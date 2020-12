Dresden

Sachsen wird angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen noch in dieser Woche weitere Einschränkungen beschließen. „Die Zahlen haben sich anders entwickelt als das notwendig ist“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Montag auf einer Online-Pressekonferenz in Dresden. Deshalb sei Handeln erforderlich, um die medizinische Versorgung nicht zu gefährden. Das Kabinett werde am Dienstag darüber beraten.

Schulen und Kitas könnten Thema werden

„Wir reden nicht darüber, dass Industriebetriebe oder Baubetriebe schließen müssen“, machte Kretschmer gleichzeitig klar. „Wir werden selbstverständlich die Versorgungssituation mit Lebensmitteln und Ähnlichem gewährleisten.“ Das stehe nicht zur Debatte. Hingegen könnten Schulen und Kitas durchaus ein Thema sein. Auch sollten Pflegeheime konsequent geschlossen werden, da ein Drittel der Neuinfektionen von dort komme. Besucher müssten sich dann einem Schnelltest unterziehen.

Auf konkrete Maßnahmen wolle er aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht weiter eingehen. Dazu bedürfe es weiterer Beratungen mit der Bundesregierung. Die Staatsregierung müsse sich außerdem mit Landräten, Bürgermeistern, Landtag sowie mit Unternehmern und Arbeitnehmervertretungen abstimmen, sagte Sachsens Ministerpräsident. „Seien Sie sicher, dass das alles mit genügend Vorlauf erfolgt und die Sachen abgewogen sind, so dass sich jeder darauf einrichten kann“, versicherte er. „Es wird so sein, dass es für alle kalkulierbar wird.“ Sämtliche geplanten Maßnahmen seien verhältnismäßig und der Situation angepasst.

Katastrophenfall derzeit kein Thema

Im Vergleich zum Freistaat Bayern sehe er allerdings keine Notwendigkeit den Katastrophenfall auszurufen, so Kretschmer weiter. Vieles, was jetzt dort gelte, sei für Sachsen bereits angeordnet. Dazu zählten etwa Ausgangsbeschränkungen, Alkoholverbote und Beschränkungen von Versammlungen. Dennoch solle man „nie nie sagen“.

Gemeinsam mit den Präsidenten der Handwerkskammer Dresden, Jörg Dietrich, und der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, Dieter Pfortner, appellierte Kretschmer an die Unternehmen des Freistaats, die geltenden Hygiene-Bestimmungen konsequent umzusetzen, um Betriebsschließungen zu vermeiden. Es müsse besser aufgepasst und genauer hingesehen werden.

Vorschlag: Verlängerung der Weihnachtsferien

Dittrich wiederum schrieb der Sachsen-Koalition ins Stammbuch, ihre Streitigkeiten der vergangenen Wochen zu beenden und Einheitlichkeit zu zeigen. Pfortner schlug vor, die Weihnachtsferien an den Schulen möglichst weit ins neue Jahr zu verlängern, um dann mit niedrigeren Infektionszahlen neu zu starten.

Die Infektionsrate in Sachsen war am Montag erneut gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 322 (Vortag rund 300). Das ist trauriger Spitzenwert unter allen 16 Bundesländern.

