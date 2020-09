Bad Düben

Klappe, die vierte. Im September 2021 soll es nach 2012, 2015 und 2018 wieder ein Landschaftstheater in Bad Düben geben. So Corona will. Die internen Vorbereitungen für das Spektakel haben bereits begonnen. Das verkündete jetzt Henriette Lippold, Ur-Dübenerin und Producerin für die ZDF-Krimireihe „Soko Leipzig“ und die ARD-Serie „ Charité“, die seit der ersten Auflage Inhalt und Text liefert. „Wir planen. Und gehen davon aus, dass es stattfindet. Wir haben begonnen, Fördermittelanträge zu stellen. Denn leider wissen wir nicht, wie die Sponsorenlage ist. Wegen Corona sind viele Firmen in einer kritischen Situation. Dennoch hoffen wir, dass uns auch nächstes Jahr wieder Bad Dübener und regionale Unternehmen bei unserem Vorhaben unterstützen“, sagt die 38-Jährige.

Henriette Lippold hält die Fäden in der Hand. Quelle: Steffen Brost

Los geht es diesmal erst im September

Gespielt werden soll diesmal erst im September, weil die Sommerferien spät enden. „Wir müssen trotzdem auf Helligkeit und Dunkelheit achten. Und auch die Temperaturen können im September schon fallen. Unsere Termine werden in der ersten Hälfte des Monats sein. Einzig den Tag des Schulanfangs werden wir auslassen, um die Feierlichkeiten nicht zu stören und allen eine Teilnahme zu ermöglichen“, erklärt Lippold.

Wie wird die vierte Auflage heißen?

Zum genauen Titel hält sie sich noch zurück. Nach „Die große Suche“ (2012), „Die große Dürre“ (2015) und „Die große Reise“ (2018) gibt es aber schon einen Arbeitstitel für das vierte Stück: „Die große Frage“. Inhaltlich beschäftigt sich das Stück mit den heutigen Werten. Es soll Antworten auf Fragen geben wie: Was ist wahr und was eine Lüge? Was Fakt, was nur Interpretation? Wer bin ich und wer sind die anderen? Wie wollen wir zusammenleben und auf welche Werte baue ich mein Fundament?

Wie 2012, 2015 und 2018 soll es 2021 zum vierten Mal ein Landschaftstheater in der Kurstadt geben. Quelle: Steffen Brost

Der Held ist ein Außenseiter

„Unser Held ist ein klassischer Außenseiter. Doch mit Köpfchen und Mut kann er eine drohende Katastrophe abwenden. Unverhofft geht er als Sieger aus einer scheinbar unlösbaren Situation hervor und wird zum Helden. Zunächst überfordert mit seiner neuen Führungsposition, versucht er nun weiterhin, seine gute Sache zu vertreten, egal um welchen Preis. Der Zweck heiligt die Mittel und die einstmals so hoffnungsfrohe Zukunft droht erneut, im Dunkel zu versinken. Doch zum Glück gibt es auch in diesem Stück wieder jemanden, der die Menschheit vor dem Abgrund bewahrt. Die Sehnsucht nach Orientierung, nach Leitplanken, nach der Einordnung des Ichs ins große Ganze ist riesig. ,Die große Frage’ beschäftigt sich mit diesen Themen und konfrontiert den Zuschauer mit dem schmalen Grat der eigenen Verführbarkeit“, verrät Lippold.

Es wird einige Neuerungen geben

Aber es gibt 2021 auch einige Veränderungen. Mitspieler müssen mindestens zwölf Jahre alt sein. Alle Jüngeren können im aktuellen Schuljahr mit den Bad Dübener Schulen an einem Theaterprojekt teilnehmen. Auch viele der bekannten Gesichter der Profi-Schauspieler aus den vergangenen Jahren wie Melanie Marschke, Günter Schoßböck, Sven Reese und die vielen anderen haben bereits Interesse signalisiert, auch im kommenden Jahr wieder an Bord sein zu wollen. Lippold rechnet zudem auch wieder fest mit der Teilnahme von Kurrende, Posaunenchor und Turnverein.

Spielorte stehen noch nicht fest – Bad Düben hat einiges zu bieten

Zu den Spielstätten können die Organisatoren noch nicht viel sagen. „ Bad Düben hat noch viele schöne Fleckchen, wo wir spielen könnten. Vieles ist im Gespräch. Es gibt auch Orte, wo wir schon sicher sind, dort zu spielen. Es gibt zahlreiche Optionen. Aber wir müssen dabei immer die Logistik und die Kosten im Blick haben. Wir werden rechtzeitig darüber sprechen, wo wir unser Stück aufführen. Und wir werden natürlich immer die Coronasituation im Blick haben. Ich denke aber, dass wir immer Wege und Mittel finden, dass sich im nächsten Jahr der Vorhang wieder hebt“, blickt Lippold optimistisch in die Zukunft. Insgesamt planen die Theatermacher sechs Veranstaltungen mit bis zu 400 Zuschauern pro Vorstellung.

Mitte Oktober gibt es die Auftaktveranstaltung

Wer Interesse hat, soll sich schon mal den 18. Oktober, 15 Uhr, dick im Kalender anstreichen. Denn da findet in der Obermühle der Auftakt zum Landschaftstheater 2021 statt und das Projekt wird genauer vorgestellt. Alle Interessenten, die gern mitspielen wollen, sind eingeladen vorbeizukommen. Die Workshops sollen dann im Dezember beginnen.

Spieltermine 2021: Die Generalprobe findet am 27. August und die Premiere am 28. August statt. Die Vorstellungen sind dann für den 29. August sowie für den 3./5./10. und 11. September geplant.

Von Steffen Brost