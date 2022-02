Leipzig

Das Problem der fehlenden Unternehmensnachfolge im Handwerk wird sich in den kommenden Jahren deutlich verschärfen. Allein im Bezirk der Handwerkskammer zu Leipzig, zu dem die Stadt Leipzig sowie die Landkreise Leipzig und Nordsachsen gehören, stellt sich in den kommenden fünf Jahren für 2300 Betriebe die Nachfolgefrage. Das sind etwa 16 Prozent der Mitgliedsbetriebe. In der Region Dresden sind in den kommenden Jahren 3000 bis 4000 Handwerksfirmen betroffen, im Raum Chemnitz 5500.

Im Bereich der Handwerkskammer Ostthüringen, die auch den Landkreis Altenburger Land umfasst, geht es ebenfalls um 2300 Unternehmen – hier sind Metallhandwerk und Baugewerbe besonders stark betroffen. Es drohe ein „Verlust der handwerklichen Strukturen in besorgniserregendem Ausmaß“, so Kammersprecher André Kühne.

Thema vor allem in Ostdeutschland ein Problem

Das Thema pressiert vor allem in Ostdeutschland: In der Nachwendezeit gab es hier viele Existenzgründungen, bei denen die Geschäftsführer schon um die 40 waren. Sie kommen nun alle in etwa zur gleichen Zeit ins Rentenalter. „Aber die Zahl potenzieller Unternehmer ist rückläufig“, konstatiert Matthias Forßbohm, Präsident der Leipziger Handwerkskammer. Zum einen würden nun die geburtenschwachen Jahrgänge das Gründungsalter erreichen, zum anderen sei die Neigung zur Selbstständigkeit in Zeiten niedriger Arbeitslosigkeit geringer.

„Zahl potenzieller Unternehmer ist rückläufig“: Matthias Forßbohm, Präsident der Leipziger Handwerkskammer. Quelle: Anika Dollmeyer

„Der Alte“ muss loslassen

Dabei ist die Übergabe schon so ein komplexer Prozess. Da geht es nicht nur um den Austausch des Unternehmers, sondern auch um rechtliche und steuerliche Aspekte. Am Ende müssen sich beide Seiten noch auf einen Kaufpreis einigen – und der frühere Chef muss loslassen können. „Eine Übernahme birgt natürlich auch Risiken, wie beispielsweise die Kapitalbindung oder Mitarbeiter, die den Führungsstil des ,Alten‘ gewohnt sind“, erklärt der Kammerpräsident. Übergaben würden auch immer wieder scheitern – nicht nur an unterschiedlichen Preisvorstellungen, sondern auch weil Mitarbeiter fehlen, weil der Altersdurchschnitt zu hoch ist, wegen des generellen Fachkräftemangels oder weil zu viele Betriebe am Markt sind. Die Handwerkskammer Ostthüringen nennt bürokratische Belastungen als weiteren Hinderungsgrund.

Der Vorteil einer Unternehmensübernahme liegt für Matthias Forßbohm aber auch auf der Hand: Der Betrieb ist am Markt eingeführt und hat im besten Fall einen guten Namen sowie Stammkunden, Ausstattung, Lieferbeziehungen und Fachkräfte. „Der Erwerber kennt seinen finanziellen Einsatz, und die Unternehmensplanung ist im Vergleich zu einer Gründung berechenbarer“, konstatiert der Kammerchef. Zudem seien die finanziellen Risiken überschaubarer als bei einer Gründung, die sich durchaus einmal als Fass ohne Boden entpuppen könne. Banken würden sich deshalb bei einer Übernahmefinanzierung meist leichter tun. Die Übergabe muss allerdings frühzeitig angegangen werden, mahnt Wolfgang Jacob. Zwischen zwei und fünf Jahren sollten eingeplant werden, so der Präsident der Handwerkskammer für Ostthüringen.

Nur ein Drittel bleibt in der Familie

Laut Handwerkskammer Leipzig wünscht sich die Mehrheit der Unternehmer, dass der Betrieb in der Familie bleibt. Solche Übergaben würden auf den ersten Blick organisatorisch einfach erscheinen, sagt Kammersprecherin Andrea Wolter. Sie würden aber nur reibungslos funktionieren, wenn der Senior dem Nachfolger den nötigen Freiraum lasse und Kompetenzen anerkenne. Nur rund ein Drittel der Betriebe im Kammerbezirk Leipzig werde familienintern übergeben.

Kammern bieten Hilfe

Sachsens Handwerkskammern bieten Hilfe über Informationsveranstaltungen sowie mit spezialisierten Beratern, die Unternehmensübergaben begleiten können. Auf www.nexxt-change.org findet sich eine Online-Vermittlungsbörse für potenzielle Verkäufer und Käufer. Auch die Handwerkskammer Ostthüringen bietet Hilfe an (Telefon 0365/8225-191).

Von Björn Meine