Leipzig

Wasserstoff ist nicht nur das häufigste Element im Universum, sondern in seiner Öko-Variante auch ein großer Hoffnungsträger für die mitteldeutsche Wirtschaft. Woher das kommt und welche Pläne es aktuell gibt – eine Analyse.

Warum schaut die Welt auf Leuna?

In Leuna baut Linde den weltweit größten Wasserstoff-Elektrolyseur. Diese Meldung ging vor fünf Monaten durch die internationale Wirtschaftspresse. Schließlich ist der Gaskonzern mit Sitz in München der größte Wasserstoffproduzent auf dem Planeten. Seine größte Produktionsanlage steht keine 25 Kilometer von Leipzig entfernt.

Nun kommt in Leuna bis Ende 2022 also noch ein 24-Megawatt-Elektrolyseur hinzu. Es ist die erste Anlage in Deutschland, die im industriellen Maßstab grünen Wasserstoff aus Wasser erzeugt. Grün deshalb, weil für die Elektrolyse nur Ökostrom verwendet wird. Die erzeugte Menge reicht zum Antrieb von 600 Brennstoffzellen-Bussen, obwohl davon überhaupt erst 64 auf deutschen Straßen fahren.

Doch aus dem farb- und geruchlosen Gas lässt sich auch kohlendioxidneutrales Kerosin herstellen. Solchen Treibstoff will der Logistikriese DHL zuerst am Flughafen Leipzig/Halle einsetzen. Grund: Dort steht die weltweit wichtigste Tankstelle für die gelben Flieger – mit 12.000 Kubikmetern Treibstoff in drei Silos. Ob Boeing oder Airbus: Die heute vorhandenen Jets könnten problemlos mit grünem Kerosin durch den Himmel schweben. Nur ist der noch viel zu teuer.

An seinem Standort in Leuna will der Gasekonzern Linde jetzt auch im großen Stil grünen Wasserstoff herstellen. Linde ist der größte Wasserstoffproduzent weltweit. Quelle: Horst Fechner

Woher kommt der Hype ums H?

Bereits das berühmte Knallgas-Experiment in der Schule lehrte: Wer Wasserstoff (H) mit Sauerstoff (O) verbindet, erhält Wasser und viel Energie. Es ist also eine Art Verbrennung, bei der Wärme, aber kein Kohlendioxid entsteht. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, will die EU 470 Milliarden Euro für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft bereitstellen.

Die amtierende Bundesregierung hat die Uhr, bis wann Deutschland „treibhausgasneutral“ funktionieren soll, gerade um fünf Jahre vorgestellt auf 2045. Die nächste Bundesregierung könnte da sogar noch grüner ticken. Auch deshalb geben bisher skeptische Konzerne nun richtig Gas beim Wasserstoff.

Welche Traditionen helfen Leipzig?

Im Chemiedreieck Bitterfeld, Leuna, Böhlen existiert die zweitlängste Wasserstoff-Pipeline Deutschlands. Diese Trasse gehört der Linde und Dow Chemical, erstreckt sich auf 150 Kilometer und führt genau am Flughafen Leipzig/Halle vorbei. Eine noch längere Pipeline gibt es nur im Ruhrgebiet auf 240 Kilometern (betrieben durch Air Liquide). In beiden Regionen wurde Wasserstoff schon vor über 100 Jahren als Rohstoff für chemische Fabriken gewonnen – meist aus Kohle.

Auch das früher für Straßenlaternen und in der Küche gebräuchliche Stadtgas enthielt zu mehr als 50 Prozent Wasserstoff, damit ebenso die riesigen Speicher (Gasometer) in Leipzig. Ob UFZ, Biomasse-Forschungszentrum oder HTWK: In Leipzig und Umgebung herrscht bundesweit die höchste Dichte an Forschungseinrichtungen mit Bezug zum Wasserstoff. Die Fraunhofer-Institute haben Ende Mai ihre erste große Testanlage für Elektrolyse-Systeme eingeweiht: natürlich in Leuna.

In Leuna baut der Gaskonzern Linde gerade den weltweit größten Elektrolyseur für grünen Wasserstoff. Mit Hilfe von Öko-Strom und einem Katalysator wird dabei Wasser aufgespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Ende 2022 geht die 24-Megawatt-Anlage in Betrieb. Quelle: Linde GmbH

Was sind die wichtigsten Projekte?

Zu den Vorhaben gehören auch die Pläne des Leipziger BMW-Werks, die energieintensive Lackiererei mit Brennern und Trocknungsanlagen ab 2022 auf Wasserstoff umzustellen. Sowas gab es weltweit noch nie. Das Werk will bis 2030 den Kohlendioxid-Ausstoß pro gebautem Fahrzeug um 80 Prozent (gegenüber 2019) verringern. Halle und Leipzig haben große Programme angeschoben, um ihre Heizkraftwerke fit für den Klimaretter zu bekommen. „Wir bauen das erste voll wasserstofffähige Kraftwerk und planen eine eigene Elektrolyse in Kombination mit einer Wärmepumpe, um den grünen Strom noch effizienter zu nutzen.“ sagt Karsten Rogall, Geschäftsführer bei der Leipziger Gruppe. Etwa ab 2030 könne dabei ein Verzicht auf Erdgas auch ökonomisch vorteilhaft sein.

Der Bund wählte jüngst ein Leipziger Projekt zur Förderung aus, bei dem kommunale Unternehmen das Öko-Gas herstellen, über Pipelines an Tankstellen verteilen und für schwere Nutzfahrzeuge einsetzen wollen. Unabhängig davon konstruiert die Heiterblick GmbH in Neulindenau gerade Europas erste Wasserstoff-Straßenbahn. 2026 will die Leipziger Firma EDL Anlagenbau im Südraum einen Betrieb eröffnen, der 50.000 Tonnen grünes Kerosin und Wasserstoff pro Jahr herstellen kann. Die Total-Raffinerie in Leuna will bei dem Thema noch in ganz anderer Dimension mitmischen, kündigte Geschäftsführer Thomas Behrends an.

Die jüngste von vier Wasserstoff-Tankstellen im Leipziger BMW-Werk haben die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (links) und Reiner Haseloff (rechts) beim ersten mitteldeutschen Wasserstoffgipfel im Mai 2021 besichtigt. Die CDU-Politiker ließen sich von Werksleiter Hans-Peter Kemser (Mitte) auch über Pläne für die weltweit erste Groß-Lackiererei eines Automobilbauers unterrichten, die ihren Energiebedarf durch Wasserstoff decken kann. Quelle: Jan Woitas, dpa

Was sind die größten Probleme?

Grüner Wasserstoff ist teuer, weil dafür sehr viel Ökostrom gebraucht wird. Bisher erzeugt die Region vor allem grauen Wasserstoff aus Erdgas, der dann über die Linde-Pipeline an Chemiefirmen geliefert oder in Gasflaschen zum BMW-Werk gefahren wird.

Zwar erwarten Fachleute zeitnah Kostensenkungen, wenn immer mehr grüne Anlagen entstehen. Jedoch wies Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor wenigen Tagen darauf hin, dass die erneuerbaren Energien (wie Wind- und Sonnenstrom) in der Region unmöglich so schnell ausgebaut werden können, wie es für die Umstellung ganzer Wirtschaftszweige auf grünen Wasserstoff nötig wäre.

Hinzu kommt ein internationaler Wettlauf. Total will im Heimatland Frankreich 2024 einen Elektrolyseur mit 40 Megawatt Leistung einschalten. In Dänemark und skandinavischen Ländern gibt es schon Pläne für Hunderte Megawatt. Das Ruhrgebiet sucht den Anschluss an Europas größten Rohstoff-Hafen in Rotterdam.

Die vorhandene mitteldeutsche Wasserstoffpipeline (in der Karte grau) führt auf 150 Kilometern von Rodleben über Bitterfeld, den Flughafen Leipzig-Halle, Leuna und Schkopau nach Lippendorf, Böhlen und Zeitz. Bald sollen etliche Trassen dazukommen, die vor allem Leipzig, Chemnitz, Bad Lauchstädt, Salzgitter, Berlin und den Rostocker Hafen anschließen. Quelle: Hypos Leipzig

Wohin führen die neuen Pipelines?

Um international vorn mitzuspielen, braucht Leipzig-Halle Pipelines zu Großabnehmern und zu großen Lieferanten. „Wir müssen das Thema für ganz Ostdeutschland mitdenken“, sagt Jörn-Heinrich Tobaben vom hiesigen Wasserstoff-Netzwerk Hypos, das 142 Firmen und Institutionen vereint.

Die VNG-Tochter Ontras will eine Pipeline von Leuna zum Stahlwerk Salzgitter bauen. Sie führt über Bad Lauchstädt, wo Leipzigs Gasriese VNG gewaltige Wasserstoff-Speicher in unterirdischen Salzkavernen plant.

Mindestens ebenso wichtig ist ein anderes Pipeline-Projekt von Chemnitz über Leipzig und Berlin zum Rostocker Hafen. „Über Rostock könnte Wasserstoff aus Skandinavien oder Russland zu uns kommen“, so Tobaben. Eines Tages vielleicht sogar durch die Rohre von Nordstream II.

Dagegen nimmt sich eine 70 Kilometer lange Ringleitung, die Leipzigs Stadtgebiet bald mit Leuna verbinden soll, fast schon klein aus. Noch ein Vorteil für den Standort: Teile der hier reichlich vorhandenen Gasnetze können mit wenig Aufwand für Wasserstoff umgerüstet werden.

Von Jens Rometsch