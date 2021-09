Großröhrsdorf

Mehr als eine Woche hat es gedauert, bis die Polizei im Fall der in Großröhrsdorf getöteten Wiktoria T. einen Verdächtigen festnehmen konnte – Zeit genug für Spekulationen darüber, wer es gewesen sein könnte. „Sicher wie üblich ein Migrant“, hieß einer der vielen Kommentare dazu in sozialen Netzwerken. Die rechtsextreme Kleinstpartei „Freie Sachsen“ verbreitete eine anonyme „Leserzusendung“, die sogar einen Zusammenhang mit einer angeblichen Wahlmanipulation konstruierte: Sei doch klar, warum die Polizei noch keine Täterbeschreibung veröffentlicht habe, hieß es da. Eine Woche vor der Bundestagswahl wolle man jede Information über „Verbrecher mit Migrationshintergrund“ zurückhalten.

Der Verdächtige, den die Polizei am Donnerstag in Großröhrsdorf festnahm, passt nicht in dieses Bild: 15 Jahre ist er erst alt, kannte Wiktoria T., war Deutscher. „Ein Einheimischer, kein Ausländer“, präzisierte Christopher Gerhardi, Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz, auf Nachfrage sogar noch – auch er kennt die Diskussionen natürlich. Die Annahmen im Netz seien „falsche Reflexe“ gewesen.

Motiv weiterhin unklar

Erschütternd genug ist es ohnehin, dass ein erst 15 Jahre alter Jugendlicher Wiktoria T. getötet haben soll. T., die eine Oberschule in Großröhrsdorf besuchte, war am Mittwoch vorige Woche mit Stichwunden auf einem Garagenhof der Kleinstadt gefunden worden. Sanitäter reanimierten sie vor Ort, später starb sie im Krankenhaus. Über das Motiv des nun festgenommenen Jungen, das genaue Geschehen, die Tatwaffe und darüber, in welchem Verhältnis Opfer und mutmaßlicher Täter genau zueinander standen, gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag keine Auskünfte. „Der Verdächtige ist noch sehr jung, er muss trotz der ihm vorgeworfenen Tat auch geschützt werden“, sagte Staatsanwaltschafts-Sprecher Gerhardi. Spekulationen darüber, dass die Tat im Zusammenhang mit angeblichem Drogenhandel rund um den Tatort stehe, zerschlug Gerhardi: Das spiele bei den Ermittlungen keine Rolle.

Kerzen und Blumen am Tatort in Großröhrsdorf. Quelle: Daniel Schäfer

In der Region ist die Erleichterung über die Festnahme groß. „Da lässt jetzt ganz schön viel Druck nach“, sagte Dominic Schäfer, der in Kamenz lebt, eine Sammelaktion für die Beerdigung von Wiktoria T. im Netz gestartet hat und nach dessen Aufruf zur Anteilnahme sich am Mittwochabend rund 100 Menschen zu einer Mahnwache am Tatort versammelt hatten. Schäfer ist einerseits froh über die Festnahme, da sich nun niemand mehr Sorgen mache müsse, dass es weitere Taten geben werde. Er ist aber auch froh, dass jetzt die vielen Gerüchte aufhören könnten, es keine weiteren Versuche der Selbstjustiz mehr geben müsse.

Aufrufe zur Selbstjustiz im Netz

Am Mittwoch hatte sich schon die Familie des Opfers mit einem Appell gemeldet. „Wir bitten hiermit die Öffentlichkeit, die Ermittlungen den erfahrenen Polizeibeamten der Mordkommission Bautzen zu überlassen“, ließen sie über einen Anwalt mitteilen. In den sozialen Netzwerken waren Fotos eines vermeintlichen Täters herumgereicht worden, es gab Aufrufe zur Selbstjustiz. Mindestens einen davon nahm die Polizei am Wochenende so ernst, dass sie einschritt: Ein Mann in Großröhrsdorf sei angesprochen, ein möglicher Übergriff vereitelt worden.

Bild der getöteten Wiktoria T., das ihre Familie an die Öffentlichkeit gegeben hat. Quelle: privat

Zur angeblich absichtlich ausgebliebenen Täterbeschreibung hatten sich die Ermittlungen schon vor der Festnahme des Verdächtigen positioniert. „Eine solche Beschreibung hilft nur dann weiter, wenn sie geeignet ist, einen bestimmten Personenkreis einzugrenzen“, hatte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch gesagt. In diesem Fall gebe es nur Informationen zum Geschlecht und eine grobe Beschreibung der Kleidung. Ein Zeuge habe zwar jemanden gesehen, sich aber vor allem um die schwerverletzte Wiktoria T. gekümmert.

Am Freitag soll der 15 Jahre alte Verdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden. Auch nach seiner Festnahme wiesen Polizei und Staatsanwaltschaft noch einmal darauf hin, dass die Unschuldsvermutung gelte, Selbstjustiz und Bedrohungen strafbar seien.

Von Denise Peikert