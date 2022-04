Halle

Mit dem Schiff kommen die Kakaobohnen von Übersee nach Europa. Und weil das so ist, geht es am Eingang zum Museum von Halloren maritim zu: Der Treppenaufgang gleicht einer Reeling, an dessen Ende eine Piratin die Besucher empfängt. Danach wird im Museum erzählt, wie Kolumbus von der Existenz der Kakaobohne erfahren hat, dass die Bohne einst Zahlungsmittel war, oder dass bereits die mesoamerikanischen Indianer Vanille, Chili und Piment zugaben, um das Aroma der Schokolade zu verfeinern.

Bei dem Wort Museum verzieht Darren Ehlert den Mund. „Das ist jetzt unsere Erlebniswelt“, betont der Chef und Haupteigentümer des ältesten Schokoladenfabrik. Seit der US-Amerikaner das Ruder 2019 übernommen hat, strafft er alte Strukturen, baut um und richtet die Marke neu aus. Cool ist sein Credo. Halloren will jetzt die coolen Kunden erreichen, sagt er, also die Jungen und die Jung-Gebliebenen, egal welchen Alters.

Ein WM-Pokal aus Schokolade steht in der Erlebniswelt von Halloren in Halle. Quelle: Jan Woitas

Deshalb hat man den Museumsteil, also den geschichtlichen Teil der Erlebniswelt um Hörspiele und Puzzle für Kinder ergänzt. Es gibt jetzt ein Pralineum mit einer Bean-to-Bar-Produktionslinie, wo der Prozess der Schokoladenerzeugung erklärt wird. Hochmoderne Maschinen zerkleinern die Bohnen, per Druckluft wird das Produkt anschaulich durch gläserne Rohre geschossen. Am Ende des Prozesse füllt eine Schokoladendame die braune, mit Zucker und anderen Zutaten verfeinerte Masse in kleine Becher. „Jeder Löffel ein Genuss“, hört man einen Besucher sagen.

Kunden können ihre Pralinen selber herstellen

Ehlert hat ferner eine Schokoladenwerkstatt eingerichtet. Hier können Kunden unter Anleitung von Profis ihre Pralinen selbst herstellen – ganz nach ihrem Geschmack. Auf dem Tisch stehen Schüsseln mit getrockneten Aprikosen, Cranberrys und Krokant. In daumengroßen leeren Pralinenrohlingen darf man die Zutaten geben und mit der selbst angemischten Schokoladenfüllung verschließen. „Wir hatten schon die ersten Kunden – alle waren begeistert“, gibt sich der Chef zufrieden.

Ehlert will weg vom angestaubten Image. Nachdem das Unternehmen in Schieflage geraten war, leitetet der gelernte Investmentbanker eine umfassende Restrukturierung ein. „Wir sind jetzt auf einem guten Weg und schreiben wieder eine schwarze Null.“ Aussagen zum Umsatz wolle er eigentlich keine machen. Zahlen seien ihm nicht wichtig. „Wichtig ist, dass wir nach vorn blicken. Halloren 1.0 ist Geschichte. Wir steuern jetzt Halloren 2.0 an.“

Zu Halloren 2.0 gehörten natürlich auch neue Produkte. Neben der klassischen Hallorenkugel will man mit „Halloren O’s“ punkten. Das O stehe für Oh, wie überraschend, erklärt Ehlert, der in Minnesota auf die Welt gekommen ist und kanadische Eltern hat.

Neue Produkte in frecher Aufmachung

Die kleinen Pralinen sehen wie die klassische Hallorenkugel aus, haben aber einen deutlich höheren Schokoladenanteil und andere Mischungen und werde in einer frecheren Aufmachung angeboten.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gleiches gilt für eine neue Pralinen-Mischung mit dem Namen „#isses“. Auch hier ist klar das Ziel zu erkennen. Halloren will mit den Produkten vor allem jüngere Kunden ansprechen. Die Schokolade ist aus dem Fairtrade-Handel und der Kunststoffblister im Inneren soll auch bald ersetzt werden.

In der neuen Erlebniswerkstatt der Halloren Schokoladenfabrik AG befüllt eine Frau ihre eigenen Pralinen mit Krokant. Quelle: Jan Woitas

Auf Drängen nennt die Firma dann doch noch Zahlen: Der Umsatz betrug im Vorjahr 22,8 Millionen Euro. Deutlich weniger als im Jahr davor (27,3 Millionen). Verwundern muss das aber nicht. Denn die Firma hat das Sortiment stark reduziert. Selbst bei der Hallorenkugel gibt es nicht mehr alle Geschmacksrichtungen. Ein Verkaufsschlager bleibt deshalb aber weiter: 16,8 Millionen Schachteln mit je zwölf Kugeln hat das Unternehmen im Vorjahr abgesetzt. 2020 waren es 16,5 und 2019 14,5 Millionen Schachteln.

Die Zahl der Beschäftigten ging in den vergangenen Jahren von 250 auf heute 150 zurück. Viele hätte Halloren in der Umbruchphase verlassen und sich andere, sichere Jobs gesucht. Entlassen habe man niemanden, sagt der Firmenchef, der knapp 90 Prozent der Anteile am Unternehmen besitzt.

Probleme bereitet dem Unternehmen wie vielen anderen der Branche die aktuell schwierige Rohstofflage. Hinzu kommen die steigenden Energiekosten. Aus dem Grund soll die freie Fläche neben dem Fabrikgebäude zu einem Solarpark umgebaut werden. Das Vorhaben, auf dem Areal eine noch größere Erlebniswelt aufzubauen – im Stil von Karls Erdbeerhof – hat das Unternehmen damit offenbar aufgegeben.

Von Andreas Dunte