Großröhrsdorf

Die Polizei ermittelt im Fall der getöteten 16-Jährigen in Großröhrsdorf weiter in alle Richtungen. Ein mutmaßlich männlicher Tatverdächtiger sei nach wie vor flüchtig, teilte der zuständige Polizeisprecher Kai Siebenäuger auf DNN-Anfrage mit.

Fest steht mittlerweile, dass das Opfer mehrere Stichwunden erlitten hatte. Das ergab die Obduktion. „Wodurch die Verletzungen entstanden sind, das ist Gegenstand der Ermittlungen“, sagte Siebenäuger.

Angst und Unsicherheit

Ob es sich um eine Beziehungstat handelt, ist weiter unklar. Eine Hypothese bei solchen Delikten sei immer, dass der Täter aus dem sozialen Umfeld stammen könnte. „Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es ein Zufallsopfer war“, erklärte der Polizeisprecher.

Zwischenzeitlich waren in den sozialen Netzwerken Fotos des vermeintlichen Täters kursiert. Mindestens ein Nutzer kündigte Selbstjustiz an. Die Polizei bekam das mit und verhinderte es. „Für uns ist es total verständlich und auch nachvollziehbar, dass speziell bei der Bevölkerung in Großröhrsdorf Angst und Unsicherheit herrscht“, sagte Siebenäuger.

Dennoch appellieren die Ermittler für einen verantwortungsvollen Umgang mit den sozialen Medien. Es bestünde immer die Gefahr, dass Menschen vorverurteilt werden.

Am Mittwoch vergangene Woche war eine 16-Jähirge in Großröhrsdorf getötet worden. Bei dem Opfer soll es sich um eine Schülerin der Oberschule Rödertal handeln. Ein Zeuge hatte das schwer verletzte Mädchen gefunden, anschließend die Polizei alarmiert. Sanitäter und Notarzt reanimierten die junge Frau und brachten sie in ein Krankenhaus – wo sie später starb.

