Die Reuschel-Bank in Leipzig: Ich warte mit Journalisten-Kollegen, Angestellten und Bankkunden auf Kurt Biedenkopf. Der sächsische Ministerpräsident will auf einer Rückreise von London über aktuelle tagespolitische Fragen und wirtschaftliche Perspektiven für Sachsen reden. Eine Besucherin versteckt sich bis zu seiner Ankunft in einem Nebenraum: Ingrid Biedenkopf möchte ihren Mann überraschen. Es gelingt. Als sie sich sehen, wirken sie wie ein verliebtes Teenager-Paar bei einem unverhofften Treffen. Nach herzlicher Begrüßung spricht Biedenkopf, die Gäste hören fasziniert zu, seine Frau in Reihe eins bewundert ihn.

Das auch öffentlich zelebrierte innige Verhältnis des Ehepaares löste in der landespolitischen Szene durchaus ironische Kommentare aus. Beide störte es nicht. Im Gegenteil. Ihr Engagement als Landesmutter stärkte die Rolle Biedenkopfs als „König Kurt“, als unumschränkter Regierungschef. Und die totale Vertrautheit trug sicherlich auch zu seiner Souveränität im politischen Geschäft auf allen Ebenen bei. Eine Souveränität, die sich allerdings bei Gelegenheit mit Eitelkeit und professoraler Besserwisserei paarte.

Staatsverschuldung und Generationengerechtigkeit

Als ich mit dem damaligen Bonner LVZ-Korrespondenten Dieter Wonka Biedenkopf interviewte und es um Fragen von Staatsverschuldung und Generationengerechtigkeit ging, beendete er das Gespräch mit dem Hinweis: „Dazu habe ich ein Buch geschrieben. Ich hole Ihnen mal ein Exemplar.“ Um mit einem Blick ins Bücherregal festzustellen: „Schade, ich habe gar keins mehr. Die erste Auflage ist übrigens schon vergriffen.“ Durch die Blume gesprochen hieß das: Sehen Sie, ich wusste das schon immer, habe es schon immer gesagt. Dass bei einer der zahlreichen Buchveröffentlichungen dieses habilitierten Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlers ein Ghostwriter mitmischte, kann ich mir bis heute nicht vorstellen.

Ostdeutscher aus Schkopau

Wie Leipzigs Oberbürgermeister Lehmann-Grube, mit dem er sich bestens verstand, oder Thüringens Ministerpräsident Bernhard Vogel gehörte Biedenkopf zu jenen Politikern, die ihr Amt als historische Aufgabe und sich selbst als Aufbauhelfer verstanden, die mit ihren vielfältigen Erfahrungen ostdeutsche Interessen engagierter und effizienter vertraten, als es die meisten gelernten DDR-Bürger gekonnt hätten. Auch deshalb wurden sie in ihrer Rolle akzeptiert. Biedenkopf wusste diesen Aspekt noch zu verstärken. Immer wieder wies er darauf hin, dass sein Vater ein gebürtiger Chemnitzer war und er selbst einst in Schkopau einige Jahre zur Schule ging, also eigentlich ein echter Ostdeutscher war.

*Hartwig Hochstein war von 1991 bis 2003 Chefredakteur der Leipziger Volkszeitung.

Von Hartwig Hochstein*