Halle

In Halle schließt der Weihnachtsmarkt nur einen Tag nach Eröffnung. Nach der neuen Verordnung des Landes zur Eindämmung der Pandemie, die seit Mitternacht gilt, reichten die bisherigen Besucherregeln nicht aus, teilte die Stadt am Mittwoch mit. „Über Nacht ist die neuerliche Verschärfung für unser dezentrales Konzept weder organisatorisch umsetzbar noch finanzierbar“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Gemeinsam mit den Händlern werde an Alternativen gearbeitet.

Hallmarkt bleibt geöffnet

Der Weihnachtsmarkt mit Ständen auf dem Marktplatz und andernorts in der Innenstadt war am Dienstag eröffnet worden. Der von einem privaten Betreiber auf dem Hallmarkt organisierte Bereich sei indes nicht von der Schließung betroffen, teilte die Stadt mit. Dort gelte die 2G-Regelung. Demnach haben dort nur Geimpfte und Genesene Zutritt.

Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird fortgesetzt

In der Landeshauptstadt Magdeburg wird das weihnachtliche Treiben dagegen fortgesetzt. Dort gilt seit Mittwoch auf dem gesamten Weihnachtsmarkt das 2G-Modell.

Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg wird fortgesetzt. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert

„Auf eine Einzäunung des Weihnachtsmarkt-Geländes wird verzichtet. Stattdessen gibt es eine Bändchen-Regelung“, teilte die Stadt mit. An den einzelnen Ständen bekämen die Besuchenden beim Vorzeigen ihres Impfpasses, des digitalen Impfzertifikats oder des Genesenen-Nachweises ein Bändchen. Mit diesem dürften sie sich über den Weihnachtsmarkt bewegen. „An den Wochenenden wird es zentrale Ausgabestellen für die Bändchen geben, um den Prozess zu beschleunigen“, hieß es weiter. Sicherheitskräfte sowie Mitarbeitende des Ordnungsamtes und die Polizei könnten die Besuchenden jederzeit kontrollieren.

Von LVZ