Altenpflege im Landkreis Leipzig - Heimleiterin in Lossatal: „Viele sterben nicht an Corona, sondern an der Isolation“

Jedes vierte Pflegeheim in Sachsen ist von Corona betroffen. Im Landkreis Leipzig erwischte es das „Haus Alma“. Das Virus sei „Teufelszeug“, sagt dessen Leiterin Heike Formann. Nur eines sei noch schlimmer.