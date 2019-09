Leipzig

Die Häufung ist auffällig. Nachdem in einem Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen innerhalb von zwölf Wochen drei Säuglinge mit Handfehlbildungen zur Welt gekommen sind, werden immer mehr ähnliche Fälle bekannt. Das löst bundesweit Sorge aus – nicht zuletzt, weil die Art der Fehlbildungen schmerzlich an den Contergan-Skandal der 60er Jahre erinnert. Um die Situation besser einschätzen zu können, soll nun die Zahl der betroffenen Kinder erhoben werden.

Diskussion über nationales Register

“Wir haben uns am Dienstag mit den anderen Bundesländern und dem Bund zum weiteren Vorgehen verständigt“, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Barbara Klepsch auf Anfrage der LVZ. Um weitere Informationen über eine eventuelle Häufung von Fehlbildungen zu erhalten, werde das Ministerium in Kürze alle Geburtskliniken in Sachsen zu Fehlbildungen bei Säuglingen abfragen. „Generell müssen wir darüber diskutieren, ob wir ein nationales Register einführen sollten, um ein umfassendes Bild über angeborene Fehlbildungen zu erhalten“, so Klepsch. Ein solches Register wird etwa vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte gefordert, um Häufungen rasch erfassen und eventuelle Ursachen so schneller ermitteln zu können. Bisher wurden viele Fälle erst durch Medienberichte bekannt und miteinander in Verbindung gebracht.

Zwischen Fällen in Thüringen liegen zwei Jahre

So sind auch in Thüringen zwei Familien an die Öffentlichkeit gegangen. Die Besonderheit: Beide leben, wie die „Thüringer Allgemeine“ berichtet, in der Stadt Mühlhausen. In einem Fall berichtete eine werdende Mutter der Bildzeitung, sie habe über eine Voruntersuchung von der Fehlbildung an der Hand ihres Sohnes erfahren. Bei dem anderen Kind handelt es sich um einen Zweijährigen, der ebenfalls von Geburt an nur eine Hand hat. Bei beiden Familien ist ein Gentest auf entsprechende Erberkrankungen negativ ausgefallen – den Grund für die Handfehlbildungen ihrer Kinder kennen die Eltern nicht.

Viele Fälle in kurzem Zeitraum machen stutzig

Zwei Jahre liegen zwischen der Geburt der betroffenen Kinder in der Kreisstadt. Von einer Häufung kann man – ohne Vergleichszahlen zu kennen – also nicht unbedingt ausgehen. So argumentieren auch Ärzte in Mitteldeutschland und warnen vor voreiligen Schlussfolgerungen, die unter den Menschen Panik auslösen könnten. „Man kann nicht von einer Häufung sprechen, wenn man nicht weiß, wie hoch die Zahl sonst ist“, sagte Holger Stephan, Abteilungsleiter der Pränatal- und Geburtsmedizin des Universitätsklinikums Leipzig dem MDR. Dass mehrere Fälle in einem kurzen Zeitraum stutzig machen, könne er jedoch verstehen – normalerweise kämen Fehlbildungen dieser Art nur vereinzelt vor.

Ähnliches kann man auch in der Stellungnahme des Sankt Marien-Hospitals Buer in Gelsenkirchen lesen, in dem zwischen Juni und September 2019 drei betroffene Kinder zur Welt kamen: „ Fehlbildungen dieser Art haben wir viele Jahre lang nicht gesehen. Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig.“

Von Hanna Gerwig