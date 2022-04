Eine technische Störung in der Sicherheitstechnik hat das Residenzschloss, in dem auch das Grüne Gewölbe beheimatet ist, seit Sonntagnachmittag lahmgelegt. Am Montag blieb das Schloss für Besucher geschlossen. Von der Panne waren auch das Albertinum und der Zwinger betroffen. Quelle: Robert Michael/dpa