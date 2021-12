Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand bleibt vom Dienst suspendiert

Magdeburg

Der seit mehreren Monaten wegen einer Impf-Affäre vom Dienst suspendierte Oberbürgermeister von Halle, Bernd Wiegand (parteilos), darf vorerst nicht ins Rathaus zurückkehren. Das Verwaltungsgericht Magdeburg lehnte am Donnerstag einen Antrag Wiegands auf Rückkehr ins Amt ab, wie das Gericht am späten Freitagabend in Magdeburg mitteilte (Az.: 15 B 20/21).

Verstöße gegen die Impfpriorisierung

Der Politiker wollte gerichtlich durchsetzen, dass die Anfang Juni vom Landesverwaltungsamt angeordnete vorläufige Dienstenthebung aufgehoben wird.Das Landesverwaltungsamt führt gegen Wiegand ein Disziplinarverfahren. Er hatte sich bereits im Januar gegen das Coronavirus impfen lassen und so mutmaßlich gegen die vom Bund erlassene Impfreihenfolge verstoßen. Außerdem soll er für weitere Verstöße gegen die Impfpriorisierung verantwortlich sein, da sich auch mehrere Stadträte und Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten impfen lassen.

Disziplinarverfahren ausgeweitet

Das Landesverwaltungsamt weitete im Oktober das Disziplinarverfahren aus - nun stehen auch Verstöße gegen tarif- und haushaltsrechtliche Vorschriften im Raum.Das Verwaltungsgericht ließ die Frage nach dem voraussichtlichen Ausgang des Disziplinarverfahrens offen. Aus Sicht des dort angesiedelten Disziplinargerichts würde ein augenblicklicher Verbleib des Oberbürgermeisters im Amt den Dienstbetrieb und die weiteren Ermittlungen jedoch wesentlich beeinträchtigen.

Wiegand: „Habe Beschwerde eingelegt“

Das Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Pandemiemaßnahmen und deren Umsetzung sei wesentlich beeinträchtigt, wenn gegen den Oberbürgermeister einer Großstadt in einem solchen Zusammenhang disziplinarrechtlich ermittelt werde, hieß es.Gegen die Entscheidung kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht des Landes eingelegt werden. Der Mitteldeutschen Zeitung sagte Wiegand: „Ich habe bereits Beschwerde eingelegt.“

Von LVZ