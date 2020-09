Grüne: Sachsen soll mehr Geflüchtete aufnehmen

Dresden

Sachsens Grüne wollen deutlich mehr Flüchtlinge im Freistaat aufnehmen als bisher zugesagt. Auch die inzwischen von der Bundesregierung anvisierte Zahl von 1553 Betroffenen, die aus den griechischen Lagern nach Deutschland gebracht werden sollen, sei zu gering.

„Vor unser aller Augen spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab: Mitten in Europa fehlt es tausenden Menschen an elementarsten Dingen – Nahrung, sauberem Wasser und einem Dach über dem Kopf“, mahnte die Grünen-Vorstandssprecherin Christin Furtenbacher. Für ihre Partei sei die Situation der Geflüchteten auf den griechischen Inseln unerträglich. „Es ist höchste Zeit, besonders schutzbedürftige Geflüchtete aus Griechenland und auch aus anderen Lagern aufzunehmen“, so Furtenbacher.

Sachsen soll mehr als 75 Menschen aufnehmen

Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) hatte am Dienstag angekündigt, 1553 Flüchtlinge von fünf griechischen Inseln aufnehmen zu wollen. Dabei handele es sich um 408 Familien mit Kindern, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden. Etwa die Hälfte von ihnen lebe auf der Insel Lesbos. Laut des Königsteiner Schlüssels würden davon etwa 75 Personen nach Sachsen gebracht, um hier auf Bearbeitung ihres Asylantrags zu warten.

Nach Ansicht von Furtenbacher könne Sachsen aber viel mehr Hilfe leisten. „Die bisher zugesagte zusätzliche Aufnahme von 75 Geflüchteten ist viel zu wenig – angesichts der Not, die tausende Menschen auf den griechischen Inseln leiden", so die Grünen-Sprecherin. Auch Deutschland könne einen größeren Beitrag leisten, als nur 1553 Menschen aufzunehmen.

„Es ist eine Frage der Menschlichkeit, aber nicht nur das: Asyl ist ein Menschenrecht. Es liegt jetzt in den Händen der Christdemokraten zu zeigen, ob sie an der Seite von Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und Hilfsorganisationen stehen“, so Furtenbacher. „Wir haben das vor fünf Jahren geschafft und schaffen das auch jetzt!"

