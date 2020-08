Gute Noten für neuen Weg rund um Oschatz

Oschatz

Die Idee wurde in der Oschatzer Freizeitstätten GmbH geboren, Mitarbeiter des städtischen Bauhofes haben mittlerweile 27 Wegweiser und elf Wegmarken mit einer gelben Markierung angebracht. Für Wanderer gibt es einen neuen Rundweg um Oschatz – vom Neumarkt über Collm zurück zum Neumarkt. Es gibt eine kürzere Variante – ohne Aufstieg zum Collm-Gipfel – mit 16 Kilometer Länge und eine Langversion mit 19 Kilometer Länge. OAZ-Redakteur Frank Hörügel hat die kürzere Variante getestet.

Zur Galerie Der neue Rundweg um Oschatz führt meist durch den Wald – im Sommer ein echtes Plus.

Punkt 14 Uhr ist am vergangenen Dienstag bei 28,5 Grad Celsius Start auf dem Neumarkt in Höhe des Eiscafés Florenz, wo der Rundweg in beiden Richtungen ausgeschildert ist. Die erste Wegmarke ist an der Ecke Breite Straße/Seminarstraße angebracht und weist in Richtung Promenade, wo nach 310 Metern die erste Bank wartet – jetzt noch nicht!

Anzeige

Vorbei am Oschatzer Platsch-Bad

Die zweite Wegmarke weist in den Eulensteg, aus dem Freibad schlägt dem Wanderer übermütiges Lachen entgegen. Doch das Wasser muss warten. Nach 890 Metern lädt eine Bank in Höhe des Rosensees ein, die nächste Sitzgelegenheit befindet sich nach 1,16 Kilometern in der Döllnitzaue mit Blick auf die Gaststätte „Goldene Höhe“.

Weitere LVZ+ Artikel

Naturschutzgebiet Quelle: Frank Hörügel

Weiter geht es über die Heinrich-Mann-Straße nach Altoschatz und nach 2,2 Kilometern zum Stranggraben, der fast vollständig ausgetrocknet ist. Unter schattenspendenden Bäumen läuft es sich auf einer Schotterdecke angenehm. Da es sich hier um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, mutet die Natur urtümlich an. Zwei Steinbänke stehen nach 2,5 und 2,65 Kilometern am Wegesrand. Eine weitere Holzbank wartet nach 2,73 Kilometern nahe der Schafbrücke.

Endlich eine Bank

Nach 3,6 Kilometern geht es vom Weg am Stranggraben auf die Bitumenstraße Flurweg, dann auf die Straße Am Wüsten Schloss, wo die gelbe Wegmarke aber nicht zur Ruine selbst, sondern in die Gegenrichtung zur Sternallee weist. Nach 4,6 Kilometern dann endlich ein Doppelsitz aus Holz – Zeit für die erste Rast mit Blick auf eine grasende Schafherde, einen tiefen Schluck aus der Wasserflasche und Lesestoff. Über der Bank hängt eine Holztafel mit dem Gedicht „Ich wünsch Dir Zeit“. Das macht Mut – und passt auch. Denn wer Zeit hat, kann bereits 50 Meter weiter auf einem Holzsitz unter dem verwitterten Schild „Doktor Wald“ und noch mal 20 Meter weiter auf einer Holzbank Platz nehmen.

Vorsicht an der Wermsdorfer Straße

Dann geht es auf einem Waldweg weiter, wieder mit Gelegenheiten zum Ausruhen nach 5 und 5,1 Kilometern. Und schon ist die Wermsdorfer Straße in Sichtweite (5,8 Kilometer). Beim Überqueren ist hier Vorsicht geboten: Denn die zeitweise stark befahrene Straße ist schlecht einsehbar. Auf der anderen Seite – hier nennt sich der Waldweg Allee 13 – verstopft ein Holzlade-Fahrzeug den Durchgang. Doch der Fahrer nimmt Rücksicht und lässt den Wanderer gefahrlos an dem herrlich nach frischem Holz duftenden Stapel vorbei ziehen.

Wunderschöner Platz zum Ausruhen

Nach sieben Kilometern geht rechts ein schmaler Weg zum Albertstein und 200 Meter weiter lädt eine Schutzhütte zur Rast ein – es ist jetzt 15.42 Uhr. In der Hütte hängt ein „Tagebuch für Wanderfreunde“. Neben anderen haben sich hier Horst und Max eingetragen: „Wunderschöner Platz zum Ausruhen.“ Dem ist nichts hinzuzufügen.

Café in Collm leider geschlossen

Nach 7,48 Kilometern schimmert schon der Collm durch die Bäume, dann geht es auf einem Wiesenweg bis zur Straße zwischen Lampersdorf und Collm (8,1 Kilometer). Am Ortseingang von Collm wird es dann für Ortsunkundige schwierig. An der Kreuzung Lampersdorfer Straße/Hohlweg/Ankerweg fehlen Wegweiser und Wegmarken. Ich gehe sicherheitshalber die Lampersdorfer Straße weiter – denn mein Magen knurrt mittlerweile und mich zieht’s zum „Kleines Café am Collm“ (9,0 Kilometer). Doch leider Fehlanzeige: Das Café hat donnerstags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet – und heute ist Dienstag.

Herrlicher Blick in Richtung Großböhla und Liebschützberg

Also Magen auf stumm schalten und weiter, über den Dorfplatz mit seiner Rundbank – wieder fehlen Wegweiser – bis zur Kreuzung Oberweg/Calbitzer Weg, wo die Strecke endlich wieder ausgeschildert ist. Nach einem leichten Anstieg steht nach 10,0 Kilometern eine stabile Kunststoff-Bank am Wegesrand. Von hier aus bietet sich ein herrlicher Blick in Richtung Großböhla und Liebschützberg.

Nun geht es bergab durch den Wald bis zur Sitzgruppe am Striesaer Berg (12,2 Kilometer) mit freiem Bick auf die Aegidienkirche. Mit diesem Ziel vor Augen läuft sich der Rest der Strecke wie von selbst – am Hutberg vorbei, in den Weg am Obi-Baumarkt (14,6 Kilometer), Am Langen Rain entlang, über den Altmarkt zum Ausgangspunkt der Wanderung auf dem Neumarkt.

Mit letzter Kraft zum Griechen

Pünktlich um 18 Uhr läuten die Kirchenglocken – genau 16 Kilometer sind absolviert bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von vier Kilometern pro Stunde. Meine Beine sind schwer wie Blei und tragen mich mit letzter Kraft zum Griechen Nico ins „ Santorini“.

Von Frank Hörügel