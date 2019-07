Leipzig

Heftiger Regen hat in Leipzig am Mittwoch in Teilen der Stadt Straßen unter Wasser gesetzt. Im Südosten seien am Morgen zwischen 15 und 20 Liter Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit gemessen worden, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage von LVZ.de. „Das war in erster Linie ein schmaler Streifen über Engelsdorf, Holzhausen, Liebertwolkwitz.“ In anderen Stadtteilen und Ortschaften in und um Leipzig sei deutlich weniger Regen gefallen, so der Experte.

In der Permoserstraße hingegen waren die Schauer sowohl für Auto- und Radfahrer als auch Fußgänger deutlich zu spüren. Eine Eisenbahnunterführung lief am Morgen voll, das Wasser stand mehrere Zentimeter hoch. Passanten mussten nasse Füße in Kauf nehmen und durch knöchelhohes Wasser waten.

Zur Galerie Durch starken Regen ist am Mittwochmorgen die Unterführung in der Permoserstraße in Leipzig vollgelaufen.

Grund für die Feuerwehr zum Eingreifen war das noch nicht. „Wir mussten zweimal in Delitzsch wegen überfluteter Straßen ausrücken“, sagte ein Sprecher aus der Rettungsleitstelle. Laut Wetterdienst war in der Region am meisten Regen gefallen – vor allem in der Gemeinde Schönwölkau südöstlich von Delitzsch. „Dort haben wir 27 Liter gemessen“, sagte der Meteorologe.

Auch in den kommenden Tagen könne es in Leipzig weitere Schauer und Gewitter geben. „Ganz so stark wie am Mittwochmorgen wird es aber wahrscheinlich eher nicht“, so der Meteorologe. Die Luft habe sich erst einmal etwas abgekühlt, die schwüleren Luftmassen seien weitergezogen. Auch hochsommerliche Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet der Wetterdienst bis zum Wochenende nicht.

Von jhz