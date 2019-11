Neue Bauplätze für Eigenheime in Düben und Eilenburg

Eilenburg/Bad Düben

Gute Nachrichten für Häuslebauer in Eilenburg und Bad Düben. Die Mannheimer Firma Grundstück & Walter GmbH, die seit 2013 in der Leipziger Region tätig ist, schafft in Eilenburg und Bad Düben neuen Platz für Eigenheime.

32 Bauplätze am Grünen Fink in Eilenburg

Rund 32 Bauplätze entstehen am Schießstandweg/Grüner Fink/Feldlerchenweg in Eilenburg. Noch in diesem Monat soll der Erschließungsvertrag mit Eilenburg und Doberschütz geschlossen werden, sagt Prokurist Harald Fiebig. Vertriebsbeginn wird voraussichtlich im Februar/März sein. Interessenten hätten sich schon einige gemeldet. „Bei diesem Vorhaben sind wir als Projektmanager tätig, Investor ist ein Familienunternehmen aus Bayern“, so Fiebig. Die Grundstücksgrößen bewegen sich zwischen 500 und 700 Quadratmetern, ein Eck-Grundstück sei etwa 800 Quadratmeter groß.

Auch im Alaunwerk und entlang der Reinharzer Straße sollen neue Baugrundstücke entstehen. Quelle: Grundstück & Walter GmbH

Bad Düben : Platz für 17 Bauplätze im Ortsteil Alaunwerk

In Bad Düben machte der Stadtrat im letzten Monat den Weg für ein weiteres Bauprojekt der Mannheimer Firma frei, stimmte mehrheitlich dem Verkauf einer rund 25 500 Quadratmeter großen Teilfläche, die im Ortsteil Alaunwerk östlich an die Siedlungsallee angrenzt und die Flächen zwischen Grundstücken und Hochspannungsleitung füllt, zu. Der Kaufvertrag muss noch geschlossen werden, ebenso der Erschließungsvertrag, so Fiebig zum Prozedere, das alles in allem etwa ein bis anderthalb Jahre brauche. 17 Bauplätze sollen auf einer Netto-Baufläche von etwa 17 000 Quadratmetern entstehen, mit Arealen zwischen 500 und 900 Quadratmetern.

Weiteres Projekt in der Reinharzer Straße in Düben

Ein zweites Projekt in Bad Düben betrifft die Reinharzer Straße mit zehn Bauplätzen. Der Erschließungsvertrag sei geschlossen, noch in diesem Jahr solle der Bebauungsplan stehen, 2020 soll Baubeginn auf den je rund 800 bis 900 Quadratmeter großen Arealen sein. Interessenten könnten sich melden, erste Reservierungen gäbe es bereits.

Im vergangenen Jahr hatten auch Arbeiten im Wohngebiet in der Torgauer Straße in Bad Düben begonnen: Ein Investor erschließt hier die Flächen für rund 30 Baugrundstücke.

Eilenburg setzt auf Speckgürtel-Effekt

Um mehr Einwohnerzuwachs zu erreichen, hat Eilenburg 2016 die Kampagne „Lieblingsstadt Eilenburg – Das Beste an Leipzig“ gestartet. Die Muldestadt setzt mit der Nähe zu Leipzig, wo der Wohnraum knapper wird, auf den Speckgürteleffekt. Zu den neuen Baugebieten, die in den letzten Jahren entstanden sind,zählt auch der Jacobsplatz, wo zehn neue Eigenheime entstehen werden. Auch im Osten der Stadt sind die Planungenfür ein neues Wohngebiet angelaufen.

Bevölkerungsentwicklung in Eilenburg Die Bevölkerung in Eilenburg wird bis 2030 wachsen. Nach aktuellen Prognosen der Stadtentwicklungsgesellschaft STEG ist bis 2025 mit einem Anstieg der Bevölkerung um zirka fünf Prozent und für 2030 um etwa sechs Prozent zu rechnen. Laut der Prognosen wird die Gesamtbevölkerung Eilenburgs im Jahr 2025 auf über 16 700 Einwohner steigen. Im Jahr 2030 werden knapp unter 17 000 Menschen in Eilenburg leben. Im Zuge der Erhebung wurde auch die Altersstruktur der Eilenburger Bevölkerung untersucht. Hier zeigt sich bis 2030 ein ähnlicher Trend wie in der bisherigen Entwicklung. Für die jüngeren Altersgruppen (bis einschließlich unter 40 Jahre) ist ein geringer Zuwachs zu verzeichnen. In der Altersgruppe der 40- bis 65-Jährigen wird ein Rückgang erfolgen, denn ein Teil dieser Gruppe wird im Jahr 2030 zu den über 65-Jährigen gehören. Deren Bevölkerungsanteil wird insgesamt um sechs Prozent ansteigen. Die Bevölkerungsentwicklung wurde im Zuge des Städtebaulichen Entwicklungskonzepts für die Große Kreisstadt Eilenburg untersucht. Derzeit zählt die Stadt rund 15 600 Einwohner. Ihren historischen Höchststand erreichte sie 1986 mit knapp 22 000 Einwohnern. lg

In Leipzig und Umland wird indes der Raum für Bauplätze immer knapper. Doch einige freie Flächen für Häuslebauer gibt es noch. Die LVZ hat einige Tipps zusammengestellt.

Von Kathrin Kabelitz