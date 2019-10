Halle: „Wir sind bestürzt und in tiefer Trauer“

Halle

Die Saalestadt zwei Tage nach dem Anschlag: Zum Zeichen des Miteinanders und der Solidarität mit der Jüdischen Gemeinde versammeln sich gestern Abend viele Hallenser mit Kerzen in den Händen vor der Synagoge, die Ziel des rechtsradikalen Anschlags war. „Wir sind bestürzt und in tiefer Trauer ob des abscheulichen Geschehens“, sagt Pfarrer Christoph Eichert von der benachbarten evangelischen Pauluskirche. Mit einer Menschen- und Lichterkette um die Synagoge wollen Christen und Nichtchristen den Gottesdienst der Jüdischen Gemeinde symbolisch schützen.

Für Benjamin Leins, der mit Frau und kleiner Tochter unmittelbar gegenüber in einem Mehrfamilienhaus wohnt, ist die Tat noch immer unfassbar. „Wir wollten schnell reagieren und haben deshalb mit unseren Nachbarn ein Bettlaken beschrieben und es an der Hauswand befestigt“, erzählte der 32-jährige Student. „Gegen Antisemitismus und Hass“ steht nun mit dicken Buchstaben auf einem großen Tuch, das weithin sichtbar aus einem der Fenster an der Straße hängt.

Mit seiner Enkeltochter Jana ist Klaus Bollmann von Trotha in Halles Innenstadt zum Gedenken gefahren. „Ich bin tief traurig, dass Menschen so sinnlos sterben mussten“, sagt die 14-jährige auf dem Marktplatz. Dort haben sich rund 1000 Menschen zu einer Mahnwache versammelt. „Es geht um eine klare, entschiedene Haltung der Solidarität mit den jüdischen Mitmenschen in unserer Stadt. Und es ist gut, dass so viele Leute gekommen sind“, betont ihr Großvater. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU) ruft derweil die Menschen auf, gegen jegliche Form von Antisemitismus und Rechtsextremismus deutliche Zeichen zu setzen.

„Es waren nicht die ersten Anfeindungen von Neonazis, aber es war eine neue Qualität, die uns alle ängstigt“, erklärt immer noch um Fassung bemüht Eli Gambel. Der ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Halle hat lange schon verstärkten Schutz für jüdische Einrichtungen gefordert. Die Bluttaten seien schrecklicher Beweis dafür.

Der Endspurt der Oberbürgermeisterwahl in der Saalestadt wird vom rechtsextremistischen Anschlag überschattet. Viele Aktionen der OB-Kandidaten wurden abgesagt. In solch einer Situation sei es eine Frage der Pietät, auf eine geplante Veranstaltung für die Wahl zu verzichten, betont OB-Kandidat Andreas Silbersack ( FDP/ CDU). „Jetzt sollten wir zusammen rücken und verhindern, dass politische Ränder dieses furchtbare Ereignis instrumentalisieren und für ihre eigenen Ziele missbrauchen.“ „Die Wahlkampfaktivitäten sind komplett eingestellt“, teilt das Wahlkampfteam von Hendrik Lange (Linke) mit, der von SPD und Grünen unterstützt wird.

Auch die Immatrikulationsfeier auf dem Uniplatz für die über 4000 jungen Leute, die künftig im ersten Semester an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg lernen, findet in gedämpfter Atmosphäre statt. Rektor Christian Tietje sagt, die Ereignisse hätten schwer getroffen. Er gibt aber auch zu bedenken: „Für die jungen Menschen ist das ein wichtiger neuer Lebensabschnitt, der mit dem Studium beginnt, und es wäre in höchstem Maße unfair den jungen Menschen gegenüber, sie durch so ein schreckliches Ereignis persönlich zu beeinträchtigen.“ Gleichzeitig verspricht er: „Als Universität stehen wir für Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz. Wir werden weiterhin für diese Werte eintreten.“

Am kommenden Montag soll nun der Opfer des Anschlags auch mit einem ökumenischen Gottesdienst gedacht werden. Dazu eingeladen haben Vertreter der Kirchen. Die Predigt hält Landesbischof Friedrich Kramer. Beginn der Veranstaltung ist 17 Uhr.

Von Bernd Lähne