Grüne wollen bei Bad Düben Abholzungen verhindern

Gegen die Abholzungspläne am Damm (alte B 2) zwischen Bad Düben und Wellaune regt sich Widerstand. Dort sollen rund 250 Bäume fallen, damit der Damm geschliffen werden kann – eine erforderliche Maßnahme im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes Polder Löbnitz.

„Dieses Stück Natur zu zerstören, wäre ein Frevel, gerade in der jetzigen Zeit“, sagt Petra Würdig von Bündnis 90/Die Grünen in Bad Düben.

Petra Würdig von Bündnis 90/Die Grünen in Bad Düben ist gegen die Rodung von Bäumen am alten Damm zwischen Bad Düben und Wellaune. Quelle: Nico Fliegner

Gefährdete Arten

Sie kritisiert, dass im Vorfeld offenbar keine Bestandsaufnahme über die dort lebenden Tierarten gemacht wurde, insbesondere der Vögel. Laut Würdig sei weder dem Naturschutzbund ( Nabu) noch dem Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) eine solche Erhebung bekannt. Sie habe nunmehr über Nabu-Mitglied Rolf Schulze in Hohenprießnitz eine eigene angestrengt.

Heraus kam: Am Damm leben 38 Vogelarten, einige stehen auf der roten Liste der Brutvögel, darunter Trauerschnäpper (Kategorie 3, gefährdet) sowie Kuckuck und Pirol (beide Vorwarnliste). Zwischen 8. Mai und 3. Juni seien auch 87 Insektenarten beobachtet worden. Außerdem kämen drei Fledermausarten in dem Gebiet vor: Großer Abendsegler, die Mücken- und die Zwergfledermaus. Auch sie gelten als gefährdet. Hinzu kommt: Bei den Bäumen handelt es sich um einen alten Baumbestand.

Damm muss weg

Doch nach Angaben der Landestalsperrenverwaltung (LTV) ist das Fällen der Bäume die Voraussetzung, um am Damm arbeiten zu können. Denn dieser stellt ein Fließhindernis dar. LTV-Chef Axel Bobbe sagte bereits im März gegenüber dieser Zeitung, dass bei einem Hochwasser nicht die berechneten Wassermengen in den Polder gelenkt werden könnten, bliebe der Damm bestehen. Am Ende läuft es also darauf hinaus, was mehr Priorität hat: der Hochwasserschutz oder der Naturschutz.

Protest geplant

Würdig stellt klar, dass sie nicht prinzipiell gegen den Hochwasserschutz sei. Vielmehr sollte eine andere Lösung gefunden werden. Inzwischen hat die Naturschützerin eine Unterschriftenaktion gestartet. Listen liegen bei Streubel, im Bioladen, im Modeladen Mabel, im Friseur am Markt und in der Zoohandlung in Bad Düben aus.

Beim Polder Löbnitz samt des Ortsschutzes für Löbnitz und die Bad Dübener Stadtteile handelt es sich um eines der fünf größten Schutzprojekte in Sachsen und um das größte Hochwasservorhaben an der Mulde in Nordsachsen. Der Polder umfasst 1500 Hektar Fläche und kann bis zu 17 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen. Das Projekt kostet rund 70 Millionen Euro.

