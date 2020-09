„Gruß aus Eilenburg“: Museum präsentiert neue Sonderschau

Eilenburg

Ohne die weißen Baumwollhandschuhe geht derzeit nichts im Eilenburger Stadtmuseum. Sie werden für die Erstellung der neuen Sonderausstellung „Gruß aus Eilenburg – Eilenburg auf historischen Ansichtskarten“ benötigt, die ab Sonntag im Stadtmuseum zu sehen ist. Denn die mitunter ziemlich wertvollen Karten werden auf schwarze Tafeln geklebt – und müssen sorgsam angefasst und bewegt werden, damit sie nicht verschmutzen oder Schaden nehmen.

19-Jähriger hilft beim Aufbau

Für Museumschef Andreas Flegel keine neue Aufgabe, für Elias Leshun dagegen schon. Der 19-Jährige hat vor kurzem seinen Bundesfreiwilligendienst im Museum angetreten und darf an der Gestaltung der neuen Ausstellung mitwirken. Eine Fleißaufgabe. Aber der Eilenburger, der im Frühjahr sein Abitur in Delitzsch geschrieben hat und im nächsten Jahr Film und TV an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig studieren will, hat sich in die kleinteilige Arbeit reingefuchst und weiß um die Bedeutung der historischen Ansichtskarten.

Anlasskarte aus Eilenburg über die Zugverbindungen, erschienen um 1900. Quelle: Stadtmuseum

Sammler zahlen viel Geld

Andreas Flegel erzählt, dass einige Karten „richtige Raritäten sind“. Auf Sammlerbörsen werden sie für über 100 Euro gehandelt. Das Eilenburger Museum hat über 3500 Ansichtskarten von 1891 bis zur Gegenwart in seinem Bestand. Die Auswahl für die neue Sonderschau wurde damit zur Qual der Wahl. Rund 300 Postkarten werden nunmehr der Öffentlichkeit präsentiert.

Gängiges Kommunikationsmittel

Karte mit Blick auf die Torgauer Straße in Eilenburg mit dem Hotel „Zum Roten Hirsch“, 1919. Quelle: Stadtmuseum

„Wir zeigen zum einen Lithografien, das sind kleine Kunstwerke, die in Steindrucktechnik entstanden sind“, erzählt Andreas Flegel. Die Herstellung sei damals recht aufwendig gewesen, bis die Fotografie Einzug hielt. Der zweite Ausstellungsbereich sind Ansichtskarten mit Fotografien, die städtische Bereiche zeigen, aber auch einen Blick in die Ortsteile werfen. Postkarten waren im 19. Jahrhundert gängiges Kommunikationsmittel. Andreas Flegel weiß, dass die Karten binnen weniger Stunden im Stadtgebiet zugestellt wurden. Und schließlich wird es auch noch einen dritten Bereich geben, in dem Ansichtskarten aus der ehemaligen DDR und die vergangenen 30 Jahre eine Rolle spielen. Das Museum zeigt somit einen Querschnitt der schönsten Motive, die in unterschiedlichen Drucktechniken auf das Papier gebannt wurden. Trotz verschiedener Themen haben alle Karten einen Bezug zu Eilenburg und der Besucher die Möglichkeit, eine kleine Zeitreise durch die Muldestadt zu unternehmen.

Anlasskarte der Maschinenfabrik Bernhardi in Eilenburg anno 1904, die anlässlich eines Sommerfestes herausgegeben wurde. Quelle: Stadtmuseum

Zwei Sonntagsschulen geplant

Eine offizielle Ausstellungseröffnung wird es am Sonntag nicht geben, jedoch zwei Sonntagsschulen. Am 20. September und 11. Oktober, jeweils 15 Uhr, referiert Andreas Flegel über Eilenburg auf historischen Ansichtskarten. Unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung kann dafür nur eine begrenzte Anzahl Besucher zugelassen werden.

Interessenten können sich unter Tel. 03423 652222 für die Sonntagsschulen anmelden. Die Ausstellung ist bis zum 15. November zu sehen.

Von Nico Fliegner