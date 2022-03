Dresden

Die sächsische Grünen-Landtagsfraktion drängt auf eine Richteranklage gegen den ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier. Ein Rechtsgutachten, das die Fraktion in Auftrag gegeben hatte, empfiehlt die Vorbereitung eines solchen Verfahrens. „Wenn man das Verfahren ernst nimmt, dann muss der Landtag beginnen, Fakten zu sammeln“, erklärte der Verfassungsrechtler Prof. Christoph Möllers am Dienstag bei der Vorstellung des Gutachtens.

Lippmann: Landtag darf jetzt keine Zeit verlieren

Valentin Lippmann, der Rechtsexperte der sächsischen Grünen-Fraktion, forderte: „Der Landtag kann sich dieser Verantwortung nicht entziehen.“ Deshalb solle „zügig“ und „mit geballter Kraft“ ein solches Verfahren vorbereitet werden, um Maier aus dem Dienst entfernen zu können. Dafür sei die Richteranklage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein „geeignetes Instrument“, sagte Lippmann mit Verweis auf das 38-seitige Gutachten.

AfD-Richter gilt laut Verfassungsschutz als Rechtsextremist

Maier hat bis zum Herbst 2021 für die AfD im Bundestag gesessen. Danach hatte der Jurist fristgemäß einen Antrag auf Rückkehr in den Richterdienst gestellt. Der 60-jährige Dresdner war bis 2017 am Landgericht Dresden für Zivilangelegenheiten zuständig, wo er wegen rechter Parolen einen Verweis erhalten hatte. Seit 14. März 2022 bearbeitet Maier am Amtsgericht Dippoldiswalde unter anderem Zivilangelegenheiten, etwa Erbsachen.

Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr verpasste er trotz einer Top-Platzierung auf der AfD-Landesliste den Wiedereinzug. Weil die Partei zehn Direktmandate erreichte, scheiterte der Freund von Björn Höcke. Maier gilt laut Verfassungsschutz als Rechtsextremist und war sächsischer Obmann des ebenfalls als rechtsextremistisch eingestuften „Flügels“.

Verfassungsrechtlicher attestiert rassistischen Volksbegriff

Der Landtag könnte mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit das Bundesverfassungsgericht anrufen, um den Richter in den Ruhestand zu versetzen oder sogar zu entlassen. Allerdings ist dieser Weg in der Geschichte der Bundesrepublik nie beschritten worden. Deshalb hatten die Grünen den Verfassungsrechtler von der Humboldt-Universität Berlin mit einem Gutachten beauftragt. Möllers attestiert Maier einen rassistischen, auf Abstammung basierenden Volksbegriff und eine „kontinuierliche Überzeugung“. Hintergrund sind unter anderem Bekenntnisse zu den als verfassungsfeindlich eingestuften „Flügel“ und „Pegida“.

Für Richteranklage ist Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig

Allerdings ist unklar, ob die Koalition ausreichend Stimmen zusammenbekommen würde, um einen Antrag auf die Entlassung des Richters zu stellen. Neben den Grünen sehen der Koalitionspartner SPD und die oppositionellen Linken die Anklage vor dem Bundesverfassungsgericht als möglichen Weg. Die CDU hat die Erfolgsaussichten bislang skeptisch bewertet und auf „enorm hohe Hürden“ verwiesen. Für eine Zwei-Drittel-Mehrheit müssten 80 der 119 Landtagsabgeordneten für die Richteranklage votieren. Die Koalition aus CDU, SPD und Grünen verfügt über 67 eigene Mandate, die Linke über 14.

Gutachten: Fristen könnten für Landtag zum Problem werden

Unabhängig davon, ob sich im Landtag tatsächlich eine Mehrheit findet, könnten bestimmte Fristen zu einem Problem werden, führt das Rechtsgutachten weiter aus. So wären allein im Landtag fünf Schritte – von einem ersten Antrag bis zum endgültigen Beschluss – notwendig. Darüber hinaus würde eine Richteranklage andere Verfahren, die bereits gegen Maier eingeleitet wurden, unterbrechen. „Wir dürfen keine Zeit verlieren. Alle Institutionen sind in der Pflicht, ihre Mittel auszunutzen“, mahnte Lippmann am Dienstag und kündigte auch weitere Gespräche mit der CDU an.

Gegen Maier laufen bereits weitere Verfahren

Gegen Maier wurde in der vergangenen Woche – bei Dienstantritt am Amtsgericht Dippoldiswalde – bereits ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen laufen unter anderem wegen des Verdachts mangelnder Verfassungstreue. Zuvor hatte das Justizministerium am 11. Februar das Dienstgericht in Leipzig eingeschaltet, um Maier in den Ruhestand zu versetzen oder ihm zumindest per Eilantrag die Amtsgeschäfte zu untersagen. Die Entscheidung zu letzterem Verfahren wird in den nächsten Tagen erwartet.

Endgültige Entscheidung dürfte erst in einigen Jahren fallen

Es ist davon auszugehen, dass – egal wie die Entscheidung des Dienstgerichts ausfallen sollte – beide Parteien durch sämtliche Instanzen prozessieren werden. Mit einer endgültigen Entscheidung durch ein Bundesgericht dürfte frühestens in vier bis fünf Jahren zu rechnen sein. Eine Richteranklage könnte den Weg sozusagen abkürzen: Das Verfahren würde sofort zum Bundesverfassungsgericht gehen.

Das Gutachten kommt zu einem eindeutigen Schluss: Verfassungsprozesse seien zwar stets mit Ungewissheiten verbunden, schreibt Prof. Möllers – aber „dem Risiko eines verlorenen Verfahrens steht die bereits realisierte verfassungsrechtliche Einbuße durch das Handeln eines nicht verfassungstreuen Richters entgegen“.

Von Andreas Debski