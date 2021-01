Leipzig

Es steht fest: Am Dienstag spricht Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit den Ministerpräsidenten und -Präsidentinnen über weitere Lockdown-Verschärfungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Angst vor den nicht mehr beherrschbaren Folgen der Corona-Mutation ist groß. Doch was bedeutet das konkret für Sachsen? Die aktuellen Lockdown-Beschränkungen gelten im Freistaat bis zum 7. Februar und damit eine Woche länger als in anderen Bundesländern. Ein Überblick:

1. Schulen

Unabhängig von Protesten der Gewerkschaft GEW und trotz der Aussage („alle abschließen“) von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) in der ZDF-Talkrunde von Maybritt Illner starten am Montag die Abschlussklassen aller weiterführenden Schulen mit dem Unterricht. Bis zum vorgezogenen Ferienstart am 1. Februar wird es in den zwei Schulwochen keine Änderung geben. Bei der Absprache mit der Kanzlerin geht es um eine Verschärfung ab Anfang Februar. Das bedeutet für Sachsen, dass der Schulstart aller anderen Klassen nach den Ferien ab 8. Februar mehr als fraglich ist und nur aufrechterhalten werden kann, wenn sich die Infektionszahlen markant nach unten bewegen.

2. Kitas, Horte & Notbetreuung

Die Kitas und Horte in den Grundschulen werden noch mindestens bis zum 8. Februar geschlossen bleiben. Eine Anlage in der aktuell geltenden sächsischen Corona-Schutzverordnung legt fest, welche besonderen Berufsgruppen („systemrelevant“) ihre Kinder in die Notbetreuung bringen können. Daran wird trotz anders lautender Ansagen von Kretschmer bei „ Illner“ nicht gerüttelt, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber der LVZ am Freitag sagte. „Es geht damit vor allem um die Aufrechterhaltung lebensnotwendiger Bereiche.“ Laut Schreiber wird die Notbetreuung in Kitas und Horten auch bei einem noch schärferen Lockdown aufrechterhalten. Denkbar sei aber, dass die Berufsgruppen noch einmal modifiziert, sprich verkleinert werden. Es solle damit sichergestellt werden, dass die Notbetreuung nicht zu stark genutzt werde. So gibt es nach LVZ-Recherchen zum Beispiel in Leipzig-Schleußig Hort-Gruppen, die nahezu voll sind, weil fast alle Eltern eine Bescheinigung haben und zu „systemrelevanten“ Berufsgruppen gehören.

3. Nahverkehr

Bei diesem Punkt, auf dessen Reduzierung das Kanzleramt offenbar dringt, kann Sachsen aktuell ganz beruhigt sein. Grund: In der aktuellen Corona-Schutzverordnung ist die Reduzierung des ÖPNV im Freistaat bereits klar geregelt. Die Auslastung soll deutlich reduziert werden, ältere Menschen werden aufgefordert, den ÖPNV zu meiden. Die Verkehrsunternehmen sollen Entschädigungen erhalten. Kommt es allerdings zur kompletten Einstellung des Nah- und Fernverkehrs, muss Sachsen auch hier nachschärfen. Nach letzten Meldungen aus dem Kanzleramt ist diese Variante aber offenbar vom Tisch.

4. FFP2-Masken

Der Vorstoß für das generelle Tragen und damit die Pflicht beim Einkaufen und im ÖPNV kam von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) – dort gilt die neue Regel ab Montag (18. Februar). Bei der Merkel-Schalte soll die Trage-Pflicht jetzt mit allen Bundesländern besprochen werden. Sachsen hatte sich dazu schon zustimmend geäußert. Regierungschef Kretschmer sagte der LVZ, dass der Freistaat FFP2-Masken so schnell wie möglich in Pflegeheimen zum Standard machen will. „Diese Masken bieten mehr Schutz“, so Kretschmer wörtlich. Gibt es zwischen Ländern und Bund eine generelle Verständigung auf die FFP2-Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, wird Sachsen mitziehen.

5. Schließung von Betrieben

Mit Blick auf die eigene dramatische Corona-Lage in seinem Bundesland hatte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) den sogenannten Wirtschafts-Lockdown ins Spiel gebracht. Auch im Kanzleramt wird über diese Variante zumindest diskutiert. Sowohl Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) als auch Ministerpräsident Kretschmer lehnen das aber kategorisch ab. „Wir müssen in praktikablen Maßnahmen denken, ein Lockdown für die Wirtschaft zählt da nicht dazu“, sagte Kretschmer bei „ Illner“. Es brauche stattdessen die konsequente Umsetzung der geltenden Regeln. Auch mehr Homeoffice sei eine Alternative. Dulig hatte schon letzten Freitag nach der Sondersitzung des sächsischen Kabinetts darauf verwiesen, dass bei einem kompletten Wirtschaftslockdown der Schaden größer als der Nutzen sei.

Von André Böhmer