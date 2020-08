Eilenburg

Heiß, heißer, Tropicana – so lässt sich der Arbeitsplatz von Isabel Noack in diesem Hitzesommer im Eilenburger Tierpark beschreiben. Es handelt sich dabei um einen Arbeitsplatz, den es im vorigen Jahr noch gar nicht gab. Denn das kleine Tropenparadies, in dem Goldkopflöwenaffe Sissi gern die Schilder manipuliert, die beiden Rothandtamarine Jane und Tarzan sich als wahre schwarze Teufel entpuppen, die Wachteln gurren und die beiden Boas immer noch weiter wachsen, war im vorigen Sommer noch nicht eröffnet.

Traumjob , bei dem es im Sommer richtig heiß wird

Für Isabel Noack, die nach der Eröffnung des Tropicanas im Spätherbst vergangenen Jahres im Tierpark als verantwortliche Revierleiterin für das Tropicana eingestellt wurde, ist es der Traumjob, „auch wenn es im Sommer schon mal richtig heiß wird“. Mit rund 28 Grad Celsius herrschen im Tropicana, selbst wenn draußen die Kälte klirrt, an sich immer hohe sommerliche Temperaturen. Doch in diesen Tagen heizt die Sonne das Tropicana weiter auf. Gerade auf dem Klettersteig unterm Hallendach werden es trotz ausgeklügelter Klimatechnik dann schon mal 35 Grad. Und die hohe Luftfeuchtigkeit von 70 bis 80 Prozent lässt den gefühlten Temperaturwert noch um etliche Grad weiter nach oben klettern.

Wasserdusche zum Genießen

Isabel Noack, die sich auch um die anderen Exoten wie Aras, Lisztaffen und Co. kümmert, sieht daher zu, dass sie spätestens bis zum Mittag alle Tropicana-Tiere gefüttert, die dortigen Gehege gereinigt und an den Besucherscheiben wieder für komplette Durchsicht gesorgt hat.

Zum Schluss gibt es die Wasserdusche, auf die sie sich dann wohl genauso wie die Leguane freut. „Aber bitte nur mit lauwarmen Wasser, kaltes Wasser mögen die wechselwarmen Tiere nicht“, erklärt Isabel Noack. „Doch lauwarm eingesprüht erleichtern wir ihnen nicht nur das Häuten, sie sind dann einfach auch aktiver“, gibt die 35-Jährige ihr Wissen gern weiter.

Die Zeit der Wasserdusche, das ist auch so ziemlich die einzige Zeit, bei der sie sicher sein kann, dass die Affen mal lieber von sich aus auf Sicherheitsabstand gehen. Denn ansonsten kennen sie den nämlich scheinbar nur, wenn es abends ins Gehege gehen soll.

Auch deshalb kommt Isabel Noack, die mit ihrem Partner in einem kleinen Dorf bei Leipzig wohnt und einst Teile ihrer überbetrieblichen Ausbildung in Eilenburg absolvierte, mit Arbeitsbeginn um 7.30 Uhr als erstes immer mit dem Affenbrei-Frühstück ins Tropicana. „Der Spätdienst schreibt mir inzwischen immer auf, ob die Affen in der Halle oder in ihren Gehegen übernachtet haben.“

Warum Jane und Tarzan nicht immer Hunger haben

Bei dem Füttern mit Mehlwürmern kann sich Tierpflegerin Isabel Noack immer besonders gut ein Bild machen, ob es dem Goldkopflöwenäffchen Sissi gut geht. Quelle: Ilka Fischer

Bei der Fütterung kann sie aber nicht nur nach den Affen sehen, sondern auch schauen, wo die Schlangen dösen und auf welchen Baumstämmen die Leguane faulenzen. Letztere tun das mitunter offensichtlich zu sehr. Denn Jane und Tarzan haben schnell gemerkt, dass es auch bei den Leguanen leckeres Obst gibt. „Und ich habe mich anfangs noch gewundert, warum sie mittags nichts mehr fressen wollten …“, erinnert sich Isabel Noack.

Sissi, die im Oktober einen Ersatz für den schon krank an die Mulde gekommenen Partner bekommen soll, bedient sich dagegen noch lieber bei den Mehlwürmern der Kanarienvögel und Wachteln. Und eine Stabheuschrecke lockt sie von jedem Baum herunter.

Die Hitze macht den Affen, den uneingeschränkten Stars im Tropicana, naturgemäß wenig aus, sagt Isabel Noack. Die coronabedingte Schließzeit war da eher ein Problem, eins der Langeweile. Denn Affen sind soziale Wesen und suchen die Interaktion mit den Besuchern – zur Freude beider Seiten und das natürlich auch gern bei 35 Grad.

