Magdeburg

So sehen Ohrfeigen aus: Sachsen-Anhalts CDU-Landeschef Holger Stahlknecht (55), der eigentlich selbst Ministerpräsident werden wollte, durfte am Montag vor Journalisten in Magdeburg verkünden, das daraus vorerst nichts wird. Amtsinhaber Reiner Haseloff (66) habe vielmehr „der Bitte entsprochen“, noch einmal als CDU-Spitzenkandidat anzutreten.

Politischer Paukenschlag in Magdeburg

Haseloff, der bekennende Katholik aus der Reformationswiege Wittenberg, das politische Ur-Gestein, das als Landrat gestartet ist und dann Wirtschaftsminister wurde, steht nunmehr seit 2011 wechselnden Koalitionen vor. Und er hat es zum Nimbus des Landesvaters geschafft, der zwischen den Konkurrenten Sachsen und Thüringen wie ein Turm in der Brandung die Aufholjagd steuert. Das streichelt die Seele eines Bundeslandes, das noch immer nach eigener Identität sucht und von der Wiedervereinigung schwer gebeutelt wurde.

Anzeige

Der Vater von zwei Söhnen und Großvater von vier Enkeln punktet dabei mit Volksnähe und menschlichen Eigenschaften, wie mit seiner Liebe zur Rockmusik. Journalisten dagegen fürchteten oft Haseloffs lange Schachtelsätze oder Begriffe wie die „Transformation der Wachstumskerne“.

Weitere LVZ+ Artikel

Reibungen in der Kenia-Koalition

Eigentlich wollte Haseloff, der Nachfolger von Wolfgang Böhmer, nach seiner Zeit als Minister vor neun Jahren gar nicht für seine Partei kandidieren. Ein Parteitag in Peißen machte den studierten Physiker dann aber doch zum Spitzenkandidaten. In der schwarz-roten Koalition wurde Haseloff schließlich Ministerpräsident.

Er blieb es auch nach 2016 in der bundesweit ersten Kenia-Koalition, als mangels Stimmenmasse noch die Grünen ins Boot geholt werden mussten. Auch damals brachte sich Stahlknecht schon ins Gespräch.

Nicht immer aber waren sich die neuen Partner grün, beispielsweise als es um den Naturschutz und den Tourismus im Harz ging. Auch beim Thema Verschuldung gab es Differenzen. Im Gespräch mit der LVZ sagte Haseloff Ende vergangenen Jahres vielsagend in Richtung der beiden Koalitionspartner: „ Kenia heißt nicht, nach uns die Sintflut.“

Spitzenwerte für Haseloff

Die Gründe, dass Haseloff noch einmal antritt, scheinen auf der Hand zu liegen. Ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt befinden sich Landesregierung und Ministerpräsident im Umfragehoch. 55 Prozent würden sich für Kenia entscheiden, wenn am Sonntag Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt wären. Spitzenwerte erhalten sie laut einer MDR-Umfrage von Anfang Juni vor allem für ihr Management in der Corona-Krise.

Nur einer konnte davon nicht profitieren: Parteichef und Innenminister Stahlknecht. In der Frage nach dem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl stimmten 72 Prozent für Haseloff, aber nur 42 Prozent für den Herausforderer. Der hatte sich im März zu seinen Ambitionen bekannt, aber auch ein Hintertürchen offen gelassen. Sollte Haseloff noch einmal seinen Hut in den Ring werfen, werde er, Stahlknecht, zurückziehen. „Es verbietet der Anstand, gegen jemanden anzutreten, mit dem man so lange vertrauensvoll zusammengearbeitet hat“, sagte er damals, vermutlich ohne zu ahnen, dass er dieses Hintertürchen noch brauchen würde.

Die Causa Stahlknecht

Denn Stahlknechts Stern hat viel an Leuchtkraft eingebüßt. Da war unter anderem die Affäre um den Polizeigewerkschafter Rainer Wendt und dessen geplatzte Ernennung zum Staatssekretär, die ihm viel Kritik, auch aus den eigenen Reihen, einbrachte. Dann folgte der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle, bei dem sich die Polizei auch nicht mit Ruhm bekleckerte. Stahlknecht wurde zum Prinz Charles, der bis in alle Ewigkeit auf die erhoffte Thronbesteigung warten muss. Er selbst verplapperte sich in der vergangenen Woche bei einem Besuch der Bereitschaftspolizei. Er sei nach der Landtagswahl bereit, Verantwortung zu übernehmen – egal in welcher Funktion...

Seit Montag herrscht nun zumindest Klarheit. Nominiert werden soll Haseloff auf einer Klausurtagung am 7. November. Eine Landesvertreterversammlung könnte ihn dann 14 Tage später in Dessau-Roßlau offiziell küren. In einer Blitzumfrage der in Halle erscheinenden „ Mitteldeutschen Zeitung“ war die Meinung zum Thema dritte Amtszeit von Haseloff allerdings Fifty-fifty.

Fit wie ein Turnschuh

Und irgendwie erinnert das Ganze auch ein wenig an die vorangegangene Landtagswahl. Damals zierte sich Haseloff zunächst ebenfalls und sagte in einem Gespräch mit LVZ-Redakteuren auf die Frage, ob er noch einmal anträte: „Das werden wir sehen, wenn es so weit ist. Aber was die Kraft anbelangt, kann ich Ihnen verraten: Ich habe gerade erfolgreich mein Sportabzeichen abgelegt.“

Von Roland Herold