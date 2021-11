Hat 83-jähriger Merkwitzer seine Ehefrau erstickt?

Merkwitz

Am Donnerstag Morgen startete der Gerichtsprozess eines 83-jährigen Merkwitzers am Landgericht Leipzig. Ihm wird vorgeworfen, am 6. Juni 2021 um 6 Uhr morgens seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Merkwitz getötet zu haben. Er habe ihr in in den frühen Morgenstunden ein Kissen fest aufs Gesicht gedrückt, bis sie schließlich daran erstickte.

Eifersucht als Motiv

Grund dafür sei laut Anklage, dass der Rentner eine Affäre zwischen seiner Frau und einem Nachbarn vermutet habe. Von Eifersucht getrieben soll er deswegen seine Partnerin für die Untreue bestraft haben. Dabei habe er die wehrlose Situation der 82-jährigen heimtückisch ausgenutzt.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Der Angeklagte weist die Vorwürfe hingegen zurück. „Ich habe an diesem Tag kein Kissen in meiner Hand gehabt“, berichtet er dem vorsitzendem Richter Hans Weiß. Eine Erklärung für den Tod seiner Frau teilte er nicht mit, jedoch erwähnte er in seiner Aussage auf Nachfrage gesundheitliche Vorbelastungen, die seine Partnerin beeinflusst haben sollen.

Die Polizei musste im Juni nach Merkwitz ausrücken. Dort soll ein Rentner versucht haben, seine Frau zu ermorden. Quelle: Ralph Peters via www.imago-images.de

Nicht der erste Tötungsversuch

Dabei habe es nach Aussage der Zeugen in den vergangenen Jahren bereits einen Tötungsversuch des Merkwitzers an seiner Frau gegeben. Auch da soll der Rentner zum Kissen gegriffen haben, seine Lebensgefährtin habe sich aber zu diesem Zeitpunkt aus seinen Fängen befreien können. Nach Angaben des Vorsitzenden Richters habe er ebenfalls versucht, sie in der Badewanne zu ertränken. Der Tatverdächtige weist auch diese Vorwürfe zurück.

Von Fabienne Küchler