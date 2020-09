Herbsteinbruch mit Dauerregen: Drohen Sturzfluten in Sachsen?

Leipzig

Abruptes Ende für unseren Spätsommer: Nach Badewetter-Temperaturen von über 25 Grad in dieser Woche müssen wir ab Freitag auf Pullover und Regenjacke umsteigen. „Das war’s erst mal mit dem Septembersommer. Nach den trockenen und sehr warmen Wochen wird es jetzt seit langem wieder mal richtig kühl und nass“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net. Bereits ab Donnerstag stellt sich die Wetterlage um, noch aber bleibt es im Raum Leipzig mit etwa 22 Grad noch recht mild. Ab Nachmittag sind dann erste Schauer möglich.

Temperaturabsturz in Leipzig : Morgens nur noch 5 Grad!

Der Temperaturabsturz folgt dann am Freitag: In Leipzig sind dann nur noch Tageshöchstwerte um 16 Grad drin – mit fallender Tendenz. So wird es am Wochenende mit nur noch 13 bis 14 Grad herbstlich kühl, besonders in den Morgenstunden heißt es Bibbern bei nur noch 5 Grad. Dazu sind nach Wochen der anhaltenden Trockenheit erstmals wieder ergiebige Regenmengen angekündigt.

Herbsteinbruch: Statt Spätsommer mit über 25 Grad kommt am Wochenende das nasskalte Schmuddelwetter. Quelle: Screenshot Youtube/wetter.net

Kommt auf Sachsen eine Sintflut zu?

„Vor allem im Süden und Osten kann es richtig nass werden“, sagt Jung. In einigen Wettermodellen stehen auf einer Achse Berlin-Sachsen-Bayern die Zeichen sogar auf Sintflut: Da sind Regenmengen von über 100 Liter auf den Quadratmeter bis kommenden Dienstag vorhergesagt. „Es heißt zwar, Regen bringt Segen. Vor allem nach der langen Trockenheit würde ergiebiger Regen wirklich der Natur gut tun. Aber eine Sintflut muss es ja nun auch nicht sein“, kommentiert Wettermann Jung die drohende Lage.

Modelle: Gefährliche Vb-Wetterlage möglich

Warum aber kommt nach der Dürre nun voraussichtlich der Dauerregen? „Laut den aktuellen Berechnungen könnte eine Vb-Wetterlage auf uns zukommen“, erklärt Dominik Jung (siehe Infokasten). Diese Gefahr mit lang anhaltenden extremen Regenfällen wird sowohl vom amerikanischen als auch vom europäischen Wettermodell berechnet. Auch das Schweizer Wettermodell von Kachelmannwetter sah noch am Dienstag „heftige Niederschlagsmengen“ auf Sachsen zukommen.

Was ist eine Vb-Wetterlage? Die sogenannten Vb-Wetterlagen (sprich: „Fünf b“) sind vor allem im Sommer gefährlich – weil sie oft mit extremen Starkregen verbunden sind. Die Vb-Wetterlage beschreibt die Zugbahn eines Tiefs vom Golf von Genua über Österreich nach Tschechien und Polen. Sie beginnt meist mit der Bildung eines Genua-Tiefes, das sich besonders gut entwickeln kann, wenn kalte Luftmassen über Westeuropa in den Golf von Genua und somit über das relativ warme Mittelmeer ausbrechen. Diese Tiefs ziehen dann mit der Höhenströmung nach Nordosten. Das Besondere an diesen Vb-Wetterlagen ist, dass sie mit größeren Niederschlagsmengen verbunden sind. Denn auf der Vorderseite des Vb-Tiefs wird warme und feuchte Mittelmeerluft angesaugt und um das Tief herum geführt. Diese Mittelmeerluft gleitet dann auf die kalte Polarluft auf der Tiefrückseite auf. An der Grenze dieser beiden Luftmassen kommt es oft zur Bildung stärkerer Niederschläge über der Südosthälfte Deutschlands, in Tschechien, Polen sowie Teilen Österreichs und Oberitaliens. Diese werden durch den Anstau an Gebirgen wie zum Beispiel dem Erzgebirge und den Alpen noch verstärkt. Sommerliche Vb-Wetterlagen waren für viele große Hochwasserlagen, wie zum Beispiel das Jahrhunderthochwasser im August 2002 an Mulde und Elbe oder das Oderhochwasser im August 1997 verantwortlich. Solche verheerenden Auswirkungen haben aber nur wenige Vb-Wetterlagen. Im Winter sind sie von den Niederschlagsmengen deutlich harmloser. Dies ist dadurch begründet, dass die im Winter kältere Luft deutlich weniger Wasserdampf aus dem Mittelmeer aufnehmen kann. Dennoch können solche Wetterlagen für größere Neuschneemengen in den Nordstaulagen der Mittelgebirge und der Alpen sorgen. Quelle: DWD

