Guck mal, wer da knipst: Skurrile Tierfotos aus der Wildkamera

Wernigerode

Stattliche Hirsche, zierliche Rehe, kräftige Wildschweine und flinke Kohlmeisen sind nur einige Vertreter von etlichen Tierarten, die im Nationalpark Harz in jüngster Zeit ohne ihr Wissen zu Foto-Stars wurden. „Eingefangen“ wurden die zumeist recht scheuen Waldbewohner seit September 2019 von insgesamt 60 Fotofallen in den Revieren Schluft, Acker, Rehberg, Oderhaus, Bruchberg und Torfhaus.

„Wir sind in der ersten Auswertungsphase und freuen uns über besonders schöne Bilder“, sagte Nationalpark-Sprecher Friedhart Knolle. Ein Jahr lang werden die Kameras in der Brocken-Region verbleiben und in diesem Zeitraum dreimal kontrolliert. Ziel der Aktion sei es, Aussagen über das Vorkommen und die Dichte von Schalenwild zu gewinnen.

Wildkatze mit drei Jungtieren

Im Harz werden nahezu regelmäßig Fotofallen eingesetzt. Eine automatische Wildkamera, die eigentlich Informationen über Luchse sammeln soll, hatte vor wenigen Wochen eine Wildkatze mit drei Jungtieren abgelichtet. „Derartige Aufnahmen sind sehr selten“, kommentierte der Luchs-Experte des Nationalparks Harz, Ole Anders, den Schnappschuss. Wildkatzen brächten zwar öfter drei oder auch vier Junge zur Welt. Dass eine so große Familie von einer Wildkamera erfasst werde, sei aber die absolute Ausnahme.

Wie Knolle weiter berichtete, gibt es seit ein paar Tagen eine neue, barrierefreie Info-Plattform direkt hinter dem Nationalparkhaus Schierke. Diese zweite von insgesamt vier neuen Themeninseln des Nationalparks Harz wurde im Laufe der Walddiskussion im Klimawandel des Jahres 2019 oft gefordert, denn die vielen toten Fichten bei Schierke sind erklärungsbedürftig, so der Sprecher.

Neue Themeninsel zum Klimawandel

Diese Themeninseln entlang der Brockenstraße sollen Besuchern zukünftig die aktuellen Waldbilder erklären, die ihnen auf ihrer Tour zum Brockengipfel begegnen. „Anhand von Sichtachsen kann man die Entwicklung der Standorte selbst verfolgen“, so Knolle. Unter dem Motto „Baustelle Natur - Hier baut die Natur die neue Wildnis“ erlauben die Themeninseln Einblicke hinter die Kulissen des aktuell rasant zu beobachtenden Waldwandels und „erläutern, warum tote Bäume im Nationalpark nicht das Ende des Waldes, sondern den Beginn der neuen Waldwildnis einläuten.“ Die übrigen Themeninseln werden aufgebaut, sobald es die Witterung im kommenden Frühjahr zulässt.

Von Bernd Lähne