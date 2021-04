Grundschulen in Sachsen stehen vor Wechselunterricht – auch Schließungen drohen

Leipzig

Die geplante Bundes-Notbremse könnte für Sachsen weitreichendere Auswirkungen haben, als bisher angenommen. Darauf macht Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) in einem Brief an Schulleiterinnen und Schulleiter aufmerksam. Nach Informationen des Kultusministeriums plane der Bund die Einführung von Wechselmodellen und Schulschließungen nicht nur für weiterführende Schulen sondern auch für Grundschulen. Die Bundes-Notbremse sieht vor, dass ab einem Inzidenzwert von 100 in Schulen nur noch Wechselunterricht und ab einer Inzidenz von 165 sogar Schulschließungen vorgesehen sind.

„Es drohen erneut erhebliche Einschnitte“

Das am Montag veröffentlichte Schreiben liegt der LVZ vor. Darin heißt es: „Während der Beratungen im Deutschen Bundestag kam überraschend eine Klausel in den Gesetzentwurf, dass ab einer Inzidenz von über 100 zwingend Wechselunterricht durchgeführt werden muss – auch in den Grundschulen.“ Es sei eine Vorgabe, die Sachsen vor erhebliche Probleme gerade für den Betreuungsaspekt stelle, so Piwarz weiter. „Sollten die Pläne der Bundesregierung durch Bundestag und Bundesrat bestätigt werden, dann drohen der Schullandschaft im Freistaat Sachsen erneut erhebliche Einschnitte.“ In Sachsen haben die Grundschüler bisher zusammen gelernt. Wechselunterricht war erst von der fünften Klasse an möglich.

In Sachsen liegen derzeit alle Landkreise und kreisfreien Städte über dem Inzidenzwert von 100, außer in Leipzig, Dresden und im Landkreis Leipzig sogar über 165. Das Bundes-Notbremse könnte mit der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes bei einer Zustimmung in Bundestag und Bundesrat vom kommenden Montag an gelten.

Piwarz will sich am Mittag zu weiteren Details äußern.

Von Max Hempel