Berechnungen zu Regenmengen schwanken stark

Allerdings gibt es aktuell unterschiedliche Angaben über die Intensität. So sah das amerikanische Wettermodell bis nächsten Dienstag zunächst über 100 Liter Regen im Süden von Sachsen, Thüringen und Bayern voraus. Aktuell berechnet das Modell nun jedoch „nur“ noch 30 bis 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Das Icon-Modell, das der Deutsche Wetterdienst verwendet, sieht bis Sonntagabend derzeit 30 bis 50 Liter Niederschlag über Sachsen. Bei Kachelmann-Wetter heißt es auf Twitter: „Es wird spannend ab Freitag, wer am meisten abräumen wird.“

Meteorologe Jung begründet die Unsicherheit so: „Das ist das schwierige an den Vb-Wetterlagen. Ihre exakte Platzierung ist sehr schwer vorherzusagen. So ist es auch jetzt wieder: Die Modelle sind sich über die genaue Lage des Tiefs immer noch nicht klar. Hier müssen wir noch ein bisschen abwarten und die aktuellen Berechnungen verfolgen.“

Kommt nach der Dürre der Dauerregen? Sollte diese Modell-Berechnung so eintreten, dann drohen bis nächsten Dienstag extreme Regenmengen auf einer Achse Berlin-Sachsen-Bayern. Quelle: Wetter.net

Wintereinbruch in den Alpen

Weniger unsicher ist dagegen der starke Temperaturrückgang um über 10 Grad. „Das wird gefühlt für einige ein Schock. Wir fallen aus dem Spätsommer direkt in den kühlen Herbst“. Die Null-Grad-Grenze geht am Wochenende auf etwa 1200 Meter runter, die Schneefallgrenze auf unter 1000 Meter. Die Folge: Besonders im Alpenraum wird es richtig weiß! „Da können in Lagen von über 1000 Meter einige Zentimeter Schnee zusammenkommen, in höheren Lagen sind sogar 50 bis 80 Zentimeter Neuschnee möglich“, so Wetterexperte Jung.

Schneeregen am Fichtelberg , erste Flocken auf dem Brocken

Doch auch in den Mittelgebirgen kann es den ersten Vorgeschmack auf Winter geben: „Am Sonnabend ist zumindest am Fichtelberg Schneeregen drin. Selbst auf dem Brocken im Harz könnte es knapp für die ersten Flocken der Saison reichen.“

Fällt Goldener Oktober ins Wasser?

War’s das also schon mit dem milden Herbst, fällt der Goldene Oktober dieses Jahr ins Wasser? „Die Langzeitmodelle sehen bislang weiterhin eher durchschnittliche Regenmengen für den nächsten Monat voraus. So schlecht stehen die Vorzeichen also nicht, der Oktober kann also durchaus noch golden werden“, so Jung.

Überraschung beim Wintertrend

Überraschende Neuigkeiten gibt es dagegen beim Wintertrend: Hier hat der amerikanische Wetterdienst NOAA in seiner Prognose etwas zurückgerudert. Bislang hieß es für Deutschland: Eine starke Temperaturabweichung von durchgehend zwei Grad zuviel im Mittel von Dezember bis Februar. Jetzt dreht der Trend auf etwas kühler: Danach könnte die Abweichung vom langjährigen Durchschnitt nur noch ein bis höchstens zwei Grad betragen. Und: Es soll auch nicht mehr so nass werden, wie bislang prophezeit. „Das wäre allerdings nicht so gut. Nach den Dürrejahren 2018/19 mit den eher trockenen Wintern könnten wir einen niederschlagsreichen Winter gut vertragen“, so Wettermann Jung.

Von Olaf Majer