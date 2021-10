Dresden

Ermöglicht Sachsen künftig Großveranstaltungen wie Fußballspiele und Weihnachtsmärkte unter Umständen ohne Begrenzung der Zuschauerzahlen? Oder ohne, dass Besucher einen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise einen negativen Coronatest vorlegen müssen? Der Eckpunkte-Entwurf zur neuen Corona-Verordnung, der der Leipziger Volkszeitung vorliegt, sieht diese Möglichkeit explizit vor. Es gibt aber Kritik daran.

Nach dem Papier sollen Landkreise und kreisfreie Städte für Großveranstaltungen im Außenbereich Ausnahmen bei der 3G-Regel, der Kontakterfassung und den Publikums-Höchstgrenzen im Rahmen eines Hygienekonzepts zulassen können. Diese Regelung soll „unabhängig davon“ greifen, „ob es sich um Weihnachtsmärkte, Bergparaden, Fußballspiele oder eine landestypische Veranstaltung im Außenbereich handelt“. Voraussetzung ist, dass die Corona-Vorwarnstufe noch nicht erreicht ist.

Maskenpflicht bei Großveranstaltungen?

Parallel zu den Lockerungen wird über eine generelle Maskenpflicht bei Großveranstaltungen im Außenbereich nachgedacht, „wenn ein Mindestabstand zu unbekannten Dritten nicht eingehalten wird“. Fußballfans in einem vollen Stadion müssten dann das Spiel mit Maske verfolgen. Beim Weihnachtsmarktbesuch müsste ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Aktuell gilt in Sachsen bei Großveranstaltungen die 3G-Regel. Es dürfen zudem maximal 25.000 Personen Zugang erhalten, wenn die Inzidenz über 35 liegt. Die Vorwarnstufe greift derzeit, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bei der Hospitalisierung beim Grenzwert 7 oder darüber liegt. Zudem muss bisher der Belastungswert erreicht sein: Das ist dann der Fall, wenn in Sachsen 650 Covid-Patienten auf Normalstationen oder 180 Corona-Erkrankte auf Intensivstationen von Kliniken liegen. Nach dem Eckpunkte-Entwurf soll die Vorwarnstufe künftig auch dann ausgerufen werden, wenn nur der Hospitalisierungsgrenzwert oder nur der Belastungswert erreicht ist.

Mehr Verantwortung für Kreise und Städte

Die Idee des Eckpunkte-Papiers ist laut LVZ-Informationen, die Kreise und kreisfreien Städte stärker in die Pflicht zu nehmen. Allerdings ist in der Regierung und der Koalition umstritten, wie viele Freiheiten man ihnen geben sollte. Theoretisch wäre es nach dem aktuellen Papier möglich, Großveranstaltungen ohne 3G-Pflicht, ohne Zuschauerbegrenzung und ohne Kontakterfassung zu ermöglichen. Von Regierungsseite heißt es, das sei aber im Grunde nicht beabsichtigt. Es sei angesichts des Infektionsgeschehens klar, dass es nicht ohne Einschränkungen gehen könne.

Die Landesregierung hatte zuletzt angedeutet, dass sie Anpassungen für Großveranstaltungen plant. Es sei „unser gemeinsames Ziel, dass Weihnachtsmärkte und Bergparaden stattfinden und dies möglichst praktikabel ohne aufwendige Kontrollen von 3G-Nachweisen oder Kontaktnachverfolgung“, sagte Kulturministerin Barbara Klepsch (CDU) zu Wochenbeginn.

Kapazitätsgrenze beim 2G-Optionsmodell könnte fallen

Zusätzlich ist eine Veränderung des 2G-Optionsmodells im Gespräch. Veranstalter können bislang bis zu 5000 Personen einlassen, wenn nur Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten. Diese Kapazitätsgrenze soll nun beim Optionsmodell fallen. Damit wären dann unter 2G-Bedingungen etwa Großkonzerte im Innenbereich wieder möglich.

Die vorliegenden Eckpunkte sind innerhalb des Kabinetts noch nicht abgestimmt. Sie werden bei der Kabinettssitzung am Dienstag Thema sein. Auch danach sind weitere Änderungen möglich, da beispielsweise der Landtag bei der Erstellung der neuen Verordnung beteiligt wird. Die neue Verordnung soll am 21. Oktober in Kraft treten.

Von Kai Kollenberg