Göllnitz

Wenn Halloween vor der Tür steht, hat „Kürbis Heiko“ aus Göllnitz Hochsaison. Rund 50 Sorten der farbenprächtigen Feldfrüchte müssen bis zum ersten Frost vom Acker geholt werden. Minusgrade vertragen die Kürbisse nicht. Auch ihre unterschiedliche Reifezeit hält Heiko Köhler und seine Helfer auf Trab. Die Ernte auf vier Hektar Ackerland ist reine Handarbeit. Lediglich Gartenscheren kommen als Hilfsmittel zum Einsatz. Bei dickeren Stielen wie etwa beim Halloween-Kürbis oder dem Gelben Zentner muss auch mal zur Astschere gegriffen werden.

Seit acht Jahren hat sich Köhler dem Kürbisanbau verschrieben. Und jedes Jahr aufs Neue ist er fasziniert von der Vielfalt. Mindestens 20 seiner Sorten sind essbar, doch seine eigentlichen Lieblinge sind die Zierkürbisse. „Die ernte ich für mein Leben gern. Das ist immer ein bisschen wie ein Überraschungsei.“

Wie vielfältig Kürbisse aussehen können, zeigen die rund 50 Sorten von Heiko Köhler. Quelle: Mario Jahn

„Keine Angst vorm Kürbisschälen“

„Erst satt sehen – dann satt essen“, lautet die Devise von Kürbis Heiko, der für seine Sortenvielfalt auch Rezepte jenseits der klassischen Suppe parat hat. „Beim Kürbis kann man nichts falsch machen“, meint der Spezialist. So empfiehlt er ofengebackene Hokkaido-Streifen mit Hähnchenkeule auf dem Backblech oder Aschkuchen mit geraspeltem Butternut-Kürbis. Diese Art von Rührkuchen sei besonders gehaltvoll.

Wie aber umgehe ich bei ungewöhnlicheren Kürbisformen das mühsame Schälen? Einfach mit Schale aufschneiden, Kerne entnehmen, mit Hackfleisch füllen und im Ofen backen, lautet Köhlers Empfehlung. Sorten wie Patisson und Eichelkürbis eignen sich besonders gut dafür.

Die Eichelkürbisse sind Heiko Köhlers Favoriten unter den Speisekürbissen. Quelle: Mario Jahn

Kürbis-Passion ist Familiensache

Kürbisbauer ist Heiko Köhler im Nebenerwerb. Seine Brötchen verdient der gelernte Landwirt in einem Agrarbetrieb. Hier fährt der 54-Jährige Schichten und kann sich so Zeit für seine Passion freischaufeln. Wo genau im Altenburger Land seine Kürbisse heranwachsen, mag er nicht verraten. Damit weniger gemaust wird, wie er sagt.

Ehefrau Andrea teilt seine Leidenschaft für Kürbisse. Die 57-jährige Lehrerin betreut gemeinsam mit Mann und Helfern in jedem Jahr Marktstände auf der Rositzer Kirmes, dem Altenburger Bauernmarkt und zum Schlossherbst in Glauchau. Andrea Wust-Köhler ist auch für Kürbiskreationen im Glas zuständig, die ausschließlich auf den Märkten angeboten werden. In diesem Jahr hat sie Hokkaido-Kürbis, Ingwer und Pflaumen miteinander kombiniert.

Andrea Wust-Köhler (l.) führte auf dem Kürbisfest in Göhren Anfang Oktober so manches Kundengespräch zum Thema Rezepte. Quelle: Mario Jahn

Verkauf mit Vertrauenskasse

Bekannt ist Kürbis Heiko im Altenburger Land für seine Verkaufshänger mit Kasse des Vertrauens. Von Anfang September bis nach Halloween sind die Wagen an vier gut einsehbaren Stellen zu finden. Laminierte Rezepte geben Hilfestellung bei all der Sortenvielfalt. Für gewöhnlich funktioniere der Verkauf auf Vertrauensbasis recht gut, meint Köhler. Er übernahm diese unkomplizierte Methode von seinem Vorgänger. Schon Familie Sattler in Jauern, jetzt ein Ortsteil von Schmölln, hat Kürbisse vor ihrem Hof per Vertrauenskasse angeboten.

Kürbis Heiko beliefert diesen Standort auch heute noch. Weitere Hänger stehen in Göhren neben dem Gasthof, am Imbiss Zschaschelwitzer Kreuz und in Brossen am Hof Vincenz. Bis vor Kurzem konnten auch an der B 93 in Lehndorf Kürbisse auf Vertrauensbasis gekauft werden. Allerdings habe die Ehrlichkeit der Kundschaft dort so stark nachgelassen, dass man den Standort schließen musste, bedauert Heiko Köhler.

Der Kürbiswagen mit Kasse des Vertrauens wird in Göhren gut angenommen. Quelle: Mario Jahn

Von blauen Kakaofrüchten und Ufos

Eines zeigt die Köhlersche Sortenvielfalt sehr anschaulich: Ein Kürbis muss keinesfalls rund sein. Der essbare Blue Hubbard beispielsweise erinnert in seiner Gestalt an eine Kakaofrucht von überdimensionierter Größe. Und der kleine grün-weiß gestreifte Patisson hat Ähnlichkeit mit einem Ufo. Nicht nur die Formen mancher Kürbisse sind skurril – auch ihr Verwendungszweck in der Küche.

Heiko Köhler präsentiert einen Blue Hubbard. Der Speisekürbis hat dunkles Fruchtfleisch und einen intensiven Geschmack. Quelle: Mario Jahn

So trägt der längliche Spaghettikürbis seinen Namen mit vollem Recht. Das langfaserige Fruchtfleisch lässt sich nach dem Kochen mit einer Gabel spaghettiförmig auslösen. Es ist laut Kürbisliebhaber Köhler eine ausgesprochene Bereicherung für Pilzcremesuppen. Bis spätestens Ende November will Kürbis Heiko all seine Sorten unter die Leute gebracht haben. Und natürlich heißt es über Herbst und Winter auch in seiner eigenen Küche: Kürbis in allen Variationen.

Von Dana Weber