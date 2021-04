Dresden

In Sachsen soll das Impftempo deutlich erhöht werden: Sozialministerin Petra Köpping (SPD) kündigte am Dienstag einen Ausbau der drei DRK-Zentren in Leipzig, Dresden und Chemnitz an - parallel dazu sollen sich aber auch die Hausärzte noch stärker als bislang beteiligen. „Die Ärzte sind eine tragende Säule des Impfkonzepts“, sagte Köpping. Deshalb bitte sie alle Ärzte, die noch nicht mitimpfen, sich anzumelden - „nur so können wir voll durchstarten“.

Nur etwa zwei Drittel der Hausärzte beteiligen sich an Impfungen

Aktuell impfen in Sachsen neben den 13 regionalen Zentren und 30 mobilen Teams parallel bereits 1850 Hausärzte. Das sind allerdings nur etwa zwei Drittel der knapp 3000 niedergelassenen Allgemeinmediziner. „Es gibt eine große Veränderung im Ablauf. Dieser Schwerpunkt ist offensichtlich noch nicht ausreichend in der Öffentlichkeit angekommen“, erklärte die Sozialministerin. Deshalb sollten „möglichst viele Menschen“ in ihre angestammten Praxen gehen. Das Sozialministerium geht davon aus, dass eine Ärztin oder ein Arzt pro Woche zwischen 30 und 40 Dosen verimpfen kann. Die Sächsische Landesärztekammer hatte sogar von einer doppelt so hohen Kapazität gesprochen.

Hausärzte erhalten mindestens die Hälfte der Impfdosen

Hintergrund ist, dass die Hausärzte ab dieser Woche die Hälfte des Impfstoffs erhalten können, der nach Sachsen geliefert wird - das sind diesmal 100.000 Dosen, ausschließlich von Biontech. Hinzu kommen weitere 100.000 Dosen, die durch das DRK in den Impfzentren sowie von 30 mobilen Teams verabreicht werden. Aus der geplanten Lieferung in der kommenden Woche sind 146.000 Impfdosen für die Hausärzte und 116.000 Impfdosen für die DRK-Zentren und mobilen Teams reserviert. Aktuell beträgt die Impfquote 22,7 Prozent und liegt damit leicht unter dem Bundesschnitt. 347.000 Sachsen beziehungsweise 8,5 Prozent haben eine Zweitimpfung erhalten.

In sächsischen Depots lagert noch viel Impfstoff

Die Kehrseite ist allerdings: In den sächsischen Depots lagert nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung noch reichlich Impfstoff. Davon betroffen sind mehr als 100.000 Dosen Biontech und über 90.000 Dosen AstraZeneca. Hinzu kommen noch rund 50.000 Dosen Moderna. Da die Impfzentren ihre Kapazitäten vollends ausschöpfen und deshalb auch kaum freie Termine zur Verfügung stehen, sieht die Sozialministerin nun die Hausärzte noch stärker in der Pflicht. „Es gibt keinen Automatismus für die Lieferungen - dieser Impfstoff muss von den Ärzten abgerufen werden“, erklärte Petra Köpping ihren eindringlichen Appell. Darüber hinaus sollen möglichst schnell auch die Fachärzte in das Impfen einbezogen werden: Das würde für Sachsen etwa 4000 zusätzliche Praxen bedeuten. Eine entsprechende Zulassung ist beim Bund in Arbeit. Ab Juni kommen auch die Betriebsärzte hinzu.

Große Impfzentren werden um zwei Strecken ausgebaut

Unabhängig davon werden in den nächsten Tagen die großen Impfzentren in Leipzig, Dresden und Chemnitz um jeweils zwei Impfstrecken erweitert. Dann sollen pro Tag insgesamt 17.000 Dosen und damit bis zu 1500 Impfungen mehr verabreicht werden können. Außerdem werden die ursprünglich bis zum 30. Juni befristeten Verträge für diese drei DRK-Zentren um ein Vierteljahr verlängert. Dagegen werden ab Juli die anderen zehn Impfzentren abgeschaltet, weil die Haus- und Betriebsärzte dann diese Lücke füllen. Die 30 mobilen Teams sollen aber weiterhin in den Regionen unterwegs sein und bei Bedarf auch noch kurzfristig aufgestockt werden. Die Verlängerung des Angebots bis Ende September wird wahrscheinlich 63 Millionen Euro zusätzlich kosten. „Bis dahin sollte es eine möglichst breite Versorgung der Bevölkerung geben“, sagte Petra Köpping.

Im September soll Herdenimmunität erreicht werden

Ziel ist, dass im Juli eine Impfquote von etwa 50 Prozent in Sachsen erreicht wird. Spätestens im September wird eine sogenannte Herdenimmunität erhofft, für die eine Impfabdeckung von 70 bis 80 Prozent notwendig ist. „Dann sollte jeder, der möchte, ein Impfangebot erhalten haben“, erklärte die Sozialministerin. Momentan sei die Impfbereitschaft zumindest „außerordentlich hoch“.

Von Andreas Debski