jährige aus Colditz. Drachen bauen und sie mit Begeisterung fliegen lassen – was viele nur in ihrer Kindheit intensiv erleben, begleitet ihn bis ins Alter.

Anlass, wieder damit anzufangen, war ein Besuch des Drachenfestes im nahe gelegenen Schönbach vor knapp 20 Jahren. „Ich fand es sehr schön dort und dachte mir, das kannst du doch auch mal wieder machen“, erzählt er. Der studierte Konstrukteur begann entsprechende Fachliteratur zu studieren. Es ist ein beliebtes Hobby, zu dem es viele Bücher und Zeitschriften gibt, inzwischen sind auch jede Menge Informationen im Internet zu finden.

Lieblingsdrache ist der Haifisch

Um die 20 Drachen hat der Colditzer bis heute gebaut, viele sind mannsgroß, zum Beispiel sein Lieblingsstück, der Haifisch. Einen solchen sah er hoch über dem Ostseestrand tanzen, verfolgte die Schnur und kam mit dem Besitzer ins Gespräch. Der Drachen gefiel ihm und er wollte ihn nachbauen. So wurde der Hai vom Himmel geholt, der Sachse nahm Maß – heute hat er einen eigenen.

Ein Glanzstück ist sein roter Brogden, ein Sechs-Flügel-Drachen. Fans im Norden Deutschlands haben Vereine gegründet, die sich ausschließlich mit diesem Drachentyp beschäftigen, es gibt Brogden-Meisterschaften. „Ich habe ein ganz einfaches Exemplar gebaut“, sagt Klaus Hempel. Gern lässt er seinen roten Brogden steigen.

Von dem Stoff hat er noch viel vorrätig. Ein Bekannter von ihm arbeitete in einem Münchener Theater, wo der rote Bühnenvorhang ausgewechselt wurde. Der Bekannte dachte an den Drachenbauer – der nun mit 400 Quadratmetern viele solcher Flugobjekte nähen kann.

Drachenbogen mit 61 Elementen

Aufmerksamkeit erregte auch sein Drachenbogen, für den der Colditzer 61 kleine Drachen in fünf verschiedenen Farben bastelte. Sie sind an einer Schnur miteinander verbunden. Anfang und Ende der Schnur wird im Boden verankert. Wenn ihr Erbauer dann den letzen Drachen geschickt nach oben hält, fährt der Wind in die anderen und hebt sie empor.

Der handwerklich begabte Mann verbringt mitunter viel Zeit beim Basteln und Nähen, „es macht mir sehr viel Freude“. Immer ist er auf der Suche nach neuen Modellen. Auch sie steigen zu lassen, zum Beispiel beim Fest in Schönbach, sei nach wie vor ein schönes Erlebnis. Da würde das Kind im Manne erwachen, sagt er lächelnd.

16 Urkunden an der Wand

Schon 16 Urkunden vom Schönbacher Fest hängen an seiner Wand – so oft hat er bereits beim Preisdrachensteigen mitgemacht. Selbst als 2015 gar kein Wind war, flog sein Exemplar. Er fragte einen Quad-Besitzer, ob er das gute Stück an sein Fahrzeug anleinen darf. So stieg der Drachen hinter dem fahrenden Quad in die Lüfte.

Leider kann Klaus Hempel diesmal aus privaten Gründen nicht beim Fest in Schönbach dabei sein, was er sehr bedauert. Doch ein neues Drachenmodell hat er schon im Kopf und will es demnächst bauen.

Am 5. Oktober startet um 14 Uhr wieder das beliebte Fest in Schönbach – zum bereits 36. Mal. Zu den Initiatoren bei den Freizeitkeglern des SV Eintracht Sermuth in den 1980er-Jahren gehörte Klaus Thalmann. Er besuchte damals mit seinen kleinen Kindern anderswo ein Drachenfest, was ihm aber nicht so gefiel und dachte sich anschließend: Das können wir besser machen.

Rund 600 Besucher auf dem Steinhübel

Die Premiere fand zunächst in kleinem Rahmen statt. Zwei Kästen Bier und Gegrilltes gehörten zur ersten Ausstattung, dazu Familien aus dem Dorf mit selbst gebastelten Drachen. Die schönsten wurden prämiert. Das Preisdrachensteigen gibt es bis heute, doch die Veranstaltung ist immens gewachsen.

Rund 600 Besucher kommen auf den Steinhübel und lassen mit Freude gekaufte oder eigene Flugobjekte steigen. Die Freizeitkegler bauen jedes Jahr ein großes Festzelt auf, wo es leckeren Kuchen und Kaffee gibt.

Die Faszination ist bis heute geblieben. „Die Begeisterung der Kinder zu sehen, wenn ihr eigener Drachen emporsteigt, das ist toll“, meint Thalmann. Er findet es besonders schön, wenn vorab die Eltern mit ihren Sprösslingen die Fluggeräte selbst hergestellt haben.

Zwischenzeitlich gab es sogar professionelle Unterstützung von einem Drachenprofi aus Bremen, der mehrmals zum Fest nach Schönbach kam. Auch ein Leipziger Verein, der sich intensiv mit der Materie beschäftigte, war häufig im Colditzer Dorf zu Gast.

Seit vielen Jahren präsentiert sich die Diakonie Döbeln mit einem Stand, an dem sie selbst gefertigte Drachen verkauft. Die entstehen in den Behindertenwerkstätten in Roßwein in der Näherei. Lenkdrachen in verschiedenen Formen, Größen und Farben werden dort seit Jahrzehnten hergestellt.

Behindertenwerkstätten produzieren Drachen

Die Roßweiner Werkstätten befinden sich auf dem Gelände einer ehemaligen Spielzeugfabrik. Im Zuge der Wende konnte die Drachenproduktion in sehr kleinem Umfang in der Behindertenwerkstatt weiter geführt werden, sagte Thomas Richter, Geschäftsführer der Diakonie Döbeln.

Da es heute im Supermarkt billige Drachen gibt, sei es schwierig, damit Geld zu verdienen. Kirschkernkissen für Apotheken und Sonnensegel für einen Online-Händler dagegen stellen die 365 betreuten Mitarbeiter der Werkstatt in großer Stückzahl her. Die Drachen werden lediglich auf regionalen Märkten oder bei Festen wie in Schönbach verkauft.

Im Laufe der 36 Jahre hat sich das Drachenfest in Schönbach zu einer beliebten Familienveranstaltung einwickelt. Kinder von einst sind inzwischen selbst Eltern geworden und stehen mit ihren Steppkes auf der Wiese, um bunte Drachen steigen zu lassen. Am Sonnabend ist es wieder soweit. Wer bis dahin noch ein eigenes Fluggerät bauen will, muss sich sputen.

Drachen-Geschichte Vermutlich gab es Flugdrachen bereits im 5. Jahrhundert vor Christi in China. Schon damals baute man dort leistungsfähige Drachen, die in großer Höhe fliegen und sogar Lasten und Personen befördern konnten. Im alten China wurde vor der Erfindung des Papiers hauptsächlich Seide für den Drachenbau verwendet. Das Stabgerüst bestand meist aus Bambus. Von China aus verbreitete sich der Drachenbau schnell über ganz Asien, gelangte aber relativ spät, wahrscheinlich erst im 16. Jahrhundert, über Kaufleute in die westliche Welt. Drachen wurden früher häufig als Kriegsgeräte verwendet. In chinesischen und japanischen Kriegsberichten tauchten sie erstmals als Werkzeuge zum Einschüchtern und Auskundschaften von Feinden auf. Man befestigte Geräusch erzeugende Gegenstände an den Drachen oder ließ sie in Gestalten böser Geister über die feindlichen Linien fliegen. Zudem wurden sie als Entfernungsmesser eingesetzt. Die Flugdrachen wurden dazu in feindlichen Stellungen zum Absturz gebracht, eingeholt und die Länge der Schnur vermessen. Auch konnte man Informationen per Drachen übermitteln, indem man diese mit Zeichnungen und Befehlen versah. In der westlichen Welt wurden Drachen vor allem als Spielzeug genutzt und spätestens ab dem 18. Jahrhundert weltweit für wissenschaftliche Experimente verwendet: Benjamin Franklin erforschte beispielsweise die Wirkung von Blitzen mithilfe von Drachen und auch als Wettermessinstrumente kamen sie zum Einsatz. Heute werden Drachen als Spiel- und Freizeitgeräte in unzähligen Varianten angeboten. Vom Hightech-Sportgerät bis zum selbst gebastelten Deko-Drachen erfreuen sie sich immer noch großer Beliebtheit.

