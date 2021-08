Leipzig

Das neue Kommunalrechtsgesetz, dessen Entwurf aus dem Innenministerium der LVZ vorliegt, sieht vor, dass ab 2022 die Spitze in sächsischen Kommunen bis zu 5000 Einwohnern nicht mehr im Ehrenamt besetzt werden soll – sondern grundsätzlich hauptamtlich. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die jeweiligen Gemeinderäte die Hauptamtlichkeit abwählen können Die LVZ hat ehrenamtliche Bürgermeister aus der Region Leipzig gefragt, was sie von diesen Plänen halten.

Immo Barkawitz (parteilos), Zschaitz-Ottewig (Kreis Mittelsachsen)

„Es wäre sinnvoll gewesen, ein solches Gesetz schon früher zu verabschieden. Damit hätten auch die Bürgermeister kleinerer Gemeinden den hauptamtlichen Status eher bekommen“, sagt Immo Barkawitz (parteilos). Der 58-jährige Bürgermeister von Zschaitz-Ottewig, mit rund 1300 Einwohnern kleinste Gemeinde im Altkreis Döbeln, ist der einzig verbliebene ehrenamtliche Gemeindechef in dieser Region.

„Der Aufwand und die Verantwortung, die ehrenamtliche Bürgermeister von kleineren Kommunen haben, sind fast ähnlich, wie bei größeren Gemeinden. Insofern wäre eine Bezahlung im Hauptamt gerechtfertigt, auch wenn ehrlicherweise der Kommune dadurch höhere Kosten entstünden“, sagt Barkawitz.

Er hat eine Firma für die Vermietung medizinischer Lasergeräte. Zurzeit laufe die aber eher nebenbei. „Die Bürgermeisterei kostet schon viel Zeit, auch wenn es ehrenamtlich ist. Wenn man sich einmal für so ein Amt entschieden hat, dann muss man es richtig machen“, erklärt der Gemeindechef von Zschaitz-Ottewig.

Barkawitz selbst würde von einem neuen Kommunalrechtsgesetz nicht profitieren. Für ihn ist Ende 2022 Schluss als Bürgermeister. Die Gemeinde Zschaitz-Ottewig hat sich entschieden zum 1. Januar 2023 mit der größeren Nachbarkommune Ostrau zu fusionieren.

Ralf Tauchnitz (WV), Jesewitz (Landkreis Nordsachsen)

Ralf Tauchnitz (64, WV) ist seit 2008 ehrenamtlicher Bürgermeister von Jesewitz. Er hat im Ortsteil Liemehna eine Firma für Werkstattausrüstung mit acht Angestellten. Als er sich damals zur Wahl stellte hat er mit seinem Sohn, der ebenfalls im Unternehmen tätig ist, abgesprochen, dass der ihm den Rücken frei hält. „Nur so ist das möglich“, sagt der Liemehnaer.

Mit einem hauptamtlichen Bürgermeister würden aufJesewitz erhebliche Kosten zukommen, betont er. Im Gemeinderat habe man schon darüber gesprochen. „Wir sind uns einig, wir wollen das nicht machen“, sagt Tauchnitz. Natürlich könne der Verwaltungsverband Eilenburg-West, zu dem Jesewitz gehört, nicht alles machen. Wenn man als Ehrenamtlicher etwas erreichen wolle, müsse man eben dranbleiben.

Kurz vor der Fertigstellung steht das neue Dorfgemeinschaftshaus im Ortsteil Gotha, eine Investition von rund 460 000 Euro. So ein Bau müsse organisiert werden, das sei kein Selbstläufer. Oder das im Vorjahr eingeweihte Gerätehaus in Liemehna, eine Investition von rund 900 000 Euro.

Befriedigend sei, wenn in der Gemeinde wieder was entstanden ist, erklärt Bürgermeister Tauchnitz. Er mache es ja nicht wegen der Aufwandsentschädigung. Ob er noch einmal antritt, die Entscheidung stehe noch aus.

Jürgen Kretschel (parteilos), Parthenstein (Landkreis Leipzig)

Zweigeteilter Meinung ist Jürgen Kretschel (parteilos), seit 2006 ehrenamtlicher Bürgermeister von Parthenstein. „Auf der einen Seite habe ich viele Dinge um die Ohren“, erklärt der 67-jährige, dessen Amtszeit bis 2027 dauert. „Andererseits frage ich mich, was ein hauptamtlicher Bürgermeister ohne Verwaltungsangestellte vor Ort machen soll. Diese arbeiten schließlich in Naunhof, der erfüllenden Gemeinde unserer Verwaltungsgemeinschaft.“

Verantwortung für Personal trägt Kretschel dennoch. „Wir haben 65 Mitarbeiter in unseren Kindertagesstätten, im Hort, im Sekretariat der Grundschule, auf dem Sportplatz und im Bauhof“, verdeutlicht er. „Das bedeutet 250 000 Euro Umsatz pro Monat. Ich muss sicherstellen, dass jeder seinen Lohn pünktlich erhält und die Ausgaben gedeckelt sind.“ Hinzu kämen Millioneninvestitionen wie derzeit der Bau einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Pomßen, für den er den Kopf hinzuhalten habe.

In Abwägung aller Dinge könne er sich nicht festlegen, ob es gut ist, wenn sein Dorf mit 3700 Einwohnern künftig hauptamtlich geführt wird. Letztlich habe der Gemeinderat einen Beschluss zu fällen und sich dabei zu vergegenwärtigen, dass die Reform mehr Ausgaben bedeutet. Nur in einem legt sich der Bürgermeister fest: „Egal was kommt, ich kandidiere nicht wieder.“

David Zühlke (CDU), Elstertrebnitz (Landkreis Leipzig)

„Für Elstertrebnitz wäre das wahrscheinlich eine gute Sache“, findet Bürgermeister David Zühlke (CDU). „Schon jetzt ist die Aufgabenfülle für das Ehrenamt eigentlich nicht zu leisten.“ Wer das neben einem „richtigen“ Beruf erledige, komme an Grenzen. „Da gehen unweigerlich immer mal Termine flöten, weil ich arbeiten bin.“ Der 38-Jährige ist für ein Sicherheits- und Brandschutzunternehmen in Böhlen tätig.

Die Gemeinde Elstertrebnitz ist mit 1305 Einwohnern (Stand 30. April 2021) eine der kleinsten Kommunen Sachsens nach der Bevölkerung. „Doch wir haben jetzt schon große Baumaßnahmen, entwickeln ein Wohnbaugebiet. Und dann kommen noch die Projekte vom Strukturwandel, die wir umsetzen wollen.“

Deshalb wird bereits darüber nachgedacht, die Verwaltungsabläufe umzustrukturieren; ein Großteil der Aufgaben wird aktuell von der Nachbarstadt Pegau als erfüllender Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft erledigt.

Im kurzen Gedankenaustausch mit seiner Stellvertreterin und einigen Gemeinderäten sei der hauptamtliche Bürgermeister positiv gesehen worden. Eine tiefgründige Debatte müsse folgen – wenn Sachsen die Entscheidung dazu fällt. „Entscheidendes Kriterium ist die Finanzierung. Das muss erst durchgerechnet werden. Und dann entscheidet natürlich der gesamte Gemeinderat, ob die Hauptsatzung in diese Richtung geändert wird.“

Zühlke selbst kann sich einen Komplettwechsel ins Gemeindeamt durchaus vorstellen. „Aber dafür müsste ich im nächsten Jahr ja erst einmal wiedergewählt werden.“ Womit seine Kandidatur für eine zweite Wahlperiode klar ist.

Thomas Hagenow (parteilos), Belgershain (Landkreis Leipzig)

„Die Reform kommt, kommunalpolitisch gesehen, eine Weile zu spät, weil sich unsere Tätigkeit ab einer gewissen Größe der Kommune nicht nebenbei erledigen lässt“, meint der Belgershainer Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos). „Wenn ich etwas für den Ort bewegen und selbst auf dem Laufenden bleiben möchte, kann ich nicht nur an zwei Abenden in der Woche arbeiten.“

So gut wie jeden Tag kommt der 72-Jährige ins Rathaus der 3400-Seelen-Gemeinde. Schafft er es mal nicht, dann in aller Regel, wenn er dienstliche Termine außerhalb hat.

Bei diesem Pensum hält er es für kein Wunder, dass sich noch niemand gemeldet hat, der oder die ihn nächstes Jahr ablöst, wenn er definitiv aus dem Amt scheidet, das er seit 2001 innehat. „Vielleicht erhöht das neue Gesetz die Chancen, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für mich zu finden“, mutmaßt Hagenow. Das Gehalt eines hauptamtlichen Bürgermeisters sei nun mal lukrativer.

Bezahlen müsste es allerdings die Gemeinde. „Von Dresden werden wir keine Zuschüsse erwarten können“, gibt der Bürgermeister zu bedenken. „Das heißt für Belgershain, statt jährlich 25 000 bis 30 000 Euro wären 60 000 bis 70 000 Euro aufzubringen.“ Möglich sei das nur, wenn an anderen Stellen der Rotstift angesetzt wird. Hagenow: „Ob das der Gemeinderat und die Bevölkerung gut finden?“

Kay Kunath (parteilos), Zschepplin (Landkreis Nordsachsen)

Noch bis zum Frühjahr 2027 reicht die Wahlperiode von Kay Kunath (47, parteilos). Mitte April 2020 hat er sein Ehrenamt als Bürgermeister von Zschepplin angetreten. Ein hauptamtlicher Gemeindechef – „davon halte ich für Zschepplin nicht viel“, steht für den Ortschef fest.

Sein Hauptgrund ist der finanzielle Mehraufwand für die Gemeinde, der dann zu stemmen wäre. Einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, werde von Jahr zu Jahr schwieriger. Zum Wohle der Kommune sollte der Bürgermeister auch weiter auf Ehrenamtsbasis arbeiten, das sei ausreichend, findet Kunath, der im Ortsteil Krippehna lebt.

Er ist Sachbearbeiter Katastrophenschutz im Landratsamt Nordsachsen. Durch die gleitende Arbeitszeit könne er wichtige Termine meist wahrnehmen, erklärt er.

Größtes Projekt in der Gemeinde ist derzeit der geplante Schulcampus, eine Investition von rund 3,8 Millionen Euro. So ein Großprojekt könne natürlich niemand im Ehrenamt stemmen, bestätigt der 47-Jährige. Doch die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsverband Eilenburg-West funktioniere wunderbar, das habe er in den zurückliegenden Monaten seit seinem Amtsantritt festgestellt.

Kunath verweist auf die fachliche Begleitung der jeweiligen Projekte durch die Bauverwaltung des Verbandes sowie durch Architekten- und Ingenieurbüros. Seine Aufgabe als ehrenamtlicher Bürgermeister dabei sei, jeweils dafür zu sorgen, dass der Gemeinderat die notwendigen Entscheidungen trifft, beispielsweise zu Vergaben.

„Das Ehrenamt ist Mehrarbeit“, bestätigt Kay Kunath. Durch die heutigen technischen Möglichkeiten sei esfür ihn persönlich aber machbar.

