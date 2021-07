Haltepunkt weit weg – Kritik für Delitzscher Bad-Shuttle 

Delitzsch/Rackwitz

Die Sommerferien beginnen in wenigen Tagen. Und damit vielleicht auch der Ansturm auf das Sommer-Bad-Shuttle (SBS) der Stadt Delitzsch? Das rollt diese Saison an die Schladitzer Bucht. Doch es gibt Kritik am Angebot der Stadt: Der Haltepunkt ist fast einen Kilometer entfernt von der Bucht.

Kritik für Haltepunkt

So wird von Interessenten, die ihre Kinder mit dem SBS zum Baden schicken wollten, bereits jetzt bemängelt, dass der Haltepunkt im direkten Umfeld der Güntheritzer Straße und des Kreisverkehrs an der sogenannten alten B 184 zu weit von der eigentlichen Schladitzer Bucht entfernt sei. Es ergibt sich tatsächlich ein Fußweg von zirka 800 Meter – gerade mit kleinen Kindern und dem üblichen Badegepäck ist das nicht gerade die bequemste Lösung. Doch es gibt aus Sicht der Stadtverwaltung gute Gründe, den Haltepunkt dort und nicht noch näher an der eigentlichen Bucht einzurichten. Man sei grundsätzlich dem Ansinnen gefolgt, den Haltepunkt so nah wie möglich an der Bucht einzurichten. Der jetzige Standort sei „vielleicht nicht optimal, aber ein Kompromiss“, heißt es auf LVZ-Anfrage.

Wendekreis und mehr zu beachten

So bestehe im Bereich der direkten Zufahrt zur Schladitzer Bucht leider keine Haltestelle, die für den Busshuttle der Stadt Delitzsch genutzt werden könne. „Für die Anfahrt mit einem Bus sind immer die Straßen- und Parkverhältnisse, aber auch die technischen Gegebenheiten des Transportmittels zu beachten“, erklärt Kulturamtsleiter Oliver Genzel konkreter. Neben der Schleppkurve und dem Wendekreis des Busses sei die gesamte Verkehrssituation zu beachten. In Abstimmung mit dem Busunternehmen, der Gemeinde Rackwitz und dem Straßenverkehrsamt des Landkreises hat man sich schließlich für die temporäre Haltestelle zumindest in Nähe der Bucht entschieden. Dort sei ein sicherer Ein- und Ausstieg möglich.

Aktuell gibt es noch keine ausführlichen Daten, wie oft das SBS bislang genutzt wurde. Der Zuspruch ist natürlich immer auch vom Wetter abhängig, am Dienstag fuhren ein paar Teenager mit. Es sieht momentan nicht danach aus, dass sich die Fahrtzeiten ändern werden, sollte es eine große Nachfrage geben. Aktuell seien ausschließlich die genannten Fahrtzeiten vereinbart, so die Stadtverwaltung. Aber es gibt die Option, dass die Platzressourcen durch einen größeren Bus erweitert werden, wenn die SBS-Nachfrage steigt. Bedenken muss man, dass das letztes Jahr organisierte Shuttle ins Natursportbad Bad Düben an manchen Tagen überhaupt nicht von den Delitzscherinnen und Delitzschern genutzt wurde.

SBS für Delitzscherinnen und Delitzscher

Das SBS verkehrt als Ersatz für das geschlossene Freibad bereits seit dem 5. Juli und noch bis 5. September. Der Bus startet ab dem Unteren Bahnhof montags bis sonntags 11.30 Uhr bis zum Haltepunkt Schladitzer Bucht. Die Rückfahrt startet dort 17 Uhr. Zusätzlich verkehrt der SBS freitags bis sonntags 13 Uhr ab Delitzsch Unterer Bahnhof und 19 Uhr ab dem Haltepunkt Schladitzer Bucht. Wichtig: Das SBS ist ausschließlich für Badewillige aus Delitzsch und den Delitzscher Ortsteilen gedacht. Die Fahrt selbst ist für sie kostenfrei, Eintritt und alles weitere an der Schladitzer Bucht muss jeder selbst bezahlen. Die Stadt dagegen kostet der SBS in diesem Jahr 14 500 Euro an städtischen Mitteln.

