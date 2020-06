Collm/Dresden

Bei der Hausdurchsuchung bei einem langjährigen Bundeswehr-Elitesoldaten in Collm (Gemeinde Wermsdorf) in Nordsachsen seien unter anderem ein Kalaschnikow-Sturmgewehr, Sprengstoffe und Nazi-Devotionalien gefunden worden – das teilte am Freitag Kerstin Köditz, Innenpolitik-Expertin der Linken-Fraktion im sächsischen Landtag mit. Die Fraktion habe eine entsprechende Anfrage an das Justizministerium gestellt, das nun erstmals Details zu der Durchsuchung, die Mitte Mai stattfand, mitteilte.

Mehrere Tausend Stück Munition

Demzufolge war das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamts Sachsen erstmals am 11. Februar dieses Jahres per E-Mail durch den Bundeswehr-Geheimdienst MAD informiert worden. Daraufhin wurde bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet. Die Durchsuchung bestätigte dann die Vermutung, dass der Beschuldigte Philipp S. ein verstecktes Waffendepot angelegt hat. Aufgefunden wurden unter anderem auch zwei Kilogramm professionellen Sprengstoffs und Zubehör sowie mehrere tausend Stück Munition, Schusswaffen und Waffenteile, darunter ein Schalldämpfer.

Ermittlungen zur Herkunft des Materials dauern noch an. Dem Vernehmen nach soll es sich teils um Ausrüstung aus Bundeswehr-Beständen handeln. Ebenfalls noch offen ist, ob S. Helfer oder Mitwisser hatte – unter Berufung auf laufende Ermittlungen wollte das Ministerium dazu noch nichts mitteilen.

Wozu brauchte der Mann einen Schalldämpfer ?

Zu den Schriften mit rechtsextremem Inhalt, die bei dem Mann gefunden worden, zählen laut Ministerium unter anderem ein SS-Liederbuch und Schriftstücke mit NS-Motiven, ferner neonazistische Broschüren und Zeitschriften. Linke-Politikerin Köditz: „Diese Befunde bekräftigen aus meiner Sicht klar den Verdacht, dass der KSK-Soldat schon länger einen Bezug zur rechten Szene hatte.“ Dringend geklärt werden müsse aus ihrer Sicht auch, welche Absichten Philipp S. verfolgt hat. „Besonders der Besitz eines Schalldämpfers – den man zum lautlosen Töten benötigt – lässt aufhorchen.“ Von dem Waffendepot und den gelagerten Sprengstoffen sei zudem eine erhebliche Gefahr für die Nachbarn im Wohnort Collm ausgegangen.

Gebürtiger Leipziger

Fraglich sei zudem der Zeitablauf, so Köditz: „Der MAD soll bereits seit mehreren Jahren den Verdacht gehegt haben, dass es sich bei dem Soldaten um einen , Rechtsextremisten‘ handelt. Offenbar wurden zuständige Strafverfolgungsbehörden in Sachsen aber erst sehr spät eingeweiht – und von der ersten Mitteilung des MAD bis zur Durchsuchung vergingen dann noch mal drei Monate.“

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen gebürtigen Leipziger – nach Collm war er vor einigen Jahren gezogen. Er gehörte dem Kommando Spezialkräfte ( KSK) an, einer Sondereinheit der Bundeswehr.

Von LVZ