Halloren will zurück in Gewinnzone – Delitzscher Schokoladenfabrik hat es schon geschafft

Aktionärstreffen in Halle - Halloren will zurück in Gewinnzone – Delitzscher Schokoladenfabrik hat es schon geschafft Bisher zog er bei Halloren nur im Hintergrund die Fäden und mied die Öffentlichkeit. Jetzt geht Hauptaktionär Darren Ehlert selbst in den Vorstand. Auf der Hauptversammlung in Halle plaudert er über seine Pläne.

Ein Trabi mit dem Halloren-Logo erwartet die Aktionäre am Eingang der Schokoladenfabrik. Erstmals trafen sie sich nicht in der Händel-Halle oder im Zelt auf dem Parkplatz, sondern direkt in der Fabrik. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